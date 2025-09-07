Δισκοκριτική: Γιαγκίνηδες, Sabrina Carpenter, Robert Plant, Νίκη Κοπίτα

Έναρξη σεζόν με δύο ελληνικά album και δύο δουλειές από το εξωτερικό.

ΓΙΑΓΚΙΝΗΔΕΣ

ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΓΚΙΝΗΔΕΣ

Minos EMI

★ ★ ★ ☆ ☆

Οι Γιαγκίνηδες, το μουσικό δίδυμο που έφτιαξαν οι Παναγιώτης Σικλαφίδης - Σπύρος Ζήσης, πέτυχαν να επαναφέρουν στο προσκήνιο το ρεμπέτικο του δρόμου και να δώσουν καινούργια πνοή, ενέργεια και φρεσκάδα σε αντιπροσωπευτικά τραγούδια του είδους κάνοντας έτσι τις νεότερες γενιές να τα ανακαλύψουν και να τα αγαπήσουν ξανά. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2018 όντας φοιτητές στη Θεσσαλονίκη και αρχικά εμφανίστηκαν σε κουτούκια. Λίγο αργότερα ξεκίνησαν να παίζουν στον δρόμο και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια έπαιζαν συστηματικά τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε νησιά τα καλοκαίρια οργανώνοντας αυτοσχέδιες περιοδείες. Μέσα από αυτές εξελίχθηκαν ως μουσικοί δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ταυτότητα και το 2022 κυκλοφόρησαν το πρώτο άλμπουμ τους, «Ανθρωποι του δρόμου», μέσω του οποίου μοιράστηκαν με το κοινό ιστορίες ξεχωριστών ανθρώπων που γνώρισαν ως street artists.

Τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα βέβαια -ως γνήσιοι εκπρόσωποι της Gen Z- την κέρδισαν μέσα από τα social media και κάπως έτσι ήρθαν οι sold out περιοδείες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και στην Αυστραλία. Τώρα κυκλοφορούν τη δεύτερη δουλειά τους, στην οποία αυτή τη φορά περιλαμβάνονται τραγούδια που όλοι έχουμε τραγουδήσει και χορέψει. Οι Γιαγκίνηδες επαναπροσεγγίζουν -χωρίς όμως οι παρεμβάσεις τους να είναι «ανατρεπτικές»- τραγούδια όπως τα «Τζαμάικα», «Αμα θες να κλάψεις κλάψε», «Λαϊκό τσα τσα», «Κουταλιανός», «Μπαρμπαγιαννακάκης» (σε επιτυχημένο mash up με το «Η τράτα μας η κουρελού»), «Παξιμαδοκλέφτρα», «Χαράματα η ώρα 3», «Μη μου ξαναφύγεις πια», «Οι γλάροι» και μας προσκαλούν σ' ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι – ακριβώς ό,τι φανταστήκαμε διαβάζοντας τον τίτλο του δίσκου...

ΔΩΡΑ ΣΕΛΛΑ

﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎

SABRINA CARPENTER

MAN'S BEST FRIEND

Island Records

★ ★ ★ ☆ ☆

Η Sabrina Carpenter είναι μια ποπ σταρ από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως. Και το «Man's Best Friend» με 12 τραγούδια (τα οποία έχουν γραφτεί από την ίδια και τους Ammy Allen, Jack Antonoff, John Ryan) αποτελεί ούτε λίγο ούτε πολύ το έβδομο άλμπουμ της. Ποπ γκλαμουράτη, γυαλιστερή, με λάμψη. Ωραία και σύγχρονη. Και με στίχο, εκτός από ήχο, για άτομα της ηλικίας της θα έλεγα – είναι μόλις 26 ετών! Εδώ υπάρχουν το «Tears» και το «Manchild», τα δύο πρώτα singles του άλμπουμ που σαρώνουν σε streaming. Ολοι ακούνε τη Sabrina, σκεφτείτε ότι ο προηγούμενος δίσκος της, το «Short n' Sweet», πούλησε 10.000.000 αντίτυπα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎

ROBERT PLANT

BEACON THEATRE

Wickerman

★ ★ ☆ ☆ ☆

Σε αναμονή του νέου δίσκου του Robert Plant, που έρχεται αυτόν τον μήνα, ας αρκεστούμε σε ένα live άλμπουμ που έβγαλε μέσα στο καλοκαίρι. Ο σπουδαίος Robert Plant, η φωνή των Led Zeppelin, εδώ σε μια ζωντανή ηχογράφηση από το Beacon Theatre της Νέας Υόρκης με κομμάτια των Zeppelin αλλά και άλλα, όπως του Arthur Lee για παράδειγμα των Love (άλλωστε η συναυλία ήταν του 2006, αφιέρωμα στον Arthur Lee). Οχι κάτι το πολύ σπουδαίο, αλλά και μόνο ότι ακούς αυτόν τον μοναδικό τραγουδιστή για μία ώρα αρκεί. Και σε μερικά μεγάλα τραγούδια.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎

ΝΙΚΗ ΚΟΠΙΤΑ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΦΤΑΝΕΙ

★ ★ ★ ☆ ☆

Το ντεμπούτο άλμπουμ της Νίκης Κοπίτα, από τις πιο ταλαντούχες νέες ερμηνεύτριες, περιλαμβάνει έξι τραγούδια. Στα πέντε από αυτά τη μουσική και τους στίχους υπογράφει η Μαρία Καμπούρη, που έχει και ερμηνευτική παρουσία στο ομότιτλο κομμάτι, και το έκτο είναι ένα παραδοσιακό κομμάτι από την Απείρανθο της Νάξου στο οποίο συμμετέχει και ο βιολιστής Γιάννης Ζευγόλης. Μια πολύ ωραία δουλειά που μουσικά κινείται ανάμεσα σε ηλεκτρονικά ηχοτοπία και εσωστρεφείς ακουστικές στιγμές, ενώ οι στίχοι μιλούν για έρωτες, ματαιώσεις, αστοχίες, μνήμες, χωρισμούς αποτυπώνοντας αντιφάσεις, αυτοαναιρέσεις, εσωτερικές συγκρούσεις που γεννούν τέτοιες καταστάσεις.

ΔΩΡΑ ΣΕΛΛΑ