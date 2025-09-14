List of Ten: Junkheart

Μετρούν, πλέον, 12 χρόνια πορείας και είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στο ελληνικό underground.

Οι Junkheart είναι punk και είναι και rock, έχουν ελληνικό στίχο, ορμή και μελωδικότητα και λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Αγοραφοβικού φεστιβάλ, στις 27 Σεπτεμβρίου επιλέγουν για την efsyn city δέκα τραγούδια που τους έχουν επηρεάσει.

1. Patrick Fitzgerald - Safety Pin Stuck in my Heart

Ένας ακουστικός ποιητικός πανκ ύμνος που έχουμε κατά καιρούς διασκευάσει. Γιατί όταν η παραμάνα τρυπάει την καρδιά, χαράζει το πιο βαθύ, επίπονο και αληθινό τατουάζ. Πανκ για πάντα, για πάντα πανκ.

2. Bruce Springsteen - No Surrender

"We busted out of class

Had to get away from those fools

We learned more from a three minute record, baby

Than we ever learned in school"

Εδώ το Αφεντικό καταθέτει όρκους πίστης στο rock'n'roll των ονείρων του, κι εμείς, άλλη μια μπάντα φίλων απ' την άλλη μεριά του Ατλαντικού, μπήκαμε σε "κλεμμένο κάμπριο" και ακολουθούμε έκτοτε το ίδιο καταραμένο Όνειρο μαζί του.

3. Free Yourself - Θα φύγουμε (Wir Gehen)

25 χρόνια μετά και ακόμα κουβαλάμε μέσα μας την πρωτόγνωρη λυρική έκρηξη του "Θα φύγουμε". Έλληνες μετανάστες στην Γερμανία, δεν διστάζουν να παντρέψουν τον σκληρό ήχο με τον εξομολογητικό στίχο, την επανάσταση με την τρυφερότητα. Τραγούδι στον πυρήνα του μουσικού μας σύμπαντος.

4. Bad Religion - Punk Rock Song

"This is just a punk rock song

Written for the people who can see something's wrong"

Εκεί που ο δρόμος συναντά τη διανόηση: Μελωδική καταιγίδα στα αυτιά και την σκέψη μας, φρενήρης όσο η ανάγκη να γκρεμιστεί αυτός ο κόσμος συθέμελα.

5. Εκτός Ελέγχου - Είμαστε Ένοχοι

...Παραβάτες του σεξουαλικού αρρωστημένου τους μοντέλου... Για τον απελευθερωτικό rock'n'roll τρόπο των αγαπημένων Σαλονικιών να τραγουδάνε τον έρωτα.

6. Violent Femmes - No Killing

Ποιος δεν έχει χορέψει στους φολκ ρυθμούς αυτής της απόλυτης πάρτυ μπάντας εδώ και σαράντα χρόνια; Κι εδώ ένα τραγούδι που σε παίρνει από το χέρι για να σε οδηγήσει από τον πόλεμο και τον θάνατο κατευθείαν στην χαρά και την αγάπη. Αδιανόητο.

7. The Gaslight Anthem - Handwritten

"We only write by the moon, every word handwritten"

New Jersey σχολή, τους αγαπήσαμε όταν εμφανίστηκαν, μεγάλη επιρροή στο στήσιμό μας ηχητικά, αλλά και στον λυρισμό των στίχων, όπως πάντα "γραμμένοι στο χέρι".

8. Χάσμα - Ό,τι αγαπώ είναι για λίγο

Soundtrack των νεανικών μας χρόνων, των πιο νοσταλγικών παθών και των πιο δημιουργικών αγώνων. Κομμάτι μιας απίθανης ιστορίας που λέει πως κάποιες και κάποιοι δεν θα παραδοθούν έτσι εύκολα σε αυτήν την δυστοπική ασφυξία.

9. The Clash - London Calling

"A nuclear error, but I have no fear".

Χωρίς φόβο λοιπόν και φυσικά χωρίς παρωπίδες, πάντα με πολιτική τόλμη και άφθονους πειραματισμούς. Η "μόνη μπάντα που μετράει" μας έμαθε να προσεγγίζουμε το κάθε τραγούδι μας σαν να είναι το τελευταίο που θα γράψουμε ποτέ.

10. The Beatles - Two of us

Ακουστικό ντούο, μόνοι σε λίγα τετραγωνικά, μόνοι στον πλανήτη ίσως, μια πρόχειρα ηχογραφημένη ημι-ερωτική εξομολόγηση του ενός στον άλλον, χωρίς στα αλήθεια να έχει σκοπό να ακουστεί παραέξω: Όπως ακριβώς ξεκινήσαμε και οι Junkheart.

Οι Junkheart θα εμφανιστούν στο Αγοραφοβικό Φεστιβάλ στο Πλύφα, στις 27/9/25.

Το πλήρες line-up του ΑΦΦ25:

Κώστας Τουρνάς, Nalyssa Green, Nekrotsoulithra, Die Arkitekt x Τάμτα, Τακι Τσαν x DJ Alx, Turboflow 3000, Fonoptikon, Ντίνος Σαδίκης, 0-100 Σειρένε, Veslemes x Trichromi, Capette, Libys, Nefeli Walking Undercover. Kalliopi Mitropolou x Nikos Veliotis, Soma, Chraja, Κτίρια τη Νύχτα, Junkheart, Ms. Morris, Tsolimon, Ραστώνη, Xanthi, Ουτεκαν, Citizen Jim, Deftera, Kareoles & friends x 555ivas, Sci-Fi River