Sudan Archives - Ενα σούπερ dance album στο «σήμερα», με vintage υλικά

Χορευτική μουσική του σήμερα με υλικά του παρελθόντος στο «BPM» το τρίτο άλμπουμ της Sudan Archives, δέκα τραγούδια σε έντονους χορευτικούς ρυθμούς στο δεύτερο άλμπουμ των Turboflow3000, μια space opera τού Prins Obi και η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Λάμπρου Παπαλέξη.

SUDAN ARCHIVES - THE BPM

Stones Throw Records

★★★★☆

Το «BPM» είναι το τρίτο (και καλύτερο θα έλεγα) άλμπουμ της Sudan Archives, της Αμερικανίδας τραγουδοποιού αλλά και βιολονίστριας που ακούει στο όνομα Brittney Parks. Στον χώρο της dance κινείται τόσο η ίδια όσο και το «BPM». Αλλωστε και το BPM κλαμπίστικος όρος είναι όπως ξέρουν οι μυημένοι, σημαίνει Beats Per Minute και χρησιμοποιείται για να μετρήσει το τέμπο ενός μουσικού ρυθμού – όσο πιο πολλά τα bpm τόσο πιο γρήγορο και το κομμάτι. Το περιοδικό Mojo προσπάθησε να οριοθετήσει τα είδη της dance που ακούγονται στο άλμπουμ και έγραψε για high-tempo Jersey club, για EDM, για hyper pop, για trap και για Chicago house.

Με την καταγωγή των γονιών της από το Μίσιγκαν και το Ιλινόις, η Brittney Parks ηχογράφησε τα τραγούδια της στο Σικάγο και το Ντιτρόιτ, στις έδρες δηλαδή της house τη δεκαετία του ‘80 και της techno τη δεκαετία του ‘90 αντίστοιχα. Χρησιμοποίησε μάλιστα «εργαλεία» από τότε όπως διαβάζουμε, ένα Roland SP-404 αλλά και κονσόλες DAWs που θυμίζουν τα drum machines εκείνων των εποχών. Οικογενειακή υπόθεση ο δίσκος αφού συμμετέχουν η αδελφή της, τα ξαδέλφια της και αρκετοί φίλοι της. Βιολί παίζει η ίδια στα τραγούδια αλλά και ένα κουαρτέτο εγχόρδων με μέλη από τους D-Composed, μια κολεκτίβα με έγχορδα από το Σικάγο. Οπως λέει η και η δισκογραφική της Stones Throw, «το άλμπουμ εξερευνά θέματα όπως η ψυχική ασθένεια, η αγάπη για τον ίδιο μας τον εαυτό, η τεχνολογία, ο ρομαντισμός και η απογοήτευση». Ο ήχος πάντως είναι φουλ σύγχρονος όσο vintage και αν μοιάζουν τα υλικά.

TURBOFLOW3000 - BΑSSOKATARAH/Deep Square Anthems

Veego Records

★★★☆☆

Στο δεύτερο άλμπουμ τους οι Turboflow3000 ακολουθούν πιο σκοτεινές και πειραματικές κατευθύνσεις με δέκα τραγούδια σε έντονους χορευτικούς ρυθμούς που κινούνται σε bass music, pop, rap, electro διαδρομές. Πρόκειται για ένα mixtape, την παραγωγή του οποίου υπογράφουν οι Deezy και Primal, που επιχειρεί να ενώσει την ελληνική underground σκηνή και γι’ αυτό φιλοξενεί συνεργασίες με τους Libys, P.I.E.V., Γιάννη Αράπη, Θανάση Αλεξανδρή, Καλλιόπη Μητροπούλου, Vassilina, Pan Pan, Ledeloue, OYTEKAN, Xanthì, Sci-Fi River, 0-100 Seirene. Κι αν αυτό είναι το ένα ατού του άλμπουμ, αφού όλες οι συμπράξεις είναι απόλυτα επιτυχημένες, το δεύτερο είναι οι στίχοι – πολύ δυνατοί είτε η θεματική τους είναι κοινωνικοπολιτικού περιεχόμενου, είτε αναφέρονται σε μικρές, καθημερινές, προσωπικές ιστορίες.

PRINS OBI - THE SECRET LIFE OF MARA GIFF

Inner Ear

★★★☆☆

Ακόμη ένας δίσκος για τον Ελληνα πρωτοπόρο μουσικό και αυτή τη φορά όντως ξεπερνάει τα δικά του όρια στον πειραματισμό και μας δίνει μια δουλειά ολοκληρωμένη και πέρα από τη μουσική.

Πρόκειται για ένα concept album, μια space opera όπως αναφέρει ο ίδιος, που συνοδεύεται και με ένα comic book, πάλι σε δική του ιστορία, προκειμένου να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα την ιστορία τού Mara Gibb και τη μουσική τού Prins Obi. Νεοψυχεδέλεια, krautrock και μια pop αισθητική συμπληρώνουν το παζλ.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ - ΝΟΜΑΝΣΛΑΝΔΗ

Self Release

★★★☆☆

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά ενός τραγουδοποιού που δήλωνε παρών ποικιλοτρόπως και για πολλές δεκαετίες στην ελληνική σκηνή. Ενας αποχαιρετισμός που προκύπτει από μια «επιστροφή στο παρελθόν». Ο Λάμπρος Παπαλέξης στήνει ένα soundtrack της δικής του ζωής και πορείας, επαναπροσεγγίζει δικά του τραγούδια μέσω ξεχωριστών συνεργασιών και μας στέλνει χαιρετίσματα από μια μακρινή χώρα. Μια βουτιά στις blues/folk καταβολές του Ελληνα καλλιτέχνη, αλλά φτιαγμένο με συναίσθημα και ατμόσφαιρα ώστε να θυμίζει «ένα τελευταίο πάρτι», όπως λέει και ο ίδιος.