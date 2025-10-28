Αθήνα, 21°C
1000mods
1000mods

Ακούστε το "Reach Out", το νέο single των 1000mods

Μία σύμπραξη με την εικαστικό Ειρήνη Γκόγκουα
efsyn.gr

Ένα instrumental κομμάτι έδωσαν στη δημοσιότητα οι Έλληνες heavy rockers, το οποίο δημιουργήθηκε σε σύμπραξη με την εικαστικό Ειρήνη Γκόγκουα.

Οι 1000mods στο μήνυμά τους αναφέρουν ότι το κομμάτι είναι μέρος του πρότζεκτ "Ο Ήχος των Έργων" ("The Sound of Works"), μιας έκθεσης που εξερευνά την συναισθησία χρωμάτων και ήχου.

«Κάθε καλλιτέχνης που συμμετέχει πήρε έμπνευση από έναν συγκεκριμένο πίνακα και οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να σκανάρουν τον κωδικό QR σε κάθε έργο για να ακούσουν το σχετικό κομμάτι» σημειώνουν οι 1000mods.

Δείτε όλο το υλικό από την έκθεση ΕΔΩ.

 

