Πήγαμε, είδαμε την Kylie Minogue στο Release Athens [εικόνες + βίντεο]

Παρασκευή βράδυ στην Πλατεία Νερού και περισσότεροι από 10 χιλιάδες κόσμο θυμήθηκαν τα νιάτα τους, τα παιδικά τους χρόνια, ιδίως τα κορίτσια (οι γυναίκες δηλαδή). Μεγάλωσαν (και) με Kylie Minogue, και μπορούν απενοχοποιημένα πλέον να το δηλώνουν.

Η Kylie Minogue στο stage του Release Athens σκορπούσε αναμνήσεις. Στις 9 και μισή βγήκε και έπαιξε για λίγο περισσότερο από μιάμιση ώρα. Η εμφάνισή της δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, δεν ήταν καμία συναυλία που θα έχουμε να μνημονεύουμε αλλά όσοι ήταν εκεί, βράδυ Παρασκευής 18ης Ιουλίου που οι εθνικές οδοί ήταν τιγκαρισμένες με αυτοκίνητα που έφευγαν από την Αθήνα, πέρασαν σούπερ. Ήταν από τα live που σε παρασύρουν, είτε έτσι είτε αλλιώς αν με καταλαβαίνετε. Αδιάφορος δεν μένεις με την καμία.

Σε φόρμα η Kylie, εμφανώς χαρούμενη, το έδειχνε πως περνούσε καλά. Το απολάμβανε. Μες την ζέστη κι αυτή βέβαια, όπως κι εμείς, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Ειδικά σε φάσεις που καλούσε όλες (κι όλους) για χορό, όπως στο The Loco-Motion που ήταν και η πρώτη στιγμή ξεσπάσματος, μετά από ένα αρκετά flat ξεκίνημα.

Κορυφαίες στιγμές, πρώτον (με διαφορά) το Confide in Me (που ομολογώ το είχα ξεχάσει ως τραγούδι) και, δεύτερον, το Can't Get You Out of My Head, πριν το encore. Κάποιοι και μόνο με αυτά τα δύο κομμάτια θα ήταν ευχαριστημένοι.

Το Where the Wild Roses Grow δυστυχώς το είπε acapella και βασικά ένα-δύο στιχάκια του όλα κι όλα, μαζί με μία θαυμάστριά της στο κάγκελο, την Constantina, που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της. Όμορφο ενσταντανέ αλλά το κομμάτι χάθηκε. Και τι έγινε θα πείτε; Σωστά. Μου άρεσε και το Slow.

Η Loreen πιο πριν μάλλον αδιάφορη, η Φουρέιρα θα ήταν καλύτερη.

Ωραίο live. Ωραία βραδιά συνολικά.

Δείτε το φωτορεπορτάζ της Αλεξάνδρας Κατσαρού

