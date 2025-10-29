Το Release Athens φέρνει τους Limp Bizkit για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ακόμη μια μεγάλη ανακοίνωση για το Release Athens το οποίο γιορτάζει φέτος δέκα χρόνια πορείας και ετοιμάζεται να «τινάξει τη μπάνκα στον αέρα».

Το φεστιβάλ υποδέχεται τους Limp Bizkit για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού.

Ένα από τα πιο πολυναμενόμενα live shows των τελευταίων ετών.

Η προπώληση ξεκινάει το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 12.00.

Η επιτυχημένη αμερικανική μπάντα έρχεται στη χώρα μας «λαβωμένη», καθώς μόλις πριν από μερικές ημέρες ανακοινώθηκε ο θάνατος του μπασίστα και ιδρυτικού της μέλους, Sam Rivers