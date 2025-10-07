Mr. Highway Band: Οι αλλαγές έρχονται από τα κινήματα και τους δρόμους

Οι Mr. Highway Band είναι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια μια από τις ελληνικές rock μπάντες που ξεχώρισαν. Και ξεχώρισαν όχι μόνο με τη μουσική, τις κυκλοφορίες και τις εκρηκτικές τους συναυλίες, αλλά και για την σταθερή τους πολιτική θέση και τη συνεχή συμμετοχή τους σε δράσεις αλληλεγγύης και διαμαρτυρίας.

Η μπάντα έχει ξεκινήσει, πλέον, έναν τελευταίο γύρο συναυλιών για την προώθηση του τελευταίο της album "20 Tons of Love", οι οποίες θα είναι και οι τελευταίες μιας και οι Mr. Highway Band βάζουν τελεία στην πορεία τους.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο Piraeus Club Academy θα έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε για ακόμη μια φορά επί σκηνής, που ίσως να είναι και η τελευταία.

Στη συζήτησή μας, λοιπόν, με τον Γιάννη Αφένδρα, κιθαρίστα και ιδρυτικό τους μέλος, είχαμε αρκετά θέματα να κουβεντιάσουμε, από τα αμιγώς δισκογραφικά για την πιο πρόσφατη κυκλοφορία, έως τη γενοκτονία στη Γάζα, την ανάγκη του καλλιτέχνη να παίρνει θέση, αλλά και το κομμάτι του αποχαιρετισμού από μια μπάντα που ήταν ιδιαίτερα ενεργή για 15 συναπτά έτη.

Ας ξεκινήσουμε από την κυκλοφορία καθ' εαυτή. Πόσο καιρό δουλέψατε πάνω στο νέο album και κάνατε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις άλλες φορές;

Δουλέψαμε αρκετό καιρό, καθώς πολλά κομμάτια υπήρχαν από τον καιρό πριν τις καραντίνες, οπότε η όλη διαδικασία “πάγωσε” κατά τη διάρκεια αυτής της αναγκαστικής παύσης. Μετά το ξαναπιάσαμε, αλλά όχι και με πολύ τρελούς ρυθμούς, καθότι ήμασταν διασκορπισμένοι και απασχολούμενοι με άλλα πράγματα. Οπότε το πήγαμε χαλαρά, αλλά ίσως και πιο σοβαρά όσον αφορά την ωριμότητα των κομματιών.

Διαφορετική είναι η σύνθεση της μπάντας σε αυτόν το δίσκο και οι ρόλοι μας μέσα σε αυτή, καθώς από πεντάδα μείναμε τετράδα. Σε αυτή την απόφαση έπαιξε ρόλο και το ότι θέλαμε να ακολουθήσουμε μια πιο απλή, πιο στρωτή, πιο rock’n’roll κατεύθυνση. Από το πλούσιο σε ενορχηστρώσεις και δομές “The Rebel Artist” υπάρχει νομίζω διαφορά στο πιο straight “20 tons of love”. Από τους σχεδόν 20 μουσικούς του προηγούμενου άλμπουμ, ο μόνος έξτρα μουσικός του τώρα είναι η Μάρτζη Τρίκκα στη γυναικεία φωνή.

Είναι κάτι διαφορετικό αυτό που θελήσαμε να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι στην ουσία του παραμένει πάντα αυτό που είναι οι Mr. Highway Band.

Πολλοί τόνοι αγάπης βλέπουμε ε;

Όχι για όλους, αλλά για αυτούς που όντως το νιώθουμε είναι πάρα πολλοί.

Μουσικά οι συνθέσεις μου φαίνονται πιο «καθαρές» και με διάθεση ηλεκτρική μεν, αλλά ένα κλικ πιο κάτω. Έτσι το σχεδιάσατε ή σας πήγε η διαδικασία σύνθεσης/ηχογράφησης σε αυτή τη διαδικασία;

Είναι μέρος του όλου σχεδίου απλοποίησης που ανέφερα και παραπάνω. Κάτι που θέλαμε, μας εξέφραζε όλη αυτή την περίοδο και βγήκε και σχεδόν αβίαστα σε όλη τη διαδικασία.

Γνωρίζοντας και την πολιτική σας θέση και στάση δεν γίνεται να μη σταθώ κι εγώ στο “Palestine”. Ένα ηχηρό μήνυμα. Το κομμάτι έχει κυκλοφορήσει λίγο μετά την έναρξη των ισραηλινών σφαγών στη Γάζα. Δύο χρόνια μετά και τα πράγματα δεν έγιναν απλά χειρότερα, αλλά πλήρως εφιαλτικά!

