Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου, 2025
MTV,  τέλος εποχής για το κανάλι – φαινόμενο που διαμόρφωσε την ποπ κουλτούρα

Κλείνουν σταδιακά πέντε κανάλια, εν μέσω δραστικών περικοπών • Η πλατφόρμα που εδώ και πάνω από 40 χρόνια καθόρισε την πορεία της μουσικής.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ
Χρήστος Καλλιμάνης

Ήταν Αύγουστος του 1981 όταν ένα νέο κανάλι έκανε την εμφάνισή του με σκοπό να παρουσιάζει σε 24ωρη βάση μουσικά βίντεο και εκπομπές αποκλειστικά μουσικού περιεχομένου.

Το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε στο νέο κανάλι με την ονομασία MTV ήταν το… προφητικό “Video Killed the Radio Star” των The Buggles και κανένας δεν ήταν έτοιμος για την επανάσταση που επρόκειτο να συμβεί στη μουσική βιομηχανία.

Μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, έφτασαν εν μέρει οι τίτλοι τέλους για το MTV, το κανάλι που, χωρίς υπερβολές, καθόρισε εν πολλοίς την πορεία της μουσικής και κυρίως της pop κουλτούρας. 

Η ιδιοκτήτρια Paramount Global αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σειρά από δραστικά μέτρα περικοπών. Έτσι στα τέλη του 2025 θα κλείσουν πέντε κανάλια, τα MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, ενώ το ίδιο θα συμβεί στη συνέχεια σε Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αυστραλία και Βραζιλία.

Από τους πρώτους μήνες της λειτουργίας του έως και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα το MTV ήταν εκεί όπου όλοι ήθελαν να μπουν και να εμφανιστεί η μουσική τους, η λειτουργία του ανέδειξε την τέχνη του βιντεοκλίπ σε κεντρικό κομμάτι της προώθησης της δουλειάς των καλλιτεχνών, ενώ μέσα στις δεκαετίες ήταν αυτό που σημάδεψε τις ραγδαίες εξελίξεις στην pop κουλτούρα. 

Από το “Thriller” του Michael Jackson, στα σκανδαλιστικά βίντεο της Madonna και από εκπομπές όπως το Headbanger’s Ball (για τους λάτρεις της σκληρής μουσικής) στα MTV Unplugged και την άνοδο του grunge που παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του.

Αναμφίβολα για όσους μεγαλώσαμε στις δεκαετίες του ΄80 και του ΄90 το MTV ήταν αν όχι η μόνη, σίγουρα μια βασικότατη πηγή «συνάντησης» με νέα τραγούδια και καλλιτέχνες και επικοινωνίας με την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, όμως, του 21ου αιώνα, η κυριαρχία του ίντερνετ και, πλέον, η απόλυτη κυριαρχία των social media και των ψηφιακών πλατφόρμων ήταν εκείνα που επέφεραν το μεγάλο πλήγμα στο MTV, το οποίο σταδιακά, από το 2010 και μετά άρχισε να χάνει την ακροαματικότητά του και να καταλήγει σε μια πλατφόρμα που φιλοξενούσε κυρίως αμφιβόλου ποιότητας reality shows.

Το MTV θα εξακολουθήσει να εκπέμπει μέσω ψηφιακών πλατφόρμων, αλλά και μέσω εκδηλώσεων όπως τα Music Video Awards που συνεχίζουν να έχουν μεγάλη απήχηση.

