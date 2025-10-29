Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.0° 20.7°
3 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
19°C
21.4° 18.1°
1 BF
46%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
21°C
23.0° 21.0°
2 BF
55%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
16°C
15.9° 15.9°
1 BF
67%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
3 BF
68%
Βέροια
Αίθριος καιρός
20°C
19.8° 19.8°
2 BF
54%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
16°C
16.4° 16.4°
1 BF
42%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
57%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 21.6°
3 BF
50%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
20°C
20.0° 19.3°
3 BF
36%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
4 BF
43%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
21°C
21.0° 21.0°
1 BF
54%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
73%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
45%
Λαμία
Αίθριος καιρός
23°C
22.7° 19.0°
2 BF
41%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
22.8° 22.8°
3 BF
64%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.2° 21.8°
2 BF
46%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.8° 17.3°
2 BF
67%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
18°C
17.5° 17.5°
2 BF
62%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
2 BF
62%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Limp Bizkit

Το Release Athens φέρνει τους Limp Bizkit για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η θρυλική Nu Metal μπάντα στην Πλατεία Νερού τον Ιούνιο του 2025
ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ
efsyn.gr

Ακόμη μια μεγάλη ανακοίνωση για το Release Athens το οποίο γιορτάζει φέτος δέκα χρόνια πορείας και ετοιμάζεται να «τινάξει τη μπάνκα στον αέρα».

Το φεστιβάλ υποδέχεται τους Limp Bizkit για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού.

Ένα από τα πιο πολυναμενόμενα live shows των τελευταίων ετών.

Η προπώληση ξεκινάει το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 12.00.

Η επιτυχημένη αμερικανική μπάντα έρχεται στη χώρα μας «λαβωμένη», καθώς μόλις πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε ο θάνατος του μπασίστα και ιδρυτικού της μέλους, Sam Rivers

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual