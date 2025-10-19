Οι Electric Litany από το Λονδίνο με «ελληνική αγάπη» δεν σταματούν να προοδεύουν

Από το Λονδίνο οι Electric Litany, με «ελληνική αγάπη», μια μπάντα που δεν σταματά να πειραματίζεται και να προοδεύει, το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Ηρακλή Δαΐτση, το «This Could Be A Remix Album» των English Teacher και το καινούργιο άλμπουμ των Mobb Deep.

ELECTRIC LITANY

DESIRES

[Flying Hearts - Inner Ear]

★★★☆☆

Η εξαιρετική ελληνοαγγλική (ας μας επιτραπεί ο όρος) μπάντα αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση για τη μουσική σκηνή μας τα τελευταία 15 χρόνια. Οι Electric Litany έχουν έδρα το Λονδίνο και ιθύνοντα νου τον «δικό μας» Αλέξανδρο Μίαρη. Πάντα όμως καταφέρουν να είναι σχετικοί με τα εσωτερικά μουσικά δρώμενα, ενώ το ελληνικό κοινό αναμένει κάθε τους κυκλοφορία. Φτάσαμε πια στον τέταρτο δίσκο της μπάντας, ο οποίος κυκλοφόρησε μόλις χθες και οι Electric Litany δεν δείχνουν καθόλου διατεθειμένοι να συμβιβαστούν μέσα στον ούτως ή άλλως πολυσυλλεκτικό ήχο που έχουν δημιουργήσει και έχουμε αγαπήσει. Το καινούργιο υλικό το γνωρίσαμε μέσω των δύο πρώτων singles, «Desires» και «Reciprocate», όμως ο δίσκος έχει άλλες, πολύ καλύτερες κατ’ εμέ, στιγμές όπως η επιβλητική έναρξη με το «Falcon» αλλά και τα καθηλωτικά «Prism», «Itor» και «Junkie».

Εχουν, όπως πάντα, κινηματογραφικές συνθέσεις με διάθεση για νέους πειραματισμούς, αρκετό post rock και ακόμη περισσότερο synth/dream pop, αλλά και dark wave. Προσωπικά ξεχωρίζω περισσότερο τις πιο σκοτεινές, post στιγμές τους, καθώς ο synth προσανατολισμός δεν είναι ο ήχος που προτιμώ. Σε κάθε περίπτωση οι Electric Litany είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι μουσικοί, ξέρουν να γράφουν κομμάτια και να στήνουν κορυφώσεις και το «Desires» είναι ένα πόνημα που ακούγεται ως ολοκληρωμένο έργο με συναισθηματική συνοχή και όχι ως μια «συρραφή» από τραγούδια. Σε μια περίοδο που η φράση «brain drain» έχει καταντήσει κλισέ είναι πολύ συγκινητικό να παρακολουθούμε μπάντες με ελληνικό πρόσημο να ανοίγουν τόσο πολύ τα φτερά τους και με τους δικούς τους όρους.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΑΪΤΣΗΣ

ΟΤΑΝ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ Η ΖΩΗ ΜΕΣ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ

Puzzlemusik

★★★☆☆

Στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του ο Ηρακλής Δαΐτσης, τραγουδιστής και βασικός συνθέτης του συγκροτήματος Ψύλλοι στ’ Αχυρα, παρουσιάζει 10 τραγούδια που χαρακτηρίζονται από στοχαστική διάθεση και μελωδική δύναμη αντλώντας έμπνευση από τα όνειρα, το Σύμπαν και τη θέση μας σε αυτό, τις χαμένες μνήμες, τους θαμμένους βαθιά μέσα μας φόβους που όμως παραμένουν ζωντανοί. Μουσική και στίχους υπογράφει ο ίδιος, εκτός από αυτούς στο «Χαλασμένο ρολόι» (Γιώργος Σαμαρίτης) και δύο τραγούδια σε ποίηση Ορέστη Λάσκου («Το Παρίσι») και Κώστα Καρυωτάκη («Μπαλάντα στους άδοξους ποιητές των αιώνων»). Μια πολύ καλή δουλειά -αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον του ως σόλο δημιουργού- από την οποία, εκτός από τα κομμάτια που προαναφέρθηκαν, ξεχώρισα ακόμα «Το σπίτι» και το ομότιτλο.

ENGLISH TEACHER

THIS COULD BE A REMIX ALBUM

Universal Music

★★★☆☆

Πέρσι οι English Teacher κυκλοφόρησαν το «This Could Be Texas», ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς που κέρδισε το βραβείο Mercury 2024. «Εγγλέζοι με γυναικεία φωνητικά, τα κορίτσια κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια σε όλες τις κατηγορίες και είδη μουσικής» γράφαμε χαρακτηριστικά. Το «This Could Be A Remix Album» λοιπόν περιέχει remixes διαφόρων πάνω στα πρωτότυπα τραγούδια του περσινού δίσκου. Και η αλήθεια είναι πως ακούγεται ως καινούργια δουλειά, πιο ηλεκτρονική σαφώς αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα.

MOBB DEEP

INFINITE

Mass Appeal

★★☆☆☆

Οι Mobb Deep ήταν ένα ντουέτο από το Queens της Νέας Υόρκης που το αποτελούσαν ο Prodigy και ο Havoc. Αυτό είναι καινούργιο άλμπουμ τους, έστω και αν ο Prodigy έχει πεθάνει από το 2017.

Ο Havoc πήρε παλιά φωνητικά του συνοδοιπόρου του και δουλεύοντας στην παραγωγή με τον the Alchemist έφτιαξαν το «Infinite», το ένατο και τελευταίο άλμπουμ όπως λένε των Mobb Deep.

Αυθεντικό old school χιπ χοπ και συμμετοχές από τους NAS, Ghostface Killah, H.E.R., Jorja Smith, Pusha T κ.ά.