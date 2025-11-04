Art Attack: Τον παρονομαστή στο τέλος τον υπογράφει ο κόσμος

Τα τελευταία χρόνια η μουσική σκηνή της χώρας έχει αρχίσει και αναπτύσσεται ραγδαία. Νέα ονόματα και διοργανώσεις ξεπηδούν, διεκδικώντας μερίδιο από την, μικρή ομολογουμένως, αγορά της εναλλακτικής σκηνής όμως ορισμένες ομάδες έχουν αρχίσει ήδη να ξεχωρίζουν.

Μια από αυτές είναι και η Art Attack, μια ομάδα που «ξεπήδησε» μέσα από τις στάχτες του θρυλικού Los Almiros Festival και έχει ήδη αρκετά «παράσημα», όπως η πρόσφατη σπουδαία εμφάνιση των All Them Witches στην Αθήνα (σε μια συνδιοργάνωση με την TMR).

Τώρα ήρθε η ώρα να γνωριστούμε ακόμη καλύτερα, καθώς η Art Attack Productions ετοιμάζει το πρώτο «δικό της φεστιβάλ», στο Arch Club, στις 14 και 15 Νοεμβρίου.

Μιλήσαμε με τον Νίκο, έναν εκ των δύο, για αυτό το πολυαναμενόμενο διήμερο, για τις «αντοχές» της ελληνικής αγοράς και για τον κόσμο που είναι και ο τελικός κριτής κάθε τέτοιας πρωτοβουλίας.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Είστε οι και λέγεστε

Ξεκινάμε από τα βασικά είμαστε η Art Attack… Στάθης και Νίκος

Γιατί Art Attack;

Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, ήταν εύηχο, μας άρεσε και σαν άκουσμα και η σημασιολογία του οπότε το να κατασταλάξουμε στο όνομα ήταν στα «εύκολα»

Πώς αποφασίσατε να στήσετε την ομάδα; Γνωρίζω ότι κάποιοι από εσάς ήσασταν και στην διοργάνωση του θρυλικού Los Almiros.

Ήμασταν και οι δύο μέλη στην ομάδα που δiοργάνωνε το Los Almiros Festival ναι. H αλήθεια μάλλον είναι ότι εμείς οι δύο δεν μπορέσαμε ποτέ να απογαλακτιστούμε από το φεστιβάλ, και μιας και είχε παρθεί η απόφαση το φεστιβάλ να τελειώσει βρήκαμε διέξοδο σε αυτό που σήμερα λέγεται Art Attack.

Και το φεστιβάλ πώς προέκυψε; Θα γίνει θεσμός πιστεύετε;

Αυτός είναι ο στόχος μας και φυσικά θα το χαιρόμασταν αν το καταφέρναμε. Τώρα αν θα γίνει θα το δείξει ο χρόνος και ο κόσμος

Πείτε μας δύο λόγια για το φεστιβάλ καθ' εαυτό. Line up, προκλήσεις, επιδιώξεις;

Νομίζω όπως κάθε φεστιβάλ έτσι και αυτό είναι μια πρόκληση από μόνο του, έχει πράγματα και καταστάσεις να διαχειριστείς, έχει ένα ρίσκο που πρέπει να πάρεις και στο τέλος τον παρονομαστή τον υπογράφει ο κόσμος. Επιδίωξη… το να περιμένει ο κόσμος το επόμενο για μένα είναι υπεραρκετό!

Το Line up φέτος είναι την Παρασκευή Soviet Soviet, Die Selektion, Icnirrina και το Σάββατο Moscow Death Brigade, Junkheart και Φαλκονέρα. Το θεωρώ πολύ δυνατό, ότι πρέπει για ένα underground διήμερο

Το φεστιβάλ είναι μόνο μουσικό ή προβλέπονται και άλλου τύπου δράσεις;

Ξεκινάει από τη μουσική και ότι μας προκύψει είμαστε ανοιχτοί, πάντα ήμασταν ανοιχτοί σε αυτό το κομμάτι και παλαιότερα.

Οφείλουν να στηρίζουν αυτές οι πρωτοβουλίες και την εγχώρια σκηνή ή το «οφείλουν» είναι βαριά λέξη;

Προσωπικά θεωρώ το «οφείλουν» όντως βαριά λέξη, εννοείται ότι πρέπει γιατί χωρίς εγχώρια σκηνή δεν υπάρχει «σκηνή» και χωρίς την συνύπαρξη παραγωγών και μουσικών θα φτάσουμε σε τέλμα, είμαι υπέρ της εγχώριας σκηνής γιατί έχει κληθεί πολλές φορές να βγάλει τα φίδια από τις τρύπες

Χωράνε τελικά στη χώρα τόσες πολλές διοργανώσεις ή «διοργανωτές; Δεν είναι λίγο δεδομένο το κοινό που μπορεί να στηρίξει όλες αυτές τις συναυλίες;

Ωραία ερώτηση, νομίζω πως όχι, νομίζω πως το παρακάναμε, έχει την τάση η κουλτούρα του Έλληνα αν δει ότι κάτι δουλεύει να το ξεχειλώνει, βέβαια το καλό σε αυτό είναι ότι το κοινό και οι μουσικοί δεν χάνουν κάτι.

INFO

Art Attack Festival 2025

14-15 Νοεμβρίου | Arch Club, Αθήνα, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29

Εισιτήρια:

Μονοήμερα από 22€

Διήμερα από 40€

Προπώληση μέσω του δικτύου του more.com