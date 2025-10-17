Οι Half Gramme of Soma και τα δέκα αξεπέραστα riffs

Η μουσική τους είναι βαριά και άκρως κιθαριστική. Οι Half Gramme of Soma έχουν κάνει μεγάλα βήματα στην ελληνική heavy σκηνή και αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο κοινό.

Συνεπώς μια μίνι συζήτηση μαζί τους δεν θα μπορούσε παρά να περιστρέφεται γύρω από μεγάλα και ασήκωτα riffs, αλλά και εν γένει κιθαριστικές στιγμές που έμειναν στην ιστορία.

Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Arch Club, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, ανοίγοντας τη συναυλία των Dozer, των θρύλων του ευρωπαϊκού stoner, τους ζητήσαμε να επιλέξουν μια σπουδαία δεκάδα.

1. Black sabbath - sabbath bloody sabbath

2. Led zepelin - black dog

3. Kyuss - demon cleaner

4. Monster Magnet - superjudge

5. RHCP - snow

6. Brant Bjork - Low desert punk

7. Tool - Schism

8. Jimi Hendrix - Purple haze

9. Slayer - South of heaven

10. Cream - sunshine of your love

INFO

Οι Half Gramme of Soma μαζί με τους Honeybadger θα είναι special guests στη συναυλία των Dozer στη Αθήνα, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο Arch Club.

