Καθηλωτικός ο επικήδειος του Αλκίνοου Ιωαννίδη για τον Διονύση Σαββόπουλο

Μεγάλο πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποτίσει φόρο τιμής στον σημαντικό τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος κηδεύεται σήμερα στο Α' Νεκροταφείο.
Επικήδειο στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου εκφώνησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο σκιτσογράφος και σχεδιαστής των εξωφύλλων του Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, η τραγουδίστρια Δήμητρα Γαλάνη, ο τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο σκηνοθέτης Σταμάτης Φασουλής, ο γιος κι ο εγγονός του μεγάλου μουσικοσυνθέτη.
Ο επικήδειος του Αλκίνοου Ιωαννίδη για τον «δάσκαλό» του Διονύση Σαββόπουλου ήταν καθηλωτικός, συγκινητικός και καταχειροκροτήθηκε από τους ανθρώπους που ήταν μέσα στην μητρόπολη για να «αποχαιρετήσουν» τον μεγάλο συνθέτη.
