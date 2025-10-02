Ένα heavy «μαμούθ» πάνω από τη Θεσσαλονίκη

Ένα heavy φάντασμα πλανάται πάνω από τη Θεσσαλονίκη, κι αυτό γιατί από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου, το επόμενο τριήμερο, δηλαδή η πόλη θα φιλοξενήσει μια μεγάλη γιορτή για τον σκληρό ήχο.

Το MammothFest 2025 επιστρέφει στη Βόρεια Ελλάδα, αυτή την φορά στον εσωτερικό χώρο του Soul skg., και υπόσχεται τρεις βραδιές γεμάτες ενέργεια και heavy riffs παρέα με ιστορικές μπάντες από το εξωτερικό και τη χώρα μας.

Όλα τα είδη του metal θα εκπροσωπηθούν στο φεστιβάλ που είναι το πνευματικό παιδί της πολύ δραστήριας Made Of Stone Productions, από death και black έως epic, symphonic και κλασικό heavy. Οι διοργανωτές, μάλιστα, μας προϊδεάζουν και για εκπλήξεις on and off the stage.

Τα μεγάλα ονόματα είναι σίγουρα οι headliners. Τρεις τεράστιες μπάντες με ξεχωριστή πορεία στο σκληρό χώρο. Οι Napalm Deth, δεν χρειάζονται συστάσεις, πατέρες του death / grindcore ήχου και μια μπάντα που εδώ και πάνω από 40 χρόνια έχει αφήσει το σημάδι της στον σκληρό χώρο, ενώ η ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτησή τους στην Αριστερά είναι ένα από τα βασικά σημεία της ταυτότητάς τους. Πολύ πιο μελωδική βραδιά αναμένεται το Σάββατο, καθώς οι ιστορικοί Virgin Steel επιστρέφουν στη χώρα μας, ενώ και οι Ιταλοί Rhapsody of Fire αποτελούν αγαπημένο σχήμα του ελληνικού κοινού.

Το φεστιβάλ θα κλείσει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου με τους επιβλητικούς Tiamat, τη μπάντα του, σχεδόν Θεσσαλονικού, Johan Edlund η οποία καθόρισε τις προηγούμενες δεκαετίες τον σκληρό ήχο, αλλά και πειραματίστηκε εντός και εκτός ορίων του metal.

Στο MammothFest, ως γνωστόν πάμε από νωρίς και τις τρεις ημέρες, καθώς υπάρχουν πολλές αξιόλογες ελληνικές μπάντες που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία, όπως οι ιστορικοί Varathron, οι εξαιρετικοί Black Soul Horde και οι ορμητικοί Calyces.

To line up του φετινού φεστιβάλ:

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου: Napalm Death, Holocaust, Varathron, Mephistofeles, Kvadrat )

Σάββατο 4 Οκτωβρίου Virgin Steele, Rhapsody of Fire , The Night Eternal, Vigilhunter, Black Soul Horde, Leatherhead

Κυριακή 5 Οκτωβρίου: Tiama, Riot City, Tribulation, The Temple, Five the Hierophant, Calyces

Το φεστιβάλ σε εσωτερικό χώρο

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση η διοργάνωση, όπως είχε ενημερώσει, προέβλεψε και το ενδεχόμενο έντονων καιρικών φαινομένων. Για τον λόγο αυτό οι συναυλίες θα διεξαχθούν στον εσωτερικό χώρο του Soul skg.

Ώρες εμφάνισης

INFO

3-5 Οκτωβρίου 2025 | Soul Open Air | Θεσσαλονίκη

Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω του ComeTogether.Live

Hard copy εισιτήρια θα βρείτε στο Metal Era (Εμμανουήλ 22, Αθήνα) και το Nephilim Store (Πατρ. Ιωακείμ 17, Θεσσαλονίκη)