Το κομμάτι έχει γραφτεί χρόνια πριν τα γεγονότα των τελευταίων δύο ετών. Αλλά αυτά που συμβαίνουν έκαναν επιτακτική την ανάγκη να το βγάλουμε. Όντως, τα πράγματα είναι εφιαλτικά. Πρώτα από όλα, για τους ανθρώπους εκεί, αλλά και όλους εμάς, καθώς ότι γίνεται εκεί και ο τρόπος που το αντιμετωπίζει ο υπόλοιπος πλανήτης είναι δείγματα για το πού οδεύουμε γενικώς. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε πολλά, σίγουρα όμως δε θα σταματήσουμε να μιλάμε, να πιέζουμε, να αγωνιζόμαστε για αυτό. Η αλληλεγγύη μας στην Παλαιστίνη είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η γενοκτονία στη Γάζα είναι μεν το πιο μελανό σημείο της σύγχρονης ανθρώπινης ιστορίας, του 21ου αιώνα σίγουρα, όμως δεν είναι μόνο αυτό δυστυχώς. Έχουμε, πια, ξεπεράσει τον «κίνδυνο της ακροδεξιάς» και μιλάμε για ανοιχτή απειλή φασισμού σε όλο τον πλανήτη και στην καρδιά του δυτικού κόσμου. Υπάρχει αντίδοτο; Υπάρχει ελπίδα;

Για μας σίγουρα δεν υπάρχει ελπίδα που να έρχεται από τα πάνω, από τους “ισχυρούς” και τις πολιτικές τους. Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι οι αλλαγές έρχονται από τα κινήματα και τους δρόμους, από την ενεργοποίηση, τη συμμετοχή και την οργάνωση, ατομικά και συλλογικά, της καθημερινότητας και της ζωής μας.

Πάμε στα «δύσκολα»; Είναι το “20 tons of love” ο κατάλληλος τρόπος για να πείτε το «αντίο» σας;

Κατάλληλος δεν ξέρω.. ποιος θα ήταν ο κατάλληλος; Είναι αυτό που νιώσαμε ότι είναι το τελευταίο πράγμα που έχουμε να καταθέσουμε ως μπάντα και παρέα και ως συγκεκριμένοι άνθρωποι και καλλιτέχνες.

Πόσο ζόρικη είναι τελικά μια τέτοια απόφαση; Μια μπάντα με δισκογραφία, περιοδείας, φεστιβάλ, είναι ένα μεγάλο κομμάτι στη ζωή ενός καλλιτέχνη.

Είναι σίγουρα μεγάλο κομμάτι, αν σκεφτείς ότι για μια δεκαπενταετία η ζωή μας ήταν συνυφασμένη με αυτό. Αλλά ζόρικη δεν είναι, αφού και το σταμάτημα είναι η έκφραση της τωρινής μας ανάγκης. Αφού νιώσαμε έτσι, το ότι το κάνουμε μας ευχαριστεί. Θέλω να πιστεύω ότι μελλοντικά θα τα θυμόμαστε όλα με ευχαρίστηση, αλλά χωρίς νοσταλγία, καθώς μας περιμένουν τόσα άλλα πράγματα.

Τι ξεχωρίζετε από αυτά τα 15 χρόνια πορείας; Είναι εύκολο άραγε να κάνεις σωστή αποτίμηση σε ένα διάστημα με τόσα πολλά που κάνατε σαν Mr Highway Band;

Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν μια ανήσυχη μπάντα μουσικά και εξωμουσικά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριμένο, παρά μόνο μια γενική αίσθηση ότι ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων (αρκετά μεγαλύτερη από τους καθαυτό μουσικούς) που συνεχώς ψαχνόταν και δημιουργούσε, ήθελε και προσπαθούσε να κάνει πράγματα και, εν τέλει, πέτυχε κάποια από αυτά.

Δώστε μας ένα «λαβράκι» για την εμφάνισή σας στο Piraeus Club; Πόσες εκπλήξεις να περιμένουμε;

Δεν έχουμε πολλές εκπλήξεις. Έχουμε ένα γεμάτο σετ με κομμάτια από όλη τη δισκογραφία μας και ολόκληρο το “20 tons of love” και πολλή όρεξη να ξαναπαίξουμε για τους φίλους μας μετά από πολύ καιρό, αλλά και για μία από τις τελευταίες φορές.

