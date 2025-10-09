List of Ten: ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στο Aux Club μας περιμένει μια βραδιά φρενίτιδας, καθώς οι ιστορικοί Motorpsycho επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία.

Το live, όμως ξεκινάει από πολύ νωρίς και θα έχουμε για συντροφιά δύο επιφανείς εκπροσώπους της ελληνικής σκηνής, τους ΤΣΙΜΕΝΤΟ και τους Drunk Jackals.

Με αφορμή τη συναυλία ζητήσαμε από την punk μπάντα να μας κάνει ένα δικό της playlist διαλέγοντας δέκα αγαπημένους δίσκους. Και οι ΤΣΙΜΕΝΤΟ μας αποζημιώνουν με μια... δωδεκάδα φωτιά

1. The Mystic Tension - The Mystic Tension

2. The Mystery Lights - The Mystery Lights

3. Morphine - The Night

4. The Cure - Pornography

5. Inspiral Carpets - Revenge of the Goldfish

6. Τρύπες -Τρυπες

7. Television- marque moon

8. Lou Reed - Berlin

9. Μουσικές Ταξιαρχίες ‎– Αν Η Γιαγιά Μου Είχε Ρουλεμάν

10. Jimi hendrix - Are you experienced

11. The Stooges - Fun House

12. Wipers - Is This Wipers - Is This Real

INFO

MOTORPSYCHO (NO) LIVE IN ATHENS

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Special guests: ΤΣΙΜΕΝΤΟ & DRUNK JACKALS

AUX Club, Αγίου Όρους 15, Αθήνα

Ώρα: 20:30

Εισιτήρια – Κανονικό 23€

Link ηλεκτρονικής προπώλησης ΕΔΩ

MOTORPSYCHO (NO) LIVE IN ATHENS | Εισιτήρια online! | More.com

Εισιτήρια προπωλούνται και μέσω του δικτύου καταστημάτων του: Nova, Public, MediaMarkt, βενζινάδικα Shell, BP, EKO, Metro, My Market.

