List of Ten: ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στο Aux Club μας περιμένει μια βραδιά φρενίτιδας, καθώς οι ιστορικοί Motorpsycho επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία.
Το live, όμως ξεκινάει από πολύ νωρίς και θα έχουμε για συντροφιά δύο επιφανείς εκπροσώπους της ελληνικής σκηνής, τους ΤΣΙΜΕΝΤΟ και τους Drunk Jackals.
Με αφορμή τη συναυλία ζητήσαμε από την punk μπάντα να μας κάνει ένα δικό της playlist διαλέγοντας δέκα αγαπημένους δίσκους. Και οι ΤΣΙΜΕΝΤΟ μας αποζημιώνουν με μια... δωδεκάδα φωτιά
1. The Mystic Tension - The Mystic Tension
2. The Mystery Lights - The Mystery Lights
3. Morphine - The Night
4. The Cure - Pornography
5. Inspiral Carpets - Revenge of the Goldfish
6. Τρύπες -Τρυπες
7. Television- marque moon
8. Lou Reed - Berlin
9. Μουσικές Ταξιαρχίες – Αν Η Γιαγιά Μου Είχε Ρουλεμάν
10. Jimi hendrix - Are you experienced
11. The Stooges - Fun House
12. Wipers - Is This Wipers - Is This Real
INFO
MOTORPSYCHO (NO) LIVE IN ATHENS
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Special guests: ΤΣΙΜΕΝΤΟ & DRUNK JACKALS
AUX Club, Αγίου Όρους 15, Αθήνα
Ώρα: 20:30
Εισιτήρια – Κανονικό 23€
Link ηλεκτρονικής προπώλησης ΕΔΩ
MOTORPSYCHO (NO) LIVE IN ATHENS | Εισιτήρια online! | More.com
Εισιτήρια προπωλούνται και μέσω του δικτύου καταστημάτων του: Nova, Public, MediaMarkt, βενζινάδικα Shell, BP, EKO, Metro, My Market.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας