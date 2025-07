Δισκοκριτική: Bruce Springsteen, Βασίλης Κορακάκης, Sugar For The Pill, Transparent Man

BRUCE SPRINGSTEEN

TRACKS II: THE LOST ALBUMS

Columbia Records

★ ★ ★ ★ ☆

Λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε μ' έναν αληθινό θησαυρό. Είναι τραγούδια του Bruce Springsteen από διάφορες περιόδους της καριέρας του που δεν είχαν βγει ποτέ στο φως. Προσοχή όμως, δεν μιλάμε για κάτι λίγο, αλλά για 7 ολόκληρα άλμπουμ με 83 τραγούδια! Αυτό που για άλλους θα αποτελούσε ολόκληρη καριέρα (7 άλμπουμ, όχι αστεία), για τον Bruce αποτελούν τραγούδια που τα έβαλε στην άκρη. Το ακόμα πιο εξωφρενικό είναι ότι πρόκειται για 7 άλμπουμ που είναι εξαιρετικά. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Αφησε στο συρτάρι τραγούδια που άλλοι θα παρακάλαγαν να έγραφαν ή να ερμήνευαν. Γι' αυτό και ο Bruce είναι αγαπημένος μας και ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών στη μουσική.

Τα 7 άλμπουμ είναι το «L.A. Garage Sessions» με κομμάτια του 1983 που γράφτηκαν ανάμεσα στις κυκλοφορίες του «Nebraska» και του «Born in the U.S.A.», το «Streets of Philadelphia Sessions» του 1994 από την ταινία με τον Τομ Χανκς, το «Faithless» του 2004-05 με το σάουντρακ για ένα «spiritual western» φιλμ που δεν βγήκε ποτέ, το «Somewhere North of Nashville» του 1995 με τραγούδια που έμειναν έξω ή ηχογραφήθηκαν παράλληλα με το «The Ghost of Tom Joad», το «Inyo» με τραγούδια που γράφτηκαν κατά την περιοδεία του «Ghost of Tom Joad» (1995-1997), το «Twilight Hours» κατά τα Western Stars sessions στις περιόδους 2010-2011 και 2017-2018 και, τέλος, το «Perfect World» με διάσπαρτα κομμάτια ηχογραφημένα από το 1994 έως το 2011. Το box, το κουτί που κυκλοφορεί με όλα αυτά (περιέχει και βιβλίο), κοστίζει 300 δολάρια. Δεν το έχω πάρει ακόμα...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ

ΑΛΑΝΙΑΡΙΚΑ ΣΦΥΡΙΖΩ

Μετρονόμος

★ ★ ★ ☆ ☆

Στο βιβλίο-cd «Αλανιάρικα σφυρίζω» ο Βασίλης Κορακάκης ερμηνεύει δέκα τραγούδια σε μουσική-στίχους του πατέρα του Βαγγέλη Κορακάκη, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την αυθεντικότητα του λαϊκού τραγουδιού. Μια πολύ καλή δουλειά που, εκτός από τη μουσική, υπηρετεί και μια βαθύτερη αναγκαιότητα: αυτήν της διάσωσης και διάδοσης ενός κόσμου αξιών, αισθητικής και ουσίας. Γι' αυτόν τον λόγο η ενορχήστρωση διατηρεί τον λαϊκό πυρήνα των τραγουδιών και τις «καθαρές γραμμές» στον ήχο και δίνει προτεραιότητα στην ερμηνεία και το συναίσθημα. Γιατί, όπως λέει ο Βαγγέλης Κορακάκης στο σημείωμά του, «η τέχνη είναι το ξέσπασμα της ψυχής που ζητά δικαίωση, διεκδικώντας την ευτυχία. Αυτοί που την παράγουν και την εξασκούν είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι μπορεί να μετουσιώσει την απελπισία σε παράδεισο».

ΔΩΡΑ ΣΕΛΛΑ

SUGAR FOR THE PILL

LUV

Make Me Happy records

★ ★ ★ ☆ ☆

Η ελληνική μπάντα επιστρέφει με τον δεύτερο δίσκο της και δείχνει ακόμα πιο ώριμη και έτοιμη να εξερευνήσει νέα μουσικά μονοπάτια. Πηγαίνοντας ακόμα παραπέρα την dream pop τους και βάζοντας ακόμα περισσότερα shoegaze στοιχεία οι Sugar For The Pill κοιτούν με νοσταλγία προς το παρελθόν και τις επιρροές τους από μπάντες όπως οι Slowdive και Interpol, αλλά δεν μένουν στάσιμοι. Η πολύ καλή παραγωγή του άλμπουμ το κάνει να στέκεται επάξια στη σύγχρονη σκηνή και το νέο υλικό τους πιστοποιεί την καλλιτεχνική τους άνοδο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ

TRANSPARENT MAN

PUPPETS

S!X Music

★ ★ ★ ☆ ☆

Ενα ελληνικό ντεμπούτο που «άργησε», αλλά στέφεται ήδη με επιτυχία. Ο Transparent Man είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση καλλιτέχνη, ο οποίος ακροβατεί μεταξύ Θεσσαλονίκης και Ουτρέχτης και η δική του εκδοχή τής electronica αποτυπώνει την ταξιδιάρικη φύση του. Οι συνθέσεις έχουν ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και τα synths βρίσκονται σε μια συνεχή «μάχη» με τα beats για την πρωτοκαθεδρία. Ωραίο groove και συνεργασίες με ονόματα όπως η VASSILINA και ο MODD REN. Παρότι ο δίσκος κυκλοφόρησε ανοιξιάτικα, έχει όλα τα φόντα να γίνει ένα καλοκαιρινό soundtrack.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