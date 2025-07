Η στιγμή έφτασε και οι σαρωτικοί Gojira ετοιμάζονται να φέρουν το τεχνικό και σούπερ heavy metal τους στο Release Athens και την πλατεία Νερού.

Εμείς περιμένουμε με ανυπομονησία την εμφάνιση των Γάλλων και θυμόμαστε ένα από τα κορυφαία τους τραγούδια, από τον δίσκο "From Mars To Sirius"

Η ιστορία του "Flying Whales" είναι ξεχωριστή με τον Joe Duplantier να δηλώνει ότι εμπνεύστηκε το τραγούδι όταν διάβασε για την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου που έχουν μερικά από τα μεγάλα θηλαστικά του ωκεανού, όπως οι φάλαινες και τα δελφίνια.

Οι στίχοι

Waters of chaos have invaded all space

The flood on Earth again, I have to find the whales

That once did guide us to dry lands of life

I won't despair, I'll break this dark around

Under heavy sea

I'll search the flight of whales

Beneath the seas, I searched and had a different view

Of us on Earth, the sinking ship of men

But it's beyond the stars, I found the place where

They were, and they finally came to light

Over the winds

They dwell in light

Like the arrow in the sky

I found myself on higher grounds from up here

For I see them all the ways in flight

Now I can see the whales

Looming out of the dark

Like arrows in the sky

I can't believe my eyes

But it's true

Huge tunnel ends in light

Like banks of clouds, they gather

See massive shape of flesh

Swimming giants in the clear

The mightiest comes to me

I'm on the wing, wide open

They teach me how to fly

Slowly moving in the air

So much told with no words at all

Powerful presence for only speech

Breath

Over the winds

They dwell in light

Fly