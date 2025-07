Δισκοκριτική: Wet Leg, Clipse/Pusha T/Malice, Mazoha, Μαρία Κατηρτζίδου

Η τελευταία δισκοκριτική της σεζόν γεμάτη νέες και φρέσκιες επιλογές.



WET LEG

MOISTURIZER

Domino

★ ★ ★ ☆ ☆

Η βρετανική μπάντα εμφανίστηκε σαν οδοστρωτήρας στη βρετανική σκηνή με το ντεμπούτο της το 2022, προσφέροντας μια νεανική και σέξι ματιά στον indie pop ήχο. Τις είδαμε τότε και live στο Release Athens και αντιληφθήκαμε την ενέργεια, αλλά και την παιδικότητά τους, οπότε μοιραία περιμέναμε το δεύτερο βήμα. Και το «Moisturizer» έφτασε πριν από λίγες μέρες για να επιβεβαιώσει αυτό που βλέπαμε. Οι Wet Leg, παρότι μετρούν μόλις έξι χρόνια ζωής, είναι μια ανερχόμενη δύναμη στον συγκεκριμένο ήχο και η μουσική τους έχει μια μοναδικότητα. Στο νέο άλμπουμ της η μπάντα από το μικροσκοπικό Isle of Wight συνεχίζει με την ίδια παιχνιδιάρικη και σέξι διάθεση, με έναν δίσκο πιο «σφιχτό» και σίγουρα με καλύτερη παραγωγή.

Εξερευνώντας ζητήματα σεξουαλικότητας και αγάπης και με τη χαρισματική Rhian Teasdale να αναλαμβάνει ακόμα πιο έντονα τον ρόλο της frontwoman, οι Wet Leg πετυχαίνουν να κρατήσουν βασικά στοιχεία του ήχου τους, αλλά και να επανεφεύρουν το στιλ και τη μουσική τους. Το δεύτερο άλμπουμ τους δεν είναι απλώς η επιτυχημένη συνεργασία και μια «γιορτή φιλίας» ανάμεσα στη Rhian Teasdale και την Hester Chambers, είναι ένας δίσκος που αποπνέει αυτοπεποίθηση, δείχνει την ικανότητα των δύο κοριτσιών να γράφουν «πιασάρικα» τραγούδια, αλλά δείχνει επίσης και μια μπάντα έτοιμη να πάει ακόμα πιο ψηλά στο διεθνές μουσικό στερέωμα. Μπορεί σε εμένα να άρεσε λίγο περισσότερο το πιο αθώο και τραχύ ντεμπούτο τους, όμως οι Wet Leg δείχνουν με τη νέα δουλειά τους ότι δεν είναι ένα σχήμα που θα κάνει μερικές επιτυχίες και μετά θα χαθεί στη λήθη.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ

﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎

CLIPSE, PUSHA T, MALICE

LET GOD SORT EM OUT

Roc Nation Distribution

★ ★ ★ ☆ ☆

To «Let God Sort Em Out» είναι μάλλον το καλύτερο χιπ χοπ άλμπουμ για το 2025 έως τώρα. Είναι από το ντουέτο των Clipse, δηλαδή από τους Pusha T και Malice, οι οποίοι επιτέλους συνεργάζονται ξανά μετά από πολλά χρόνια. Ωραίο old school χιπ χοπ και με πολλές αναφορές. Την ιλουστρέ παραγωγή ανέλαβε ο μάγος Pharrell Williams και συμμετέχουν ονόματα όπως οι John Legend, Kendrick Lamar, Nas, Tyler, the Creator και άλλοι. Κορυφαία στιγμή το «Chains & Whips» με τον Kendrick Lamar, που ήδη έχει δημιουργήσει ουκ ολίγες αντιδράσεις. Μου αρέσουν και τα ανατολίτικα του «So Be It», φύσει αδύνατον να κρύψουμε την καταγωγή μας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎

MAZOHA

ΛΑΪΚΟΝΙΚ

Gama Records

★ ★ ★ ☆ ☆

Το όγδοο άλμπουμ του παραγωγικότατου MAZOHA είναι το soundtrack μιας γενιάς που μεγάλωσε με λαϊκά και ενηλικιώθηκε με αγχολυτικά. Είναι τα σκυλάδικα του 2080 που τα χορεύουμε με δακρυσμένα μάτια, μόνοι, online, σε κρίση. Κομμάτια χωρίς καθόλου κιθάρες, με εξαίρεση το acoustic «Μελανιά» (από τα ωραιότερα του δίσκου μαζί με τα «Ξενύχτια (Μέσα στα μπαρ)», «Ολο μου πονάει η καρδιά μου» feat. Cilia Katrali, «Εγώ για μένα», «Πες το όπως είναι»), με τα οποία ο Τζίμης Πολιούδης επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά την ικανότητά του να απευθύνεται με μοναδικό τρόπο και στην καρδιά και στο μυαλό μας.

ΔΩΡΑ ΣΕΛΛΑ

﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎﹎

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΗΡΤΖΙΔΟΥ

2 ΕΓΩ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Ogdoo Music Group

★ ★ ★ ☆ ☆

Το δισκογραφικό ντεμπούτο της ιδιαίτερα ταλαντούχας Μαρίας Κατηρτζίδου γίνεται μ' ένα ΕP με τέσσερα τραγούδια που θέμα τους έχουν τον έρωτα και τα δύο πρόσωπα που αυτός παρουσιάζει. Δύο από τα τέσσερα («Ακου» και το ομότιτλο) είναι δικές της δημιουργίες, στο «Αγάπη» έχει γράψει τους στίχους και συνυπογράφει τη μουσική με τον Ιάσονα Ανοιξιάδη, ενώ το «Αύγουστος είναι» έγραψαν οι Ιάσονας Ανοιξιάδης - Βαγγέλης Φραγκιαδάκης. Μια πολύ καλή δουλειά που αναδεικνύει τόσο το δημιουργικό όσο και το ερμηνευτικό ταλέντο της Κατηρτζίδου, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το καλλιτεχνικό μέλλον της.

ΔΩΡΑ ΣΕΛΛΑ