Μας έμαθε να ονειρευόμαστε

Και ποιος δεν έχει σιγοτραγουδησει Τα Μαλαματένια λόγια, Ελεύθεροι και ωραίοι, Το τρένο φεύγει στις οκτώ. Ο Μάνος Ελευθερίου επτά χρόνια από τον θάνατο του - έφυγε από την ζωή στις 22 Ιουλίου του 2018 - ζει στις καρδιές των Ελλήνων μέσα από τους στίχους του και την ποίηση του.

Χθες το μεσημέρι στον εσωτερικό χώρο της Οθωμανικής αυλής στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης ο κόσμος σιγοτραγουδησε τα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου συνοδεία της κομπανίας Μουσική Συντεχνία, παρουσία της αδελφής του Λίλης Ελευθερίου. Μικροί και μεγάλοι λες και ήταν μια καλοκουρδισμενη χορωδία γνώριζαν όλα τα τραγούδια και συνόδευαν τους τραγουδιστές της Μουσικής Συντεχνίας. Και τι δεν έπαιξαν. Άλλωστε είναι τόσα πολλά τα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου που η επιλογή για ένα δίωρο πρόγραμμα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όμως ακούστηκαν η Διαθήκη, Σ αυτή την γειτονιά, Ποιος την ζωή μου, Χρόνια σαν βροχή, η Μαρκίζα, Του κάτω κόσμου τα πουλιά, Το παλικάρι έχει καημό, Σ αυτή τη γειτονια και πολλά ακόμη από τα αναρίθμητα που είχε γράψει

Σε μια αίθουσα που ταυτόχρονα οι τοίχοι είχαν στολισμοί με πίνακες του ζωγράφου - καραβογραφου Αντώνη Μιλάνου, οι νότες και οι στίχοι έδεναν αρμονικά με τα καράβια λογής λογής και σε ταξίδευαν σε τόπους μακρινούς που μόνον οι ποιητές γνωρίζουν. Και όπως είπε και ο βιογράφος Κώστας Παπασπηλιος, το έργο του Μάνου Ελευθερίου πλημμυρίζει από απίστευτα διαμάντια. Και φυσικά μέσα από το έργο του ο σεμνός και μοναδικός Μάνος Ελευθερίου που μέσα από την ποίηση του μας έκανε να ονειρευόμαστε, ήταν ένας ποιητής που συνεργάστηκε με τους κορυφαίους συνθέτες -Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, Δήμο Μούτση, Γιάννη Μαρκόπουλο, Σταύρο Κουγιουμτζή, κα- και οι στίχοι του θα σιγοτραγουδιουνται και από τις νεότερες γενιές.

Το πρόγραμμα - αφιέρωμα έκλεισε με την Συννεφουλα για να τιμήσουν τον Διονύση Σαββόπουλο που ταξίδεψε και αυτός προχθές για το μεγάλο ταξίδι για να πάει να συναντήσει τον Μάνο Ελευθερίου.