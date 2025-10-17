Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο μεγάλος συνθέτης, Διονύσης Σαββόπουλος, καθώς η υγεία του παρουσίασε επιδείνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γνωστός τραγουδοποιός νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων.

Η εξέλιξη της υγείας του είναι καλά και αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να λάβει εξιτήριο.