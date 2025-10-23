Η μεγάλη συναυλιακή επιστροφή του Moby στην Αθήνα

Ξανά στην Ελλάδα για συναυλία μετά από πολύ καιρό ο Αμερικανός superstar Moby και αγαπημένος του ελληνικού κοινού.

Το Release Athens, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα δέκα χρόνια παρουσίας, ανακοίνωσε ότι ο Moby θα εμφανιστεί την 1η Ιουλίου στην Πλατεία Νερού.

Ο μεγάλος μουσικός επιστρέφει δυναμικά στις περιοδείες και την παγκόσμια μουσική σκηνή, υποσχόμενος ένα show γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του!

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει τo Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 12:00. Προπώληση ΕΔΩ.



Παράλληλα, γίνεται διαθέσιμη μια ειδική προσφορά του Release Athens 2026, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση: Moby & more tba (1/7, Πλατεία Νερού) + Nick Cave & The Bad Seeds & more tba (24/6, Πλατεία Νερού) προς 110€ (όφελος 20€)