«Έφυγε» ο Νιόνιος του ελληνικού τραγουδιού

Την τελευταία του πνοή άφησε την Τρίτη ο δημοφιλής Έλληνας μουσικοσυνθέτης και τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος. Ο μεγάλος καλλιτέχνης πέθανε το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου από ανακοπή καρδιάς μετά από νοσηλεία, καθώς τα τελευταία χρόνια έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944. Οι πρόγονοί του είναι από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη. Το 1963 μετακόμισε στην Αθήνα και εγκατέλειψε τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης προκειμένου να ασχοληθεί με το τραγούδι. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες ημέρες του ως μουσικός και έγινε δημοφιλής στην Ελλάδα. Είχε συνδυάσει τη μουσική Αμερικανών μουσικών όπως του Μπομπ Ντίλαν και του Φρανκ Ζάπα με τη μακεδονική λαϊκή μουσική και πολιτικά διεισδυτικούς στίχους.

Άρχισε τη σταδιοδρομία του το 1964 και ήταν πολιτικά ενεργός σε όλη τη σταδιοδρομία του στη μουσική, με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο. Κατά τη διάρκεια της Χούντας φυλακίστηκε δύο φορές για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967.

Έγραψε τραγούδια με πολιτικό, ρομαντικό, αλλά και σκωπτικό περιεχόμενο. Έχει παρουσιάσει το 1986-1987 τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».

Τα περισσότερα από τα τραγούδια του είναι γραμμένα από τον ίδιο, σε στίχους και μουσική. Το Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορά του στις 24 Νοεμβρίου 2017.

Ήταν παντρεμένος με την Ασπασία Αραπίδoυ και είχαν αποκτήσει δύο γιους: τoν Κoρνήλιo (γενν. 1968) και τoν Ρωμανό (γενν. 1972) και δύο εγγονούς: τον Διονύση και τον Ανδρέα.