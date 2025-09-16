Peter Coyne (The Godfathers): Λατρεύουμε να παίζουμε live, να κάνουμε όσο περισσότερο θόρυβο μπορούμε!

Τέσσερις δεκαετίες μετά τη δημιουργία τους, οι Godfathers παραμένουν μια από τις πιο αιχμηρές και ηλεκτρισμένες μπάντες του rock’n’roll. Με έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στην ωμή δύναμη και την εθιστική μελωδικότητα, συνεχίζουν να γεμίζουν σκηνές σε όλο τον κόσμο και να κυκλοφορούν νέα άλμπουμ που στέκονται ισάξια -αν όχι ανώτερα- των πρώτων τους δίσκων.

Ο frontman του συγκροτήματος, Peter Coyne, μιλά στην efsyn city για τα 40 χρόνια πορείας, την ένταση που παραμένει άσβεστη, τη σημασία των στίχων στην εποχή του streaming και την κληρονομιά που θέλει να αφήσει το συγκρότημα στις επόμενες γενιές. Enjoy!

Φέτος σηματοδοτεί τα 40 χρόνια των Godfathers. Τι σημαίνει για σένα προσωπικά αυτή η μακροβιότητα στο rock’n’roll;

Ειλικρινά, ποτέ δεν περίμενα ότι θα είμαι ακόμα στους Godfathers και θα γιορτάζουμε την 40ή επέτειο από τη δημιουργία μας. Είναι κάτι που με αφήνει άναυδο. Αλλά όσο συνεχίζουμε να δίνουμε φανταστικές συναυλίες σε όλο τον κόσμο και να κυκλοφορούμε σπουδαία νέα άλμπουμ, εξίσου καλά ή και καλύτερα από όσα έχουμε βγάλει στο παρελθόν, τότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή τη μπάντα!

Κοιτώντας πίσω στις πρώτες μέρες με το “Birth School Work Death”, τι πιστεύεις ότι έδωσε σε αυτόν τον δίσκο τη διαχρονική του δύναμη;

Peter Coyne: Ξέραμε το υλικό γιατί είχαμε παίξει πολλά από αυτά τα τραγούδια live πριν τα ηχογραφήσουμε για το άλμπουμ Birth School Work Death, εκτός από το ίδιο το Birth School Work Death, που ήταν το τελευταίο τραγούδι που γράψαμε σε εκείνες τις ηχογραφήσεις. Όλα τα τραγούδια σε αυτόν τον δίσκο είναι πραγματικά δυνατά και εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, οπότε βασιλεύει μια ενδιαφέρουσα αντίθεση και ποικιλιμορφία. Για παράδειγμα, το When Am I Coming Down, ένα πολύ ψυχεδελικό κομμάτι, ακολουθείται από το καταιγιστικό Cause I Said So. Μου αρέσουν πολύ οι αντιθέσεις στη μουσική, ώστε να μην μπορείς να προβλέψεις τι θα κάνει το συγκρότημα στη συνέχεια. Το ίδιο το Birth School Work Death έγινε παγκόσμιος ύμνος, ένα αδιαφιλονίκητο classic, και αυτό σίγουρα βοήθησε. Το ντεμπούτο μας Hit By Hit ήταν μια συλλογή, οπότε το Birth School Work Death ήταν στην ουσία το πρώτο κανονικό μας άλμπουμ, όπως και η πρώτη μας ευκαιρία να απλωθούμε λίγο και να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές μουσικές φόρμες.

Πώς προσεγγίζεις τη συγγραφή στίχων σήμερα σε σύγκριση με τη δεκαετία του ’80;

Peter Coyne: Πιστεύω ότι τώρα αφιερώνω περισσότερη προσπάθεια και χρόνο στη συγγραφή στίχων. Τη δεκαετία του ’80 και του ’90 υπήρχαν πάντα deadlines που επέβαλλαν οι δισκογραφικές, αλλά τώρα έχουμε τη δική μας εταιρεία και βάζουμε εμείς τα deadlines. Πάντα ξεκινάω να γράφω με χαρτί και στυλό και μετά επεξεργάζομαι τις λέξεις στο κινητό. Πάντα αναζητώ να γράψω κάτι διαφορετικό που να είναι ταυτόχρονα συναρπαστικό. Η μουσική προορίζεται για ψυχαγωγία και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε!

Έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι το κοινό σου μετά από τέσσερις δεκαετίες ζωντανών εμφανίσεων;

Peter Coyne: Όχι ιδιαίτερα. Πάντα είμαι ευγνώμων που ο κόσμος θέλει ακόμα να μας βλέπει live. Φέτος παίξαμε φοβερές συναυλίες σε Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία, Κροατία και Γαλλία. Μας δίνει τεράστια χαρά να προσφέρουμε αυτή την εμπειρία στο κοινό. Έρχονται να μας δουν άνθρωποι που μας ακολουθούν χρόνια, αλλά και νεότεροι που είναι περίεργοι να ακούσουν τι κάνουμε. Πολλοί στην πορεία γίνονται οι μεγαλύτεροί μας fans!

Πολλά συγκροτήματα ξεθωριάζουν ή μαλακώνουν με τα χρόνια, όμως οι Godfathers παραμένουν γνωστοί για την ένταση και τον ηλεκτρισμό τους. Τι κρατά αυτή τη φωτιά ζωντανή;

Peter Coyne: Σε ευχαριστώ! Οι Godfathers είναι rock’n’roll μπάντα και πρέπει να είναι αιχμηροί, αλλιώς δεν μπορείς να μεταδώσεις αυτή την ακατέργαστη δύναμη στο κοινό. Λατρεύουμε να παίζουμε live, να κάνουμε όσο περισσότερο θόρυβο μπορούμε! Έχουμε αποκτήσει σοβαρή φήμη σαν live μπάντα, και πολλοί μας λογίζουν ως μια από τις καλύτερες. Στόχος μας είναι να ενισχύουμε αυτή τη φήμη κάθε φορά που βγαίνουμε στη σκηνή! Προς το παρόν τα καταφέρνουμε.

Πώς βλέπεις την τωρινή κατάσταση του rock σε σύγκριση με όταν ξεκινήσατε;

Peter Coyne: Δεν παρακολουθώ τόσο τις πιο σύγχρονες μπάντες, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω. Αλλά μου φαίνεται ότι σήμερα η μουσική είναι περισσότερο μια επιχείρηση, που δίνει λιγότερο χρόνο στους καλλιτέχνες να αναπτυχθούν. Επίσης, πρέπει να είσαι αρκετά εύπορος για να ξεκινήσεις μπάντα σήμερα, ενώ οι άνθρωποι της εργατικής τάξης αποκλείονται όλο και περισσότερο. Αυτό είναι πραγματικά κρίμα και δεν θα κάνει καλό στο μέλλον της μουσικής.

Πιστεύεις ότι οι στίχοι έχουν ακόμα το ίδιο βάρος σε μια εποχή που κυριαρχείται από το streaming και τη σύντομη προσοχή του κοινού;

Peter Coyne: Ο κόσμος θα εκτιμά πάντα τους σπουδαίους στίχους, όταν φυσικά του δίνεται η ευκαιρία να τους ακούσει.

Ποια θα ήθελες να είναι η κληρονομιά των Godfathers για την επόμενη γενιά;

Peter Coyne: Αυτό δεν είναι κάτι που περνά από το χέρι μου. Αλλά ελπίζω οι Godfathers να θεωρούνται πάντα ένα σχήμα πραγματικά συναρπαστικής rock’n’roll μουσικής, με σπουδαία τραγούδια που θα ζουν για πάντα. Viva The Godfathers!

***

Οι Godfathers έρχονται τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα για εμφανίσεις σε Αθήνα, Ιωάννινα, Βόλο και Θεσσαλονίκη.

24.09.25 | Piraeus Club Academy – Αθήνα

25.09.25 | Studio 203 – Ιωάννινα

26.09.25 | Café Santan – Βόλος

27.09.25 | Beer Fest – Θεσσαλονίκη

Εισιτήρια πωλούνται μέσω της ComeTogether.Live και σε επιλεγμένα καταστήματα σε κάθε πόλη.

Η γενική είσοδος στο Beer Fest θα κοστίζει 5 ευρώ.