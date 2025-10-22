Όλη η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο [βίντεο]

Όλη η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια του μεγάλου μουσικού, οι συνθέσεις του οποίου μπήκαν σε όλα τα σπίτια και σημάδεψαν τη Μεταπολίτευση και την πορεία της χώρας πολιτικά, κοινωνικά, αισθητικά.

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί το Σάββατο από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλου.

Ο θάνατός του, κάπως αιφνίδιος μετά την περιπέτεια της υγείας των τελευταίων χρόνων, ξαναφέρνει τον Σαββόπουλο στις διαστάσεις που του πρέπουν. Παραμερίζοντας τις ιδεολογικές μας πικρίες και τα «αδειάσματα», θα αξιολογήσουμε σιγά σιγά το ίχνος του. Που είναι γιγαντιαίο (βλ. Βαρύ πένθος για τον μεγάλο αντιφατικό)

Αντισυμβατικός, αντιφατικός, επαναστάτης, ρομαντικός, ενωτικός, ανατρεπτικός. Η ποίηση του Νιόνιου έχει φτάσει στα χείλη και τ' αυτιά όλων των Ελλήνων.

Από χθες το βράδυ, όταν έγινε γνωστή η απώλειά του, πλήθος καλλιτεχνών και πολιτικών προσώπων αποχαιρετούν τον μεγάλο συνθέτη και θυμούνται όμορφες στιγμές που έζησα στο πλευρό του.