Το Release Athens ανακοίνωσε τους Gorillaz στην Πλατεία Νερού

Μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία θα έχουμε την τύχη να απολαύσουμε στις 25 Ιουνίου 2026 στην Πλατεία Νερού, καθώς το Release Athens ανακοίνωσε πως οι σπουδαίοι Gorillaz έρχονται στη χώρα μας.

Το πρωτοποριακό project του Damon Albarn έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του φεστιβάλ με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το πλήρες line up της ημέρας θα ανακοινωθεί σύντομα, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί.

Η ανακοίνωση από το Release:

We ain’t just happy, we’re feeling glad!

Στις 25 Ιουνίου, οι Gorillaz, το πρωτοποριακό project του Damon Albarn, θα προσφέρουν μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos 2026, για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Το πλήρες lineup θα ανακοινωθεί σύντομα!

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Η προπώληση ξεκινά την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 11:00.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ



