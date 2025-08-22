Όλες οι μεγάλες συναυλίες για μια δυνατή είσοδο στο φθινόπωρο

Εσείς γυρίζεται σιγά σιγά στις έδρες σας αναπολώντας τις καλοκαιρινές διακοπές, τις βουτιές και τη χαλάρωση, όμως εμείς συνεχίζουμε να «εργαζόμαστε» για εσάς, απλά και μόνο για να δώσουμε έναν τόνο αισιοδοξίας στην επιστροφή στη ρουτίνα.

Γιατί αυτό; Γιατί οι επόμενοι μήνες είναι, όπως αναμέναμε, γεμάτοι σημαντικές συναυλίες από την εγχώρια και διεθνή σκηνή και αναμένεται να ζήσουμε σπουδαίες στιγμές σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους.

Ας δούμε μια λίστα με τα σημαντικότερα live που επιλέξαμε για τον Σεπτέμβριο προκειμένου να ξεκινήσουμε να σημειώνουμε στις ατζέντες μας.