Πέθανε ο Ace Frehley, θρυλικός κιθαρίστας των Kiss

Σε ηλικία 74 ετών πέθανε ο Ace Frehley, πρώην κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των εμβληματικών Kiss, μιας από τις πιο πετυχημένες και επιδραστικές μπάντες όλων των εποχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ατζέντη του, ο Frehley πέθανε ήσυχα περιτριγυρισμένος από συγγενείς του.

AP Photo

Η αρχική και πιο θρυλική σύνθεση των Kiss περιλάμβανε τους Paul Stanley (κιθάρα, φωνή), Gene Simmons (μπάσο), Peter Criss (ντραμς) και Ace Frehley (κιθάρα), με τη μπάντα να μένει στην ιστορία για τις περσόνες που δημιούργησε με βαμμένα πρόσωπα, πανοπλίες, ψηλές μπότες ,περούκες και άλλα πολλά.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ήταν ένας σημαντικός και αναντικατάστατος στρατιώτης της rock σε μερικά από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της μπάντας και της ιστορίας της» ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση οι Simmons και Stanley.

O Frehley έγινε μέλος του Rock & Roll Hall Of Fame το 2014 μαζί με τους υπόλοιπους Kiss.

AP Photo

Οι Kiss έφτασαν σε τεράστια επίπεδα δημοτικότητας ιδιαίτερα την δεκαετία του 1970 με σειρά επιτυχημένων albums, τεράστιες συναυλίες και εντυπωσιακά σόου. Ήταν, ακόμη, από τις πρώτες μπάντες που πήγαν σε άλλο επίπεδο την εμπορική εκμετάλλευση κυκλοφορώντας κόμικς, ταινίες κινουμένων σχεδίων, παιχνίδια και άλλα πολλά.

Ο Frehley έφυγε από τους Kiss το 1982 και συνέχισε solo καριέρα, όμως βρέθηκε ξανά με τη μπάντα στο reunion στα μέσα της δεκαετίας του 1990.