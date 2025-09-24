List of Ten: Τα Καλογεράκια

Η πρώτη χρονιά του Φ hill Sessions οδεύει προς μια αποθεωτική ολοκλήρωση, καθώς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η Μάρθα Φριτζήλα με το ολοκαίνουργιο Kubara Project και τα Καλογεράκια, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά στο φεστιβάλ, καθώς η συναυλία της 15ης Σεπτεμβρίου είχε γίνει sold out.

Οι Παντελής και Μιχάλης Καλογεράκης, τα «Καλογεράκια», οι Kalogeraki Bros έχουν και άποψη, έχουν και φαντασία, οπότε αυτό μας κίνησε το ενδιαφέρον να τους βγάλουμε από τα στενά πλαίσια, μιλώντας, όμως πάντα για μουσική.

Με αφορμή τη συναυλία τους τους ρωτήσαμε να μας κάνουν μια διαφορετική λίστα, διαλέγοντας πέντε αγαπημένες μουσικές ταινίες και πέντε αγαπημένα soundtracks.

Παντελής Καλογεράκης - Πέντε μουσικές Ταινίες

1. Dancer in the Dark

Η πρώτη ταινία του Trier που είδα, στο Λύκειο και μετά πήγα να ψάξω ποια ηθοποιΑΡΑ ήταν η πρωταγωνίστρια κι έτσι έμαθα την BJORK. Την είχα δει 5-6 φορές την ταινία μέσα σε μια δεκαετία, ε και μετά ξεκίνησα ψυχοθεραπεία.

2. Les Chansons D' Amour

Παρίσι καψούρα και βροχή. Τί να πω... Λουί Γκαρέλ, αν δεις αυτήν την στήλη, βρες με στο insta.

3. No Skin Off My Ass

Αν το μοντάζ μπορεί να είναι punk, ο Bruce La Bruce το αποδεικνύει με αυτήν την ταινία/performance, που είδα το 2011 στις queer προβολές που έκανε το Institute Thervantes.

4. Velvet Goldmine

Ήμουν ανήλικος όταν κατάλαβα ότι η Παναγιά μου είναι ο David Bowie. Μια ταχυκαρδία, μια γλυκιά queer ταραχή.

5. If It Were Love

Μια ταινία της Patric Chiha για την τέκνο και την αγάπη που φέρει η συγκεκριμένη μουσική σκηνή. Από τις πιο συγκινητικές ταινίες που είχα δει μέσα στον covid, τότε που δεν ξέραμε αν θα ξανά χορέψουμε.

Μιχάλης Καλογεράκης - Πέντε soundtracks

1. Pina

Από τους Hazmat Modine μεχρι το La Prima Vez και το Luna De Margarita. Αλλά και το ίδιο το αριστούργημα του Wenders

2. Sweet Movie

Το instrumental "Tα Παιδιά κάτω στον κάμπο". Λιώνω.

3. The Graduate

Κυρία Ρόμπινσον! Simon & Garfunkel.. Δεν περιγράφω άλλο

4. Only lovers left alive

Είμαστε σοβαροί; Μπαρόκ Λαούτο;

5. Howl's Μoving Castle

Γαλήνη και μεγαλείο

Φ Hill Sessions

Τα Καλογεράκια εμφανίζονται τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στο πλευρό της Μάρθας Φριτζήλα και του Kubara Project στο θέατρο «Δόρα Στράτου» στον Λόφο Φιλοπάππου στο πλαίσιο του Φ Hill Sessions.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.15

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 18€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 15€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 22€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online

Φυσικά Σημεία MORE