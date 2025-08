Κάθε μέρα μας να μοιάζει με βουτιά βραδινή...

Για την αυγουστιάτικη λίστα μου επέλεξα -όχι με αξιολογική σειρά- 12 ελληνικά και ξένα τραγούδια τα οποία κυκλοφόρησαν μέσα στους 7 μήνες του 2025 που έχουμε ήδη διανύσει και μου αρέσουν πολύ.

Τα 11 είναι όντως καινούργια, το 12ο όμως, το «London Bridge», μπορεί να κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από 19 χρόνια, αλλά επανήλθε στο προσκήνιο -με την επανεκτέλεσή του από τη Fergie και μ' ένα εξαιρετικό νέο μουσικό βίντεο- για τις ανάγκες της πολύ καλής σειράς του Netflix, «Too Much», της Lena Dunham.

Οι Pan Pan, Nalyssa Green, The Noodles, Λυγερή Μητροπούλου, Νεφέλη Φασούλη, Πάνος Βλάχος, Tsolimon, Δεσποινίς Τρίχρωμη, Bloody Hawk, ΛΕΞ, Μαρίνα Σπανού, Matina Sous Peau, Sma Rag Da, Norah Jones, John Legend, Doechii, Lorde, Fergie τραγουδάνε για μας και ομορφαίνουν αυτόν τον Αύγουστο αλλά και τη ζωή μας γενικότερα.

1. Pan Pan feat. Nalyssa Green - Είναι η αγάπη



2. The Noodles feat. Λυγερή Μητροπούλου - Θα σε βρω



3. Νεφέλη Φασούλη - Θα τα κάψω (cover)



4. Πάνος Βλάχος, Νεφέλη Φασούλη - Το κακό μου εγώ



5. Tsolimon feat. Δεσποινίς Τρίχρωμη - Το καλό

6. Bloody Hawk, Lex - Αντιγονιδών

7. Μαρίνα Σπανού - Βουτιά βραδινή



8. Matina Sous Peau feat. Sma Rag Da - Πυγολαμπίδες



9. Norah Jones, John Legend - Summertime Blue



10. Doechii - Anxiety



11. Lorde - What Was That



12. Fergie - TOO MUCH x London Bridge