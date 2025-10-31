«Τα μουσικά “υπόγεια” εξακολουθούν να βράζουν»

Απόψε οι Empty Frame γιορτάζουν τα 20 χρόνια τους ως συγκρότημα. Απίστευτο, πέρασαν κιόλας 20 χρόνια από τότε που το αθηναϊκό συγκρότημα εμφανίστηκε στην indie κοινότητα, 20 ολόκληρα χρόνια! Απόψε ανεβαίνουν στη σκηνή του αγαπημένου τους αθηναϊκού χώρου, του Death Disco, και μας ετοιμάζουν όχι μόνο καλές μουσικές αλλά και διάφορες εκπλήξεις.

«Είναι μια εξαιρετικά ξεχωριστή στιγμή για εμάς. Θέλουμε να στήσουμε μια γιορτή, να φωτίσουμε λίγο την καταχνιά που μας περιβάλλει. Θα έχουμε υλικό από όλη μας την πορεία, για να τιμήσουμε και τους τέσσερις full length που έχουμε κυκλοφορήσει», λένε στην «Εφ.Συν.» ο Χρήστος Καλλιμάνης, κιθαρίστας του γκρουπ, και ο Παναγιώτης Φέτσης, βασική φωνή και μπάσο. Ο Χρήστος θέλω να σας πω είναι ταυτόχρονα και συντάκτης της εφημερίδας μας, οπότε έχουμε μια μεγαλύτερη αδυναμία στο γκρουπ (και στον ίδιο εννοείται). «Εχουμε ετοιμάσει και κάποιες διασκευές λίγο διαφορετικές. Επίσης μιας και πρόκειται για μια οικογενειακή στιγμή θα έχουμε τη χαρά να μοιραστούμε ξανά για μερικά τραγούδια τη σκηνή με τον Αντώνη Βαβαγιάννη, τον φίλο μας, που ήταν ιδρυτικό μέλος της μπάντας και συνέβαλε τα μέγιστα για την πορεία και τον ήχο μας μέχρι και το 2019. Κατά τα άλλα, ετοιμάζουμε ένα “πάρτι” για εμάς, για εσάς, για τους φίλους και τους αγαπημένους μας ανθρώπους που μας έχουν στηρίξει και βοηθήσει από την πρώτη στιγμή και, φυσικά, για δικούς μας ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή, αλλά τους κουβαλάμε πάντα μέσα μας και μέσα στη μουσική μας».

● Με 20 χρόνια ζωής ακούγεται σαν να μιλάω σε ένα γκρουπ, σχεδόν, βετεράνων...

Η αλήθεια είναι πως δεν νιώθουμε βετεράνοι, παρ’ όλο που είμαστε πολλά χρόνια συγκρότημα. Πιστεύουμε πως το γεγονός ότι δεν ακολουθούμε μια εμπορική καριέρα, μας βοηθά να κρατάμε μια φρέσκια, για τα δικά μας δεδομένα, ματιά, διαμορφώνοντας τις συνθήκες που μπορούμε μέσα στην καθημερινότητά μας να στηρίξουμε. Είκοσι χρόνια είναι αρκετά σαν βίωμα, αλλά σαν ελεύθερη δημιουργία όχι και τόσο, νιώθουμε πως η διαδρομή μας έχει ακόμα δρόμο να διανύσει.

● Τι έχει αλλάξει από τότε στο συγκρότημα;

Ο ήχος έχει αλλάξει αρκετά, είμαστε εδώ και μερικά χρόνια κουιντέτο, δεν έχουμε πιάνο και το αποτέλεσμα είναι πλέον αρκετά βασισμένο στην πιο heavy πλευρά μας, κάτι που πάντοτε υπήρχε, αλλά πλέον βγαίνει πιο ξεκάθαρα μπροστά. Κι αυτό έγινε οργανικά, βάσει συνθετικών ιδεών και όχι προαποφασισμένα. Κι αυτό είναι που μας κρατά μαζί και μένει απαράλλαχτο, το δέσιμο και η όρεξη για μουσική σύμπραξη.

● Πάντως το ροκ έχει υποχωρήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια δίνοντας τα πρωτεία σε άλλα μουσικά είδη, τη χιπ χοπ και, ιδίως, την ποπ. Συμφωνείτε;

Και ναι και όχι. Το θέμα είναι πώς «μετράμε» τα πρωτεία. Μιλάμε για εμπορικότητα, μιλάμε για το mainstream, μιλάμε για πωλήσεις ή views και streams; Ολα σχετικά είναι. Σίγουρα το χιπ χοπ και η ποπ δείχνουν να είναι στην κορυφή των προτιμήσεων, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, όμως στο ροκ και γενικά στον σκληρό ήχο εξακολουθούν να βγαίνουν σπουδαίοι δίσκοι, να υπάρχουν πειραματισμοί, έστω και εάν δεν είναι πάντα μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Τα «υπόγεια» εξακολουθούν να βράζουν.

● Το τοπίο στην Ελλάδα παραμένει εχθρικό για ονόματα όπως οι Empty Frame;

Ε, το τοπίο στη χώρα μας έχει καταντήσει εχθρικό πιθανότατα για όλους μας, εκτός λίγων και εκλεκτών ή «αρίστων», όπως είναι ο αγαπημένος όρος μερικών. Για να το περιορίσουμε στη μουσική ή στη μουσική μας, νομίζουμε ότι ο χώρος ήταν πάντα εχθρικός απέναντι στο εναλλακτικό, ιδιαίτερα απέναντι στο αγγλόφωνο και σίγουρα, εάν δεν μπορεί ένα συγκρότημα ή ένας καλλιτέχνης να καταταγεί κάπου συγκεκριμένα, δύσκολα θα βρει διόδους. Παρ’ όλα αυτά βλέπουμε ότι ελληνικά σχήματα καταφέρνουν να ξεχωρίσουν και, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια μπορούν (αν και με πολύ κόπο) να βγουν και στο εξωτερικό, να περιοδεύσουν και να διακριθούν.

ℹ️ Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, Death Disco, Ωγύγου 16, Αθήνα. Τηλέφωνο: 695 163 2086