Όλες οι μεγάλες συναυλίες για μια δυνατή είσοδο στο φθινόπωρο

Εσείς γυρίζεται σιγά σιγά στις έδρες σας αναπολώντας τις καλοκαιρινές διακοπές, τις βουτιές και τη χαλάρωση, όμως εμείς συνεχίζουμε να «εργαζόμαστε» για εσάς, απλά και μόνο για να δώσουμε έναν τόνο αισιοδοξίας στην επιστροφή στη ρουτίνα.
Γιατί αυτό; Γιατί οι επόμενοι μήνες είναι, όπως αναμέναμε, γεμάτοι σημαντικές συναυλίες από την εγχώρια και διεθνή σκηνή και αναμένεται να ζήσουμε σπουδαίες στιγμές σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους.
Ας δούμε μια λίστα με τα σημαντικότερα live που επιλέξαμε για τον Σεπτέμβριο προκειμένου να ξεκινήσουμε να σημειώνουμε στις ατζέντες μας.
- Throwing Muses @ Gazarte Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου
- Tamikrest @ Gazarte Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου
- Planet Of Zeus, Khirki @ Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου
- Franz Ferdinand @ FLOYD Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου
- Rock Hard Festival: Hammerfall, Overkill, Innerwish κ.α. @ Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου
- Plisskën Festival @ Πειραιώς 260 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου
- Off The Hook Festival @ Ο.Α.Κ.Α. (Εξωτερικός χώρος) Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου
- Plisskën Festival @ Πειραιώς 260 Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου
- Off The Hook Festival @ Ο.Α.Κ.Α. (Εξωτερικός χώρος) Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου
- Rock Hard Festival: Candlemass, Gus G., The Crypt κ.α. @ Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου
- Nightstalker, Naxatras Αθήνα @ Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου
- Φ hill Sessions: Μάρθα Φριντζήλα @ Θέατρο «Δόρα Στράτου» Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου
- Φ hill Sessions: Στέφανος Θωμόπουλος, Γιάννης Αγγελάκας, Νίκος Γιούσεφ Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
- Cave In, Half Gramme of Soma @ ΚύτταροΤρίτη, 16 Σεπτεμβρίου
- Φ hill Sessions: Dhafer Youssef @ Θέατρο «Δόρα Στράτου» Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου
- Black Lips @ Gazarte Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου
- Rock Under The Clock Festival @ Δημοτικός Κινηματογράφος Χανίων Κήπος Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου
- Rock Under The Clock Festival @ Δημοτικός Κινηματογράφος Χανίων Κήπος Πέμπτη,Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου
- Jethro Tull @ Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου
- Black Lips Θεσσαλονίκη @ Eightball Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου
- Death Disco Open Air: Peter Hook & The Light, Anja Huwe / Xmal Deutschland, Cold Cave κ.α. @ Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου
- Puressence Θεσσαλονίκη @ Μονή Λαζαριστών Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου
- Death Disco Open Air: Anne Clark & Band, The Chameleons, Eddie Dark κ.α. @ Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου
- The Godfathers: 40th Anniversary @ Piraeus Club Academy Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου
- Αγοραφοβικό Φεστιβάλ: Κώστας Τουρνάς, Nekrotsoulithra, ΤΑΚΙ ΤΣΑΝ & DJ ALX, Ντίνος Σαδίκης κ.α. @ ΠΛΥΦΑ Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου
- Septicflesh: Live At The Acropolis 2 @ Ωδείο Ηρώδου του Αττικού Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου
- The Godfathers: 40th Anniversary Βόλος @ Cafe Santan Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου
- Septicflesh: Live At The Acropolis 2 @ Ωδείο Ηρώδου του Αττικού Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου
- Αγοραφοβικό Φεστιβάλ: Nalyssa Green, Die Arkitekt x Τάμτα, Turboflow 3000 κ.α. @ ΠΛΥΦΑ Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου
- Φ hill Sessions: Λένα Πλάτωνος @ Θέατρο «Δόρα Στράτου» Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου
- Batushka, Houle Θεσσαλονίκη @ Block 33 Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου
- Batushka, Houle @ Arch Club Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου
- Blind Guardian, Ashes Of Ares @ Μονή Λαζαριστών Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου
