List of Ten: Τα Καλογεράκια

Η πρώτη χρονιά του Φ hill Sessions οδεύει προς μια αποθεωτική ολοκλήρωση, καθώς τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, η Μάρθα Φριτζήλα με το ολοκαίνουργιο Kubara Project και τα Καλογεράκια, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά στο φεστιβάλ, καθώς η συναυλία της 15ης Σεπτεμβρίου είχε γίνει sold out.
Οι Παντελής και Μιχάλης Καλογεράκης, τα «Καλογεράκια», οι Kalogeraki Bros έχουν και άποψη, έχουν και φαντασία, οπότε αυτό μας κίνησε το ενδιαφέρον να τους βγάλουμε από τα στενά πλαίσια, μιλώντας, όμως πάντα για μουσική.
Με αφορμή τη συναυλία τους τους ρωτήσαμε να μας κάνουν μια διαφορετική λίστα, διαλέγοντας πέντε αγαπημένες μουσικές ταινίες και πέντε αγαπημένα soundtracks.
Παντελής Καλογεράκης - Πέντε μουσικές Ταινίες
1. Dancer in the Dark
Η πρώτη ταινία του Trier που είδα, στο Λύκειο και μετά πήγα να ψάξω ποια ηθοποιΑΡΑ ήταν η πρωταγωνίστρια κι έτσι έμαθα την BJORK. Την είχα δει 5-6 φορές την ταινία μέσα σε μια δεκαετία, ε και μετά ξεκίνησα ψυχοθεραπεία.
2. Les Chansons D' Amour
Παρίσι καψούρα και βροχή. Τί να πω... Λουί Γκαρέλ, αν δεις αυτήν την στήλη, βρες με στο insta.
3. No Skin Off My Ass
Αν το μοντάζ μπορεί να είναι punk, ο Bruce La Bruce το αποδεικνύει με αυτήν την ταινία/performance, που είδα το 2011 στις queer προβολές που έκανε το Institute Thervantes.
4. Velvet Goldmine
Ήμουν ανήλικος όταν κατάλαβα ότι η Παναγιά μου είναι ο David Bowie. Μια ταχυκαρδία, μια γλυκιά queer ταραχή.
5. If It Were Love
Μια ταινία της Patric Chiha για την τέκνο και την αγάπη που φέρει η συγκεκριμένη μουσική σκηνή. Από τις πιο συγκινητικές ταινίες που είχα δει μέσα στον covid, τότε που δεν ξέραμε αν θα ξανά χορέψουμε.
Μιχάλης Καλογεράκης - Πέντε soundtracks
1. Pina
Από τους Hazmat Modine μεχρι το La Prima Vez και το Luna De Margarita. Αλλά και το ίδιο το αριστούργημα του Wenders
2. Sweet Movie
Το instrumental "Tα Παιδιά κάτω στον κάμπο". Λιώνω.
3. The Graduate
Κυρία Ρόμπινσον! Simon & Garfunkel.. Δεν περιγράφω άλλο
4. Only lovers left alive
Είμαστε σοβαροί; Μπαρόκ Λαούτο;
5. Howl's Μoving Castle
Γαλήνη και μεγαλείο
Φ Hill Sessions
Τα Καλογεράκια εμφανίζονται τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στο πλευρό της Μάρθας Φριτζήλα και του Kubara Project στο θέατρο «Δόρα Στράτου» στον Λόφο Φιλοπάππου στο πλαίσιο του Φ Hill Sessions.
Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00
Ώρα Έναρξης: 21.15
Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.
Τιμές Εισιτηρίων:
Προπώληση: 18€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 15€ (περιορισμένες)
Ταμείο: 22€
Προπώληση Εισιτηρίων:
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας