Κυριακή, 02 Νοεμβρίου, 2025
lex
eurokinissi

Ο Λεξ «έκαψε» το Καυτανζόγλειο με 45 χιλιάδες θεατές

Το stage πήρε φωτιά
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
efsyn. gr

Χαμό προκάλεσε ξανά ο ράπερ Λεξ στο Καυτανζόγλειο στάδιο της Θεσσαλονίκης, το βράδυ του Σαββάτου, σε ένα μοναδικό live με 45 χιλιάδες θεατές! Το stage πήρε φωτιά και ο μεγάλος καλλιτέχνης έδωσε ακόμη μία μεγάλη συναυλία στη γενέτειρά του. 

Από τις 9 μ.μ., όταν ο ράπερ ανέβηκε στη σκηνή με το κομμάτι «3.000 Στροφές», το στάδιο άρχισε να δονείται και οι κόκκινοι καπνοί προκάλεσαν χαμό. Μαζί του στη σκηνή κι άλλοι ραπ καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί με τον Λεξ.

Η αποψινή συναυλία έρχεται μετά το ιστορικό sold out του της 28ης Ιουνίου 2025 στο ΟΑΚΑ, στο οποίο συγκεντρώθηκαν πάνω από 60.000 ακροατές για να ακούσουν τον «ποιητή του περιθωρίου». 

Η συναυλία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 18 Οκτωβρίου, αλλά αναβλήθηκε τότε λόγω «δυσμενών καιρικών συνθηκών».

