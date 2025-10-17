«Εκπέμπουμε μουσική σε μια αισιόδοξη και επαναστατική συχνότητα»

Για ετοιμαστείτε, αύριο Σάββατο 18 Οκτωβρίου που ο Dub FX καταφθάνει στο «Fuzz» στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής περιοδείας του για την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ «Open Secret Society». Μαζί του θα είναι φυσικά και ο Woodnote, σαξοφωνίστας και επί χρόνια συνεργάτης του, για να παίξουν όλες τις καλές μουσικές, δηλαδή dubstep, drum & bass, hip hop, reggae και πολλά ακόμα. Τη συναυλία θα ανοίξει ο SIGMATAF.

Βeatboxer και street performer από τους λίγους ο Αυστραλός Dub FX (Benjamin Stanford), σπουδαίος μουσικός αλλά και βαθιά πολιτικοποιημένος άνθρωπος, είχε πολλά να πει στην «Εφημερίδα των Συντακτών», κατ’ αρχάς για το «Open Secret Society», το live του στο «Fuzz» και το ελληνικό κοινό: «Το να παίζω στην Ελλάδα είναι πάντα υπέροχο, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία πού βρίσκομαι. Το κοινό μου είναι παρόμοιο παντού – είτε στην Αθήνα, είτε στη Μόσχα, είτε στην Πράγα. Οι ίδιοι open minded λάτρεις της μουσικής έρχονται στις συναυλίες. Είμαι πολύ περήφανος για τον τύπο ανθρώπων που προσελκύουν οι εμφανίσεις μου· τους θεωρώ όλους οικογένειά μου. Οσο για το “Open Secret Society”, στην πραγματικότητα αποτελεί μια πνευματική και πολιτική πρόσκληση σε δράση. Εκπέμπουμε σε μια αισιόδοξη και επαναστατική συχνότητα. Το μήνυμά μας ήταν πάντα θετικό και ενθαρρυντικό από την αρχή, και αυτός ο δίσκος είναι η εξέλιξη του συγκεκριμένου μηνύματος».

dub fx & woodnote

● Θα έλεγες, αν καταλαβαίνω καλά, ότι το «Open Secret Society» είναι κάτι σαν κίνημα;

Σε κάποιο βαθμό, ναι. Ο τίτλος μας καλεί να σκεφτούμε πως η «ελίτ» είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων που δρουν στο σκοτάδι και κινούν τα νήματα. Εμείς, ο λαός, είμαστε η πλειοψηφία και μπορούμε να έχουμε περισσότερη δύναμη. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε τα ψέματα και τη χειραγώγηση.

● Μια και τα πιάσαμε όλα, τι είναι η «3rd-Eye-Q» και τι αντιπροσωπεύει ως δισκογραφική εταιρεία;

Η 3rd-Eye-Q είναι περισσότερο μια συλλογικότητα παρά μια εταιρεία. Μια ομάδα καλλιτεχνών με κοινό τρόπο σκέψης, αφοσιωμένων στο να χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητά τους για να ανυψώσουν την ανθρωπότητα μέσα από τη μουσική. Στη σημερινή μουσική σκηνή είναι δύσκολο να βρει κανείς μουσική που να σε ανεβάζει, οπότε δημιουργούμε έναν χώρο όπου οι άνθρωποι μπορούν να την ανακαλύπτουν.

● Ο Woodnote;

Είμαστε μουσικά αδέλφια. Μοιραζόμαστε πολλές ίδιες απόψεις και ιδέες γύρω από τη μουσική και συνεχίζουμε να εκπλήσσουμε ο ένας τον άλλο, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια.

● Ξεκίνησες παίζοντας μουσική στους δρόμους...

Εξακολουθώ να κάνω περιστασιακά street shows. Οταν ήμουν πιο νέος και δεν είχα παιδιά, ήταν ένας υπέροχος τρόπος να ταξιδεύω και να εξελίσσω τον ήχο μου. Εμαθα πώς να αξιοποιώ αυτή την ωμή ενέργεια και να τη φέρνω στη σκηνή – και εξακολουθεί να αποτελεί κομμάτι μου.

● Οταν ζούμε μία γενοκτονία, όπως αυτή στη Γάζα, τι ρόλο μπορεί να παίξει ένας καλλιτέχνης;

Πιστεύω ότι ο ρόλος του καλλιτέχνη είναι να ερμηνεύει διαρκώς τον κόσμο γύρω μας, μέσα από όσο το δυνατόν περισσότερες οπτικές, ανεβάζοντας έτσι το επίπεδο κατανόησης της ανθρωπότητας.

● Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους νέους εδώ στην Ελλάδα;

Ξέρουμε ότι τα ΜΜΕ και οι κυβερνήσεις μας εξαπατούν· κανείς δεν πρόκειται να μας σώσει. Εναπόκειται σε εμάς να αναλάβουμε δράση και να βρούμε τρόπους, πέρα από το διαδίκτυο, για να επαναπροσδιορίσουμε το μέλλον μας στον φυσικό κόσμο.

ℹ️ Σάββατο 18 Οκτωβρίου, Fuzz Club, Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, εισιτήρια από 23 ευρώ.