Ντοκιμαντέρ για τον Nick Cave και σειρά βασισμένη σε μυθιστόρημά του

Το έργο του τραγουδιστή, τραγουδοποιού, συνθέτη και καλλιτέχνη Nick Cave πρόκειται να εξερευνηθεί σε νέο ντοκιμαντέρ, με τίτλο «The Veiled World of Nick Cave» στο βρετανικό δίκτυο Sky Documentaries αργότερα φέτος.

Το δίκτυο ανακοίνωσε χθες ότι οι μουσικοί Φλόρενς Γουέλς, Κόλιν Γκρίνγουντ και Γουόρεν Έλις, η σχεδιάστρια Μπέλα Φρόιντ, ο σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς και ο συγγραφέας Ίρβιν Γουέλς θα αποκαλύπτουν τους τρόπους με τους οποίους ο Nick Cave έχει επηρεάσει το δικό τους έργο και την καριέρα τους.

«Ο Νικ Κέιβ είναι ένας από εκείνους τους ασύγκριτους καλλιτέχνες των οποίων η δύναμη της αφήγησης δεν γνωρίζει όρια» αναφέρει σε δελτίο Τύπου ο Φιλ Έντγκαρ-Τζόουνς, εκτελεστικός διευθυντής πρωτότυπων ταινιών χωρίς σενάριο του Sky.

«Τα έντονα τοπία του ζωντανεύουν μέσα από τα λαμπρά βιβλία του, τη μουσική του και τα κεραμικά του» δήλωσε ο Έντγκαρ-Τζόουνς. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αποκαλύπτουμε τον λαμπρά πολυεπίπεδο κόσμο του σε αυτό το ειδικό αφιέρωμα» συμπλήρωσε.

Το ειδικό αφιέρωμα, σύμφωνα με το Sky, είναι παραγωγής της Supercollider, η οποία έχει δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για το BBC, συμπεριλαμβανομένων των Live Aid at 40, Israel and the Palestinians: The Road to 7th October και Paid in Full: The Battle for Black Music.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο διευθυντής δημιουργικού της εταιρείας, Μάικ Κρίστι.

Το Sky έχει επίσης την παραγωγή πρωτότυπης σειρά έξι επεισοδίων βασισμένης στο δεύτερο μυθιστόρημα του Αυστραλού μουσικού, «The Death of Bunny Munro», η οποία περιλαμβάνει πρωτότυπη μουσική επένδυση από τον Κέιβ και τον μουσικό συνεργάτη του Γουόρεν Έλις και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι ο σπουδαίος καλλιτέχνης θα επιστρέψει το καλοκαίρι για μια μεγάλη συναυλία στη χώρα μας στα πλαίσια του Release Athens.