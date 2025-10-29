Οι Cure επιστρέφουν για συναυλία στην Αθήνα

Συναυλιακή - βόμβα από το Ejekt με το φεστιβάλ να ανακοινώνει την μεγάλη επιστροφή των θρυλικών The Cure στην Ελλάδα.

Το σπουδαίο σχήμα του Robert Smith θα εμφανιστεί στις 15 Ιουλίου 2026 στο ΟΑΚΑ, ενώ η προπώληση ξεκινάει μέσω της more.com την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.