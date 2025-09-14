Δισκοκριτική: Blood Orange, David Byrne, Suede, Μαρία Κουτσουρλή

BLOOD ORANGE

ESSEX HONEY

Domino

★ ★ ☆ ☆ ☆



Ποιος είναι ο Blood Orange, κατά κόσμο Dev Hynes; Είναι ένας Βρετανός μουσικός, παραγωγός και τραγουδοποιός. Μην περιμένετε να σας πω τι ακριβώς μουσική παίζει σε αυτό το πέμπτο άλμπουμ του, διότι τα ανακατεύει όλα. Και electro και ambient και low fi και indie και πολλά ακόμα. Σκεφτείτε πως στο τέλος διαφόρων τραγουδιών του δίσκου προσθέτει κι ένα τσέλο (της Cæcilie Trier), που (υπερβάλλοντας, ok) μοιάζει και ξεκούρδιστο λίγο. Οπως καταλαβαίνετε μιλάμε για ένα χαμηλών τόνων άλμπουμ με ήχους φουλ ατμοσφαιρικούς. Ατμοσφαιρικούς και μελαγχολικούς μια και ο Hynes έφτιαξε τα τραγούδια μετά τον θάνατο της μητέρας του, τα εμπνεύστηκε από τον τρόπο που αντιμετώπισε τη θλίψη, αλλά και από τον τόπο που μεγάλωσε.

«Το άλμπουμ δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πένθους» διαβάζουμε, με τη μουσική να έχει πάντα θεραπευτική δράση. Γράφει ο Guardian ότι «η κυρίαρχη διάθεσή του είναι ένα πολύ βρετανικό είδος μελαγχολίας, την περίοδο από τα τέλη του καλοκαιριού έως το φθινόπωρο». Αντε τώρα εμείς να καταλάβουμε μια μελαγχολία του Λονδίνου που αποκλείεται να ζήσουμε σε μια Αθήνα στην οποία το καλοκαίρι επεκτείνεται στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Το ωραίο είναι που ο Dev Hynes έχει προϊστορία τόσο ως τραγουδοποιός όσο και ως παραγωγός σε άλμπουμ μεγάλων αστεριών της ποπ, όπως η Mariah Carey και η Kylie Minogue. Εκεί, δηλαδή, βάζει το χεράκι του σε κάποιες εμπορικές επιτυχίες. Αλλά, εδώ, στο «Essex Honey», βγάζει έναν άλλο μουσικό εαυτό, πολύ πιο εσωστρεφή.

Από συμμετοχές έχουμε τη Lorde, την Caroline Polachek, τον Brendan Yates των Turnstile κ.ά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

DAVID BYRNE

WHO IS THE SKY?

Matador

★ ★ ★ ☆ ☆

Οχτώ χρόνια μετά το «American Utopia» ο David Byrne κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ, στο οποίο συμμετέχουν η St. Vincent, η Hayley Williams των Paramore, ο ντράμερ των The Smile, Tom Skinner, κ.ά. Το ιδιαίτερα κινηματογραφικό, χιουμοριστικό, χαρούμενο, χορευτικό «Who Is the Sky?» επιχειρεί να κατανοήσει την αγάπη με έναν τρόπο που η λογική σπάνια το πετυχαίνει και να καταδείξει ότι το να κάνεις το σωστό σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθένα. Δώδεκα τραγούδια που λειτουργούν σαν ταξίδι αυτογνωσίας, απόδρασης, υπέρβασης, σαν «μια ευκαιρία να γίνεις το μυθικό πλάσμα που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Να περάσεις σε μια άλλη πραγματικότητα. Να ξεφύγεις από τη φυλακή του “εγώ”», όπως λέει ο δημιουργός και «ψυχή» των θρυλικών Talking Heads.

ΔΩΡΑ ΣΕΛΛΑ

SUEDE

ANTIDEPRESSANTS

BMG

★ ★ ☆ ☆ ☆

Κοιτάξτε που ξαφνικά οι Suede, μετά από τόσα χρόνια, πάνε να χτυπήσουν το Νο1 στο τσαρτ της Αγγλίας. Και μιλάμε για το δέκατο άλμπουμ τους. Είναι βετεράνοι πλέον, αν και το «Antidepressants», τηρουμένων πάντα των αναλογιών, ακούγεται αρκετά alive and kicking. Αφήστε που είναι πάντα ωραίο να ακούς τη φωνή του χαρισματικού Brett Anderson. Το στιλ τους παραμένει ίδιο κι εδώ, λίγο post, λίγο dark, λίγο punk. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι «αυτός είναι ο post-punk δίσκος μας». Και ανήκει σε μια τριλογία με ασπρόμαυρα άλμπουμ, με το πρώτο του single, το «Disintegrate», να συνοδεύεται από ένα ασπρόμαυρο βίντεο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΧΗ

★ ★ ★ ☆ ☆

Το πρώτο άλμπουμ της Μαρίας Κουτσουρλή, μιας ιδιαίτερα ταλαντούχας νέας ερμηνεύτριας, περιλαμβάνει 8 τραγούδια, τη μουσική και τους στίχους των οποίων υπογράφουν οι Ivy Robins, η ίδια, ο Χρήστος Κούρτογλου και η Αφροδίτη Αποστόλου. Τραγούδια που εστιάζουν στη διαφορετικότητα και σε κοινωνικά ζητήματα που μας ταλανίζουν και συχνά μας κάνουν να ξεχνάμε πως όλοι παλεύουμε με παρόμοια προβλήματα σ’ έναν ωραίο δίσκο που επιχειρεί –και το καταφέρνει– να δώσει «μία άλλη εκδοχή» για όσους ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους με σθένος, πείσμα και αγάπη.

ΔΩΡΑ ΣΕΛΛΑ