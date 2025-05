Eric Johanson - Ο ανανεωτής των μπλουζ επέστρεψε με το "Live Ιn Mississippi"

Τα μπλουζ ήταν πάντα και παραμένουν ένα μουσικό ιδίωμα, το οποίο θα βρίσκει τον τρόπο αγγίζει με αμεσότητα την καρδιά του κοινού. Αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει, το νέο άλμπουμ από το τρίο του Αμερικανού πολυτάλαντου συνθέτη, τραγουδοποιού και κιθαρίστα από την Λουιζιάνα, Eric Johanson, που κυκλοφόρησε από τη Ruf Records με τίτλο "Live Ιn Mississippi".

Για το συγκεκριμένο άλμπουμ, το οποίο, περιλαμβάνοντας 10 κομμάτια από το live του τρίο (μαζί με τον Johanson , είναι στα ντραμς ο Terry Scott Jr και στο μπάσο ο Will Repholz) στο Ground Zero Club του Μισισιπή, έκανε την πρεμιέρα του στις 21 Μαρτίου, ο Johanson εξομολογείται: «νιώθω μια τρομακτική επαφή με το κοινό και η μαγεία εδώ έγκειται στο γεγονός, πως δεν υπάρχει επιστροφή σε αυτό που παίζω, αφού κάτι δεν μπορεί να παιχτεί (όπως στο στούντιο) ξανά, αλλά μια και έξω».

Ο Johanson, από τους 50 κορυφαίους μπλουζ κιθαρίστες όλων των εποχών του περιοδικού Total Guitar, καταφέρνει μέσα από το ηλεκτρισμένο του παίξιμο να καταδείξει τις πραγματικές του αρετές, προσεγγίζοντας ακούσματα του παρελθόντος με σύγχρονα βιώματα κι ενορχήστρωση, με τρόπο δυναμικό, χωρίς ωστόσο, να υπερθεματίζει.

Το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στην «πατρίδα» των μπλουζ έρχεται να προστεθεί στην εξίσου επιτυχημένη προηγούμενη δισκογραφική δουλειά του μουσικού, το "Deep and Dirty" του 2023 που ανέβηκε κατευθείαν μόλις κυκλοφόρησε στο νούμερο 1 του Billboard Blues Chart και συνδυάστηκε με μια τεράστια περιοδεία σε Ευρώπη και Αμερική.

Ακούγοντας τον δίσκο, διαπιστώνει κανείς, πως πρόκειται για μια σημαντική τομή στη σύγχρονη blues σκηνή και ανάμεσα στα κομμάτια ξεχωρίζουν η νέα έκδοση του "Galaxy Girl" που κορυφώνεται σε μία 4λεπτη έκρηξη κιθαριστικής ενέργειας, το κλασικό blues rock "I Walk on Guilded Splinters" που εδώ χτίζεται πάνω σε ένα ζωηρό groove, καταλήγοντας σ΄ένα σχεδόν «απόκοσμο» παίξιμο κιθάρας (ώρες-ώρες α-λα Χέντριξ) από τον Johanson, η διασκευή του Skip James στο "Hard Times Killing Floor Blues" παιγμένη στην πιο καθαρόαιμη μπλουζ μορφή της μόνο κιθάρα-φωνή, το αργό δωδεκάμετρο "Changes The Universe" του 2020 κ.ά.

Αναμφίβολα ο Johanson, είναι ένας νέας γενιάς καλλιτέχνης, ο οποίος συμβάλει ουσιαστικά με το παίξιμο και τις συνθέσεις του στην διατήρηση των blues στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο, κάτι που δύσκολα επιτυγχάνεται σήμερα, μία εποχή που το μουσικό τοπίο έχει αλλάξει και τα old-time classic blues δεν αφομοιώνονται με την ίδια ευκολία, ειδικά από το νεαρότερο κοινό.