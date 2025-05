Η φωνή των Portishead στην Αθήνα

Τη μεγάλη είδηση τη μάθαμε εδώ και μήνες και τρελαθήκαμε: η Beth Gibbons έρχεται στην Αθήνα την Κυριακή 20 Ιουλίου για μια συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Για πολλούς αυτή θα είναι η συναυλία του καλοκαιριού και μπορώ να σας πω ότι ίσως είναι και για μένα. Ιδού 10 πράγματα για να τη γνωρίσουμε καλύτερα.

1. Η Beth Gibbons ήταν οι Portishead, η Beth Gibbons ήταν η μαγική φωνή των Portishead. Δεν είναι κάποια τυχαία όπως καταλαβαίνετε, κάθε άλλο. Το έτερο μεγάλο όνομα του γκρουπ ήταν ο Geoff Barrow.

2. Οι Portishead κυκλοφόρησαν τρεις δίσκους μόνο, αλλά ήταν τρεις δίσκοι-ορόσημο. Ιδίως οι δύο πρώτοι. Το «Dummy» (1994), το «Portishead» (1997) και το «Third» (2008). Ηταν σπουδαίοι δίσκοι όχι μόνο για το μουσικό τους είδος που τότε άκμαζε, το trip-hop, αλλά για τη μουσική γενικότερα. Εχουν περάσει 30 χρόνια από τότε βέβαια, μιλάμε για μια ολόκληρη ζωή. Βάλτε όμως ξανά το «Dummy» και θα δείτε πως ακούγεται ακόμα και σήμερα πολύ φρέσκο και σύγχρονο. Ιδιον των μεγάλων έργων αυτό.

3. Οι Portishead (μας) είχαν έρθει για μία (και μοναδική) συναυλία το καλοκαίρι του 1998, στη Φρεαττύδα, στον Πειραιά, στο Rockwave Festival. Οσοι είχαμε πάει τότε θυμόμαστε ότι ήταν μια «ανατριχιαστική» συναυλία. Ηταν τόσο επιβλητική η Beth Gibbons και τόσο καθηλωτική με την μπάσα φωνή της, που μέσα στον χώρο επικρατούσε από τον κόσμο νεκρική σιγή. Το κάτι άλλο. Νομίζω ότι το θέατρο του Λυκαβηττού αποτελεί το πλέον κατάλληλο μέρος για μια τέτοια συναυλία.

4. Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της περιοδείας της για την κυκλοφορία του περσινού προσωπικού δίσκου της, «Lives Outgrown», και γίνεται με την υποστήριξη του «Release Athens 2025».

5. O Χρήστος Καλλιμάνης έβαλε το «Lives Outgrown» μέσα στα 10 αγαπημένα του άλμπουμ για το 2024, γράφοντας τα εξής εδώ στις «Νησίδες», στη σελίδα της δισκοκριτικής: «Η φωνή των Portishead επέστρεψε με το πρώτο επίσημο προσωπικό άλμπουμ της για να κατακτήσει την κορυφή. Ενας δίσκος-ορόσημο για την 60χρονη Gibbons, η οποία εξερευνά βαριά θεματολογία και προσωπικά ζητήματα, όμως από τις πρώτες του νότες μας συμπαρασύρει σε ένα ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μαγευτικές μελωδίες».

6. Οπως διαβάζουμε, προετοίμαζε το άλμπουμ για περισσότερα από10 χρόνια. «Οι στίχοι του αφορούν τη μητρότητα, το άγχος, τη θνησιμότητα και τον χρόνο που περνά. Καθηλωτική, οικεία και προσωπική όσο ποτέ, η Beth Gibbons λέει τα δικά της “αντίο” σε κοντινούς ανθρώπους που έχασε στο πέρασμα των χρόνων, σε μια διασταύρωση θρήνου και ζωής, μελαγχολίας και αισιοδοξίας».

7. Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα χρόνια μετά τους Portishead η Beth Gibbons είχε ψιλο-εξαφανιστεί, κάνοντας ελάχιστα πράγματα. Το 2002, είχε κυκλοφορήσει το «Out Of Season», μαζί με τον Rustin Man, έναν δίσκο που πολλοί τον θεωρούσαμε και ολίγον τι ως προσωπικό της αν και στην πραγματικότητα δεν ήταν. Το 2019 ερμήνευσε στα πολωνικά τη διάσημη 3η συμφωνία του Henryk Gorecki, σε συνεργασία με τον avant-garde συνθέτη Krysztof Penderecki. Το 2022, έκανε δεύτερα φωνητικά στο τραγούδι Mother I Sober του Kendrick Lamar, στον δίσκο του «Mr. Morale & The Big Steppers». Πολύ λίγα (και μικρά) πράγματα για μια τραγουδίστρια τέτοιου βεληνεκούς.

8. Οι κριτικές για τα live που έχει δώσει έως τώρα στην περιοδεία της είναι καλές. Παίζει πολλά τραγούδια από το προσωπικό της άλμπουμ και κάποια από τους Portishead, όπως το «Roads» ή το «Glory Box». Παρουσιάζει και ένα-δύο κομμάτια από τον δίσκο της με τον Rustin Man.

9. Τη συναυλία στον Λυκαβηττό θα ανοίξει ο Bill Ryder-Jones που παλιότερα έπαιζε στους The Coral, την ψυχεδελική indie pop μπάντα από το Λίβερπουλ. Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε ως guest κιθαρίστας σε τραγούδια των The Last Shadow Puppets, Graham Coxon (Blur) και Arctic Monkeys.

10.Τα εισιτήρια κοστίζουν 70 ευρώ και σας συνιστώ να μην καθυστερήσετε και πολύ στην αγορά τους για να μη βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να μείνετε απέξω.