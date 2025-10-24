Ακούσαμε το νέο τραγούδι του ΛΕΞ για την ταινία «Σπασμένη Φλέβα»

Κυκλοφόρησε σήμερα το νέο τραγούδι του ΛΕΞ, «Σπασμένη Φλέβα» για την ομώνυμη ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, που θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου.

Ο διάσημος ράπερ δημιούργησε ένα κομμάτι το οποίο, όπως φαίνεται, εξυπηρετεί την αφήγηση της ιστορίας, περιγράφοντας την οπτική του πρωταγωνιστή για τα πράγματα.

Καθώς, για πρώτη φορά θα ενσαρκώσει έναν ρόλο πίσω από το μικρόφωνο, αυτόν του Θωμά Αλεξόπουλου. Με τη χαρακτηριστική του ερμηνεία, δίνει φωνή στις αντιφάσεις και την εσωτερική πάλη του ήρωα, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την ψυχοσύνθεση και τη δραματική του πορεία.

Οι Kepler is Free, το αθηναϊκό jazz-rock κουιντέτο, υπογράφουν μια σύνθεση που κινείται ανάμεσα σε σκληρές κιθάρες, δυναμικά riffs και μελωδικές κορυφώσεις. Η μουσική τους λειτουργεί ως καθρέφτης της ταινίας: έντονη, πολυεπίπεδη και συναισθηματικά φορτισμένη.

«Εκεί που το όνειρο πεθαίνει ζουν οι κυνηγημένοι

Πίσω τους λυτοί, δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι

Κάτω από τον νεροχύτη έχουν μια τσάντα κρυμμένη

Και στο μέτωπό τους πάντα μια φλέβα σπασμένη», είναι οι πρώτοι στίχοι που ακούμε, οι οποίοι βέβαια είχαν γίνει γνωστοί και από το trailer της ταινίας.

Το τραγούδι διαρκεί συνολικά 4 λεπτά και ανέβηκε στην πλατφόρμα του Spotify.