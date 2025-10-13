Brian Jackson: Η μουσική είναι γέφυρα και όχι σύνορο

Τι κι αν έχει διανύσει περίπου πέντε δεκαετίες στη μουσική σκηνή, τι κι αν έχει συνεργαστεί με τεράστια ονόματα και ευθύνεται εν μέρει για το τραγούδι - ύμνος "The Revolution Will Not Be Televised", ο Brian Jackson είναι ένας αεικίνητος καλλιτέχνης που δεν σταματά να μελετά και να μαθαίνει από τη μουσική.

Ο θρύλος της concious music έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 31 Οκτωβρίου στο Gazarte, αλλά φέρνει στις αποσκευές του και δύο νέες κυκλοφορίες ήδη μέσα στο 2025.

«Είναι στο αίμα μου» μας λέει στην συνομιλία που είχαμε και ξεκαθαρίζει πως γερνάει, μεγαλώνει, αλλά ακόμη μαθαίνει από και για τη μουσική και από νεότερους καλλιτέχνες.

Και η επανάσταση; Η επανάσταση πρέπει να αλλάξει για να προσαρμοστεί στον 21ο αιώνα απαντά ο Brian Jackson και μας προειδοποιεί «εάν θέλετε να βαφτίσετε με το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ αυτό που συμβαίνει στις ΗΠΑ, μπορείτε να το κάνετε, αλλά δεν ευθύνεται μόνο ένα άτομο για την κατάσταση που ζούμε».

Πρώτη φορά στην Ελλάδα για συναυλία. Έπρεπε να γίνει;

Ναι έπρεπε. Ήθελα να έρθω στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Η ενέργεια, η ιστορία η σύνδεση που έχουν οι άνθρωποι με την μουσική, τη σκέψη και την πνευματικότητα. Νιώθω σαν να είναι ο φυσικός χώρος για αυτό που κάνω. Είμαι χαρούμενος που επιτέλους έρχομαι στο Gazarte.

Γνωρίζετε για το ελληνικό κοινό; Είναι πολύ ενθουσιώδες.

Αυτό είναι καλό να το ξέρουμε, η μουσική μας βασίζεται στη διάδραση. Αυτοί που είναι το λεγόμενο «κοινό» μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά είναι τόσο μέρος της μουσικής όσο είναι και οι άνθρωποι πάνω στη σκηνή. Όχι με κάποιο υπερβολικό τρόπο, αλλά είναι αλήθεια. Η μουσική είναι πάντα καλύτερη όταν αυτοί που ακούνε μπαίνουν στο παιχνίδι. Ανυπομονώ για αυτή την ανταλλαγή ενέργειας. Νομίζω ότι η μουσική υπάρχει πραγματικά μόνο όταν μοιράζεται οπότε περιμένω να ζήσω αυτόν τον ενθουσιασμό. Και θα περάσουμε φανταστικά, το υπόσχομαι.

Πού αισθάνεσαι πιο άνετα; Στα keyboards ή στο φλάουτο; Σαν μουσικός ή σαν παραγωγός;

Τα Keybords είναι η μητρική μου γλώσσα, αλλά το φλάουτο με βοηθάει να αναπνεύσει κυριολεκτικά και πνευματικά. Όσο για τους ρόλους, δεν τους διαχωρίζω τόσο. Όταν είμαι παραγωγός, συνθέτης ή μουσικός πάντα προσπαθώ να φτάσω στην αλήθεια. Είναι μια συνεχόμενη συνομιλία όλα αυτά για εμένα.

Έρχεσαι στην Ελλάδα έχοντας κυκλοφορήσει ήδη δύο δίσκους μέσα στο 2025. Από πού πηγάζει αυτή η δημιουργικότητα;

Είναι στο αίμα μου. Όταν έρχεται, μεταφέρει τη δημιουργικότητα μέσα μου και τριγύρω μου. Ακόμη εμπνέομαι από τα ίδια πράγματα που με κινητοποιούσαν πριν από δεκαετίες: ενότητα, ανθρωπιά, καλό συναίσθημα, ίαση. Είμαι περιτριγυρισμένος από φοβερούς ανθρώπους που θέλουν να κρατήσουν αυτά τα πράγματα ζωντανά. Τρέφομαι από αυτή την ενέργεια.

Έχεις ένα θρυλικό στάτους σαν καλλιτέχνης έχοντας παίξει και δημιουργήσει εμπνευσμένη μουσική. Πώς αισθάνεσαι;

Ευτυχώς είμαι ακόμη περίεργος. Ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου ως «θρύλο». Απλά θέλω να κάνω καλή μουσική που συνδέεται με καλούς ανθρώπους. Πάντα πίστευα ότι τα τραγούδια δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, αλλά και μια επαφή με την πραγματικότητα, αλλά με ιαματικές ιδιότητες. Εάν ό,τι έχουμε κάνει συνεχίσει να εμπνέει τις νέες γενικές, τότε είμαι ένας από τους τυχερούς που κατάφεραν περισσότερα από αυτά που ονειρεύτηκαν.

«Η επανάσταση δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά» λέγατε κάποτε με τον Jill Scott Heron. Αλλά από πού μπορεί να έρθει η επανάσταση σήμερα, εάν μπορεί να έρθει;

Η επανάσταση είναι απλά αλλαγή και η αλλαγή έρχεται πάντα και πάντα συμβαίνει. Οπότε η επανάσταση πρέπει να αλλάξει μορφή και μέσα για να ακολουθήσει τις αλλαγές που η κοινωνία μας επιβάλλει. Στην πραγματικότητα η επανάσταση είναι πάντα η ίδια, η επανάσταση είναι δράση. Σίγουρα στον 21ο αιώνα πολλά θα είναι ορατά στα media, επειδή τα πάντα είναι στα media, αλλά είναι ακόμη βασισμένα στην δράση. Η επανάσταση είναι το πώς συγκεντρώνουμε και επαληθεύουμε γεγονότα, πώς μορφώνουμε τα παιδιά μας να κάνουν το ίδιο. Είναι το πώς μαθαίνουμε να αναπτυσσόμαστε και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιβάλλον μας και την επιβίωσή μας. Είναι πώς και τι παρακολουθούμε, πώς αντιστεκόμαστε στην χειραγώγηση. Είναι το να κρατηθούμε στην ανθρωπιά μας. Είναι η ίδια επανάσταση βασικά. Πάντα ξεκινάει με τη σκέψη, προσαρμοζόμαστε και κάνουμε αλλαγές σε αυτές τις σκέψεις χτίζοντας μια κοινότητα και μοιραζόμενοι ιδέες, ικανότητες και δυνατότητες. Και μετά αναλαμβάνουμε δράση βασισμένη σε αυτές τις σκέψεις. Αυτό σημαίνει επανάσταση για εμένα.

Πως αισθάνεται με την κυβέρνηση και τις πολιτικές Τραμπ; Κάπου διάβασα ότι ζεις στη Γαλλία πια;

Εάν θέλεις να δώσεις ένα όνομα σε έναν τύπο για να περιγράψεις τις συμβαίνει στις ΗΠΑ από τη δημιουργίας τους κάντο, αλλά μπορώ να σου πω πως ότι συμβαίνει στις ΗΠΑ δεν προέρχεται από έναν άνθρωπο. Ο έλεγχος, η δύναμη των εταιρειών, η απληστία, η βία, η αποστασιοποίηση και το μίσος είναι δυστυχώς στη βάση της αμερικανικής κοινωνίας. Πάντα υπήρχαν καλοί άνθρωποι όμως και στο τέλος της ημέρας φτάνουμε στο ποίος έχει τη διακυβέρνηση .Αυτή τη στιγμή το βασικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν νέες και ελεύθερες εκλογές. Και εάν γίνουν τότε θα πρέπει να κάνουμε το σωστό.

Πώς θα όριζες την conscious music στις ημέρες μας. Υπάρχουν καλλιτέχνες που συνεχίζουν σε αυτό το μοτίβο;

Η conscious music σχετιζόταν πάντα με την επαγρύπνηση και την κάθαρση. Υπάρχουν πολλοί που κρατάνε φλόγα, καλλιτέχνες όπως οι Aja Monet, J. Ivy, Moodymann και άλλοι. Η φλόγα παραμένει αναμμένη και δεν κινδυνεύουμε να σβήσει.

Έχεις συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους, μεγάλα ονόματα, αλλά και καλλιτέχνες που δεν ήταν της γενιάς του ή του μουσικού σου στιλ. Τι είναι αυτό που βρίσκεις το πιο ενδιαφέρον στο να δημιουργείς μουσική με τέτοιους ανθρώπους;

Μερικοί μουσικοί της γενιάς μου σταμάτησαν να ακούν όταν οι καλλιτέχνες της γενιάς τους σταμάτησαν να κάνουν μουσική σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής τους και υπέθεσαν πως η αλήθεια τελείωσε εκεί. Φυσικά αυτό δεν ισχύει και γνωρίζοντάς το ψάχνω πάντα να δω από πού έρχεται η αλήθεια, είτε είναι από κάποιον βετεράνο είτε από κάποιον νεότερο. Μελετώ όλη τη μουσική και ιδιαίτερα την αφρικανική μουσική σε όλο τον κόσμο. Βασικά όταν η μουσική με συγκινεί, είμαι εκεί. Μπαίνει στη συνείδησή μου και χωρίς να προλάβω να το καταλάβω επηρεάζει και εμένα. Δεν προσπαθώ ποτέ να το εμποδίσω αυτό. Δεν με νοιάζει πώς μοιάζει, η μουσική είναι μια γέφυρα και όχι ένα σύνορο. Μεγαλώνω και μαθαίνω κάθε φορά που συνεργάζομαι με κάποιον νεότερο.



Έχουν περάσει λοιπόν πενήντα χρόνια που παίζεις μουσική. Άξιζαν όλα; Θα τα έκανες όλα με τον ίδιο τρόπο;

Απόλυτα. Έχει υπάρξει μια τρελή, όμορφη διαδρομή. Θα τα έκανα όλα ξανά χωρίς δεύτερη σκέψη, ίσως με λίγο περισσότερα υπογεγραμμένα συμβόλαια, αλλά, ειλικρινά, νιώθω ευλογημένος να κάνω μουσική που έχει αξία για τους ανθρώπους, να ταξιδεύω στον κόσμο, να συνδέομαι. Αξίζει και με το παραπάνω.

INFO

Brian Jackson, live in Athens

Opening act: Jacaranda

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, Gazarte ground stage

Ώρα Έναρξης: 21.30

Εισιτήρια:

Limited 100 Early Bird: 28€

Γενική Είσοδος Προπώλησης: 35€

Στην είσοδο του χώρου: 40€

Ηλεκτρονική προπώληση εδώ

