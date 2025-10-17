Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.7° 18.6°
2 BF
73%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
15°C
16.0° 13.7°
3 BF
87%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
17.0° 15.5°
4 BF
79%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
68%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
12.6° 12.6°
1 BF
95%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
10°C
10.4° 10.4°
0 BF
93%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
0 BF
92%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 20.8°
4 BF
54%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.3°
1 BF
65%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
4 BF
73%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
17°C
20.4° 16.7°
0 BF
88%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
83%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
16.7° 15.6°
1 BF
96%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
21°C
21.0° 19.8°
1 BF
76%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 18.8°
3 BF
72%
Καβάλα
Ψιχάλες
16°C
16.0° 15.3°
1 BF
84%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.1° 13.1°
1 BF
100%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
11°C
11.3° 11.3°
1 BF
92%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, 2025
Half Gramme of Soma
List Of Ten

Οι Half Gramme of Soma και τα δέκα αξεπέραστα riffs

Η ελληνική heavy πάντα διαλέγει δέκα κορυφαίες κιθαριστικές στιγμές από heavy και rock μπάντες.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Επιμέλεια:Χρήστος Καλλιμάνης

Η μουσική τους είναι βαριά και άκρως κιθαριστική. Οι Half Gramme of Soma έχουν κάνει μεγάλα βήματα στην ελληνική heavy σκηνή και αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο κοινό.

Συνεπώς μια μίνι συζήτηση μαζί τους δεν θα μπορούσε παρά να περιστρέφεται γύρω από μεγάλα και ασήκωτα riffs, αλλά και εν γένει κιθαριστικές στιγμές που έμειναν στην ιστορία.

Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Arch Club, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, ανοίγοντας τη συναυλία των Dozer, των θρύλων του ευρωπαϊκού stoner, τους ζητήσαμε να επιλέξουν μια σπουδαία δεκάδα.

1. Black sabbath - sabbath bloody sabbath

2. Led zepelin - black dog

3. Kyuss - demon cleaner

4. Monster Magnet - superjudge

5. RHCP - snow

6. Brant Bjork - Low desert punk

7. Tool - Schism

8. Jimi Hendrix - Purple haze

9. Slayer - South of heaven

10. Cream - sunshine of your love

INFO

Οι Half Gramme of Soma μαζί με τους Honeybadger θα είναι special guests στη συναυλία των Dozer στη Αθήνα, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο Arch Club.

Εισιτήρια ΕΔΩ. 

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual