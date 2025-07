New Long Fest 2025 - Meet The Bands

Τι κι αν ο καύσωνας επιμένει; Εμείς δεν θα χάσουμε το καθιερωμένο καλοκαιρινό ραντεβού μας με το New Long Fest, το σπουδαίο φεστιβάλ της ελληνικής heavy σκηνής στη Νέα Μάκρη.

Το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Ιουλίου 22 μπάντες θα «σαρώσουν» τις δύο σκηνές του αγαπημένο φεστιβάλ, πάντα στο Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης.

Ας γνωρίσουμε το φετινό line up

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

1000 MODS

Μετά από απανωτές περιοδείες, εκρηκτικές συμμετοχές σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, σειρά καυτών sold out headline shows σε όλο τον κόσμο και με τον πιο πρόσφατο δίσκο τους “Cheat Death” να ξεχειλίζει από metal riffs και αγνή punk ενέργεια, οι heavy rockers 1000Mods οδηγούν το supervan τους στη Νέα Μάκρη, το Σάββατο 26 Ιουλίου, για μια εμφάνιση που θα θυμόμαστε για χρόνια!

VULCAN ΙTCH

Με τα λάστιχα του tour van να είναι ακόμα ζεστά από την ευρωπαϊκή περιοδεία τους, το power trio των Vulcan Itch είναι πιο έτοιμο από ποτέ για μια επιστροφή-κόλαφο στη σκηνή του NLF! Από τον πρώτο ομώνυμο δίσκο τους το 2020, μέχρι και το πιο πρόσφατο single "Out Of My Head", που κυκλοφόρησαν μόλις πριν τρεις μήνες, η γκρουβάτη noise rock τριάδα σταθερά πυροδοτεί εκρήξεις ενέργειας σε κάθε εμφάνισή της – όπως πρόκειται να κάνει και την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, το Σάββατο 26 Ιουλίου!

CALYCES

Ο νέος δίσκος τους "Fleshy Waves of Probability" τάραξε τα μουσικά νερά της underground σκηνής, σηκώνοντας κύματα ανανέωσης με τον φρέσκο heavy prog ήχο του. Έχοντας ήδη ολοκληρώσει ένα ευρωπαϊκό τουρ και δύο παρουσιάσεις δίσκου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι Calyces κλείνουν την δραστήρια συναυλιακή σεζόν τους το Σάββατο 26 Ιουλίου στην έδρα τους, τη Νέα Μάκρη, με την μπάντα να βρίσκεται στο απόγειο της δημιουργικότητας της και του live performance.

DOMINATION INC.

Το 2025 επιφύλασσε στη τριάδα του συγκροτήματος μία ευρωπαϊκή περιοδεία στο πλευρό των Suicidal Angels, την κυκλοφορία τριών σαρωτικών singles - “Through the Scars", "Farewell Song" & "Burn 'Em Down" - καθώς και την πρώτη τους συμμετοχή στο NLF... και είμαστε ακόμα στα μισά της χρονιάς! Όσοι δεν έχουν ξαναβρεθεί στη δίνη των gigs τους καλό θα ήταν να προετοιμαστούν για το Σάββατο 26 Ιουλίου, καθώς θα έρθουν αντιμέτωποι με την αδυσώπητη πρόσμειξη μελωδίας, εκρηκτικής ενέργειας και heaviness των Domination Inc., σε ένα set που θα ξεσηκώσει!

CURSED BLOOD

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το old school έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στο line-up του NLF. Η εν λόγω αθηναϊκή τετράδα συγκαταλέγεται επάξια στους πιο δυνατούς εκπροσώπους του old school death metal της πόλης, και ήρθε η ώρα να εμφανιστεί live και στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Νέας Μάκρης. Το Σάββατο 26 Ιουλίου, οι Cursed Blood θα ποτίσουν τη σκηνή με crust punk, death & thrash metal οργή, χαρίζοντας το τέλειο soundtrack για ένα από τα πιο σκληρά mosh pits του διημέρου.

SPINELESS

Ε και τι είναι από το πρώτο -ever- New Long Fest του 2006 μέχρι το δέκατο ένατο για την Χρύσα Τσαλταμπάση; Ένας δίσκος National Pornografik, αμέτρητες δισκογραφικές συνεργασίες και συμμετοχές σε πολλαπλά μουσικά είδη σε Ελλάδα και εξωτερικό, και δύο προσωπικά άλμπουμ δρόμος! Τέλη του 2024 κυκλοφόρησε το "Dysphonia", ο δεύτερος δίσκος του προσωπικού project της, Spineless, χαρίζοντας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δύο εκκωφαντικές παρουσιάσεις δίσκου, με όλη την ανανεωμένη ενέργεια που έχουν εμφανιζόμενοι ως τρίο πια. Το Σάββατο 26 Ιουλίου, το φεστιβάλ δίνει το stage και οι Spineless παραδίδουν μαθήματα οπτικοακουστικού experimental / post metal χάους.

EUPHROSYNE

Τόσο με την κυκλοφορία του EP "Keres" όσο και με το πρόσφατο LP "Morus", έχουν κατακτήσει δικαίως τη δική τους θέση ανάμεσα στα πλέον ανερχόμενα ονόματα της εγχώριας post black metal σκηνής, με τη φρενήρη τροχιά τους προς την κορυφή του genre να τους έχει οδηγήσει στο πλάι κορυφαίων underground ονομάτων στα περισσότερα venues της πόλης.

Το project των Efi Eva και Alex Despotidis, πλέον πλήρες σε μέλη, θα ρίξει το μαύρο πέπλο του πάνω από τη Νέα Μάκρη το Σάββατο 26 Ιουλίου – και η σκιά του θα απλωθεί βαθιά στις ψυχές όσων βρεθούν εκεί.

MALIGNANT

Αν και σχετικά νεοσύστατη μπάντα, έχουν ήδη προλάβει να “ψηθούν” στον χώρο του hardcore / metalcore, μετρώντας δύο κυκλοφορίες στο ενεργητικό τους — το mini-LP "With Daggers Between Our Teeth" και το EP "The Defragmentation Begins..." — καθώς και ευρωπαϊκές εμφανίσεις σε φεστιβάλ και venues, περιοδεύοντας τόσο αυτόνομα όσο και σε κοινό βαλκανικό τουρ με τους Malevolence. Το Σάββατο 26 Ιουλίου, οι Malignant ανεβαίνουν στη σκηνή του NLF με ένα σετ γεμάτο ακατέργαστη ενέργεια, εκφράζοντας με θάρρος και αυθεντικότητα όλα όσα έχουν να πουν.

RIPPING WOUNDS

Με πρώην μέλη των Ravencult, Mass Infection, Progress Of Inhumanity και Earth Of Distrust, οι Ripping Wounds κουβαλούν μαζί τους χρόνια εμπειρίας από τον σκληρό πυρήνα του ελληνικού underground metal. Το EP τους "...Lurks Within", που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες, ξεχειλίζει από τον χαρακτηριστικά αιχμηρό ήχο του thrash, μοχθηρά death metal riffs και τη σφοδρή ωμότητα του hardcore, δίνοντάς τους το ιδανικό μέσο για να εκπροσωπήσουν αυτό το crossover κράμα το Σάββατο 26 Ιουλίου στη Νέα Μάκρη!

QUALIA

Μετά από πολυετή απουσία, οι 5 Πρόγονοι επιστρέφουν δριμύτεροι με το ολοκαίνουργιο τους άλμπουμ, Accidentally Funding the End of World, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό ηχητικό κράμα που ισορροπεί ανάμεσα στο τεχνικό skate punk, το old-school punk rock και τα αιφνίδια mathcore ξεσπάσματα. Το Σάββατο 26 Ιουλίου ανεβαίνουν στη σκηνή του New Long Fest για ένα μεγάλο – όπως και το όνομά τους – performance, γεμάτο ένταση, ταχύτητα και πλήρη απουσία προβλεψιμότητας.

DRUNK JACKALS

Μέσα Μαΐου κυκλοφόρησαν τον τέταρτο δίσκο τους, "Hatebox", προσφέροντας μια σαφή ωδή στο 70’s hard rock, ποτισμένη με μοντέρνο garage rock, χώμα ερήμου και οικείες ψυχεδελικές αναφορές. Δέκα χρόνια μπάντα, οι Drunk Jackals ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και πώς να το κάνουν — DIY κυκλοφορίες, περιοδεία στα Βαλκάνια, συμμετοχές σε φεστιβάλ όλης της Ελλάδας, δίπλα σε καταξιωμένα ονόματα της ελληνικής underground σκηνής. Το Σάββατο 26 Ιουλίου, βάζουν το δικό τους παρόν στο φετινό NLF, προκαλώντας με τα τραγούδια τους άφθονο headbanging και sing-alongs.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΡΟΤΑΛΙΑΣ

Μπορούν με άνεση να χαρακτηριστούν ως η καλύτερη desert punk μπάντα της χώρας αυτή τη στιγμή, έχοντας καταφέρει ένα σερί εκρηκτικών εμφανίσεων που μετατρέπονται σε ξέφρενα πάρτυ που βοούν από sing-alongs και ιαχές. Κάθε νέο κομμάτι που κυκλοφορούν έχει έναν μαγικό τρόπο να γίνεται το επόμενο αγαπημένο του θερμόαιμου fanbase τους, τραβώντας όλο και περισσότερο κόσμο μαζί τους. Αυτήν ακριβώς την ενέργεια θα φέρουν στο φετινό NLF, την Κυριακή 27 Ιουλίου, κλείνοντας το με τον ιδανικότερο τρόπο.

ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ

Με το ομώνυμο EP να χαράζει την αισθητική τους πορεία και τα πιο πρόσφατα singles να επιβεβαιώνουν την ωριμότητά τους, οι 'Πεθαίνουν Στο Τέλος' έχουν τη δική τους περίοπτη θέση στον χάρτη της ελληνόφωνης ροκ σκηνής. Ένα σχήμα που γεννήθηκε από «παλιές καραβάνες» του χώρου (Χάσμα, Bad Movies κ.ά.) και συνεχίζει να πορεύεται με πάθος, συνέπεια αλλά και μια αντισυμβατικότητα που δίνει ξεχωριστή ταυτότητα σε κάθε τους βήμα. Ο ήχος τους διαπερνά τα όρια του κλασικού r’n’r, ενσωματώνοντας ετερόκλητα στοιχεία και δίνοντας ένα αποτέλεσμα ωμό, ηλεκτρισμένο και βαθιά συναισθηματικό – όπως ακριβώς και οι στίχοι τους.

Την Κυριακή 27 Ιουλίου, θα ανέβουν στη σκηνή του NLF χωρίς να υπόσχονται ευτυχισμένα φινάλε, μα προσφέροντας μια συναυλιακή εμπειρία που θα αντηχεί για καιρό.

DEPHOSPHORUS

Η επιστροφή των Αθηναίων astrogrinders στην ενεργό δράση στα τέλη της χρονιάς που πέρασε, κατέστησε την εμφάνισή τους στο δέκατο ένατο New Long Fest μονόδρομο. Την Κυριακή 27 Ιουλίου θα εμφανιστούν ξανά μετά από έντεκα χρόνια, στο σανίδι του φεστιβάλ, για να παρουσιάσουν ζωντανά το νέο, πέμπτο άλμπουμ τους 'Planetoktonos', προκαλώντας την πιο εκκωφαντική βροχή black & death metal μετεωριτών με το μοναδικό astrogrind metal τους.

TIFFANY

Με το ντεμπούτο άλμπουμ "i - EYE" να κυκλοφορεί τον Απρίλιο του 2024, το αθηναϊκό punk σχήμα έδειξε πώς η “κακή” μουσική μπορεί να γίνει υπόθεση υψηλής τέχνης. Την Κυριακή 27 Ιουλίου, οι Tiffany φέρνουν στη σκηνή του New Long Fest τα νέα τους τραγούδια, εμπνευσμένα από όλους εκείνους τους λόγους για τους οποίους κάποιος μπορεί να οδηγηθεί σε ένα φαρμακείο. Ερμηνείες κατάλληλες μόνο για ανυποψίαστα και ακαλλιέργητα αυτιά.

AMKEN

Τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σταθερά στην αφρόκρεμα του εγχώριου thrash metal, συνδυάζοντας τις old school καταβολές τους με τη new era προσέγγιση, τόσο συνθετικά όσο και ηχητικά. Οι AMKEN έχουν σφυρηλατηθεί μέσα από αμέτρητες εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνυπάρχοντας στα ίδια line-up με μεγαθήρια του είδους και κερδίζοντας τον θαυμασμό των απανταχού thrash metal fans. Την Κυριακή 27 Ιουλίου, δένουν σφιχτά τα κορδόνια τους και πέφτουν μαζί μας στο mosh pit - όπως παλιά!

THE MYSTIC TENSION

Ανελέητη γκρούβα μπασοτύμπανου, μπαρουτοκαπνισμένες κιθάρες και γρεζάτα φωνητικά. Αυτή είναι η πεμπτουσία των The Mystic Tension, των Χαλκιδαίων rock ’n’ rollers με τις μουσικές ρίζες στις υποκουλτούρες του χθες και την δημιουργική ματιά στο αύριο. Φιλοδοξούν να φτιάξουν το r’n’r soundtrack του μέλλοντος και την Κυριακή 27 Ιουλίου μας προσκαλούν να γίνουμε μέρος αυτού του πρότζεκτ τους, σε ένα ακατέργαστο, ηλεκτρισμένα ιδρωμένο σετ!

KILLGRAVE

Έχοντας ως όχημα το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Rise of the Black Fang (2024), εισέβαλαν δυναμικά στη σκηνή, προσφέροντας έναν ήχο που συνδυάζει την άγρια ενέργεια του μελωδικού post-metal hardcore με τον σύγχρονο σκληρό ήχο, φορτισμένο με προσωπικές καταθέσεις οργής και εσωστρέφειας. Οι ζωντανές εμφανίσεις των Killgrave είναι γνωστές για την αδρεναλίνη και την αμεσότητά τους, στήνοντας κάθε φορά ένα πεδίο έντασης και κάθαρσης. Την Κυριακή 27 Ιουλίου ανεβαίνουν στη σκηνή του NLF, αφήνοντας το στίγμα τους σε όσους παρευρεθούν.

VILE SPECIES

Ο νέος δίσκος τους "Disqualified As a Human" είναι κατά γενική ομολογία η καλύτερη - μέχρι τώρα - κυκλοφορία τους, έχοντας να συναγωνιστεί το πρώτο τους EP, ένα LP, demo και πολλά split EPs. Στην checklist τους βρίσκονται αμέτρητα live εντός και εκτός συνόρων, ένα ευρωπαϊκό tour και επίκεινται και άλλα τόσα, στo πλαίσιo της προώθησης του άλμπουμ. Το grindcore των Vile Species δεν αστειεύεται, και από όπου κι αν το πιάσεις θα σε κόψει. Την Κυριακή 27 Ιουλίου θα μας δείξουν πώς γίνεται η μουσική να αναθυμιάζει βουτάνιο και τσίπουρο, σε ένα σετ που θα σαρώσει!

SEREMENT

Προερχόμενοι από τον πυρήνα των Blessed By Perversion, οι Αθηναίοι Serement συνδυάζουν τα κλασικά χαρακτηριστικά του death metal με έντονα black στοιχεία, μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση τόσο στο παίξιμο όσο και στην παραγωγή των δύο κυκλοφοριών τους – Deviation from God (EP) και Abhorrent Invocations (LP). Την Κυριακή 27 Ιουλίου, θα θέσουν τις πιο σκοτεινές βάσεις του line-up, παραδίδοντας μας το πιο «θανατερό» σετ τους!

ΤΣΕΡΡΥ ΜΠΡΑΝΤΥ

Το debut EP τους, “Κούρασε η Φάση” (2023), πλησιάζει τα ενενήντα χιλιάδες streams και όσο περιμένουμε το επερχόμενο άλμπουμ τους “Η Κλεψύδρα Αδειάζει”, μας έχουν ήδη σερβίρει τα πρώτα σφηνάκια του, κυκλοφορώντας 5+1 singles. Ο ελληνικός στίχος των punk rockers έχει όλα τα αρώματα της εφηβείας, των συναισθημάτων και κάθε βαθιάς ανησυχίας, με μια εσάνς καψούρας που αναδύεται κάθε τόσο σε κάθε riff. Την Κυριακή 27 Ιουλίου, γεμίζουμε τα λικεροπότηρα με ΤΣΕΡΡΥ ΜΠΡΑΝΤΥ και τραγουδάμε δυνατά!

OVER 9000

Από τα θρανία του λυκείου, στην καρδιά της αθηναϊκής punk σκηνής, οι Over 9000 φέρνουν μια φρέσκια πνοή στο ελληνόφωνο pop punk. Επηρεασμένοι από τους προπάτορες του είδους και με στίχους που αντικατοπτρίζουν την καθημερινότητα, την αμφισβήτηση και τον αυτοσαρκασμό, έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν. Το EP τους και τα πολυάριθμα singles έχουν προκαλέσει ενθουσιώδεις αντιδράσεις, ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις τους, πλάι σε γνωστούς local heroes, σε δημοφιλή φεστιβάλ, αλλά και μέσω της συνδιοργάνωσης του Pop Punk Fest, αποδεικνύουν τη δυναμική τους παρουσία στη σκηνή. Την Κυριακή 27 Ιουλίου ανεβαίνουν στη σκηνή του NLF για μια εμφάνιση γεμάτη νεύρο, ρυθμό και χιουμοριστική διάθεση!