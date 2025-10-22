Αθήνα, 23°C
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
Διονύσης Σαββόπουλος
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Δέκα τραγούδια - Πώς ο Διονύσης Σαββόπουλος άλλαξε την ελληνική μουσική [βίντεο]

Τραγούδια που μας συνοδεύουν εδώ και δεκαετίες και θα συνεχίσουν να ορίζουν την ελληνική μουσική. Ο «Νιόνιος» μέσα από το δικό του μοναδικό έργο.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Επιμέλεια:Χρήστος Καλλιμάνης

Ο Διονύσης Σαββόπουλος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον ελληνικό πολιτισμό για περίπου έξι δεκαετίες, με τρόπο που λίγοι καλλιτέχνες το έχουν κάνει στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε χθες σε ηλικία 81 ετών και μαζί του «τελειώνει» μια εποχή που περιλαμβάνει ορισμένες από τις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, στιγμές τις οποίες κατέγραψε με τον δικό του ποιητικό και ενίοτε παιχνιδιάρικο τρόπο.

Μπορεί να υπήρξε ένας αντιφατικός καλλιτέχνης στις δηλώσεις του, μπορεί τα τελευταία χρόνια να είναι απομακρυνθεί πολύ από αυτό που εξέπεμπε το έργο του στις προηγούμενες δεκαετίες, όμως δεν παύει να είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες και τραγουδοποιούς που έβγαλε η χώρα μας.

Επιλέγουμε μια άτυπη "playlist" με δέκα τραγούδια, τα οποία θα μπορούσαν να είναι πολύ μα πολύ περισσότερα.

Σαν τον καραγκιόζη

Δημοσθένους λέξις

Συννεφούλα

Ας κρατήσουν οι χοροί

Ζεϊμπέκικο

Θαλασσογραφία

Άγγελος εξάγγελος

Μη μιλάς άλλο γι' αγάπη

Στη συγκέντρωση της ΕΦΕΕ

Μπάλλος

