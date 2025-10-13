Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.4° 20.6°
3 BF
52%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
21°C
21.6° 19.8°
3 BF
41%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
21.0° 19.4°
2 BF
71%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
52%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
56%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
55%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
3 BF
44%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.2° 21.2°
1 BF
66%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.8° 19.4°
3 BF
49%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.9° 20.4°
4 BF
49%
Ερμούπολη
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
56%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.9° 18.7°
3 BF
63%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
88%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
0 BF
37%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.0° 20.1°
2 BF
55%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.8°
2 BF
56%
Χαλκίδα
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
21.6° 21.6°
1 BF
45%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.3° 18.8°
0 BF
67%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.2° 19.2°
2 BF
56%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
60%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
Gorillaz
(Photo by Amy Harris/Invision/AP)

Το Release Athens ανακοίνωσε τους Gorillaz στην Πλατεία Νερού

Μεγάλη ανακοίνωση από το φεστιβάλ. Τον Ιούνιο στην πλατεία Νερού το σπουδαίο project του Damon Albarn.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ
efsyn.gr

Μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία θα έχουμε την τύχη να απολαύσουμε στις 25 Ιουνίου 2026 στην Πλατεία Νερού, καθώς το Release Athens ανακοίνωσε πως οι σπουδαίοι Gorillaz έρχονται στη χώρα μας.

Το πρωτοποριακό project του Damon Albarn έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του φεστιβάλ με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το πλήρες line up της ημέρας θα ανακοινωθεί σύντομα, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί.

Η ανακοίνωση από το Release:

We ain’t just happy, we’re feeling glad! 

Στις 25 Ιουνίου, οι Gorillaz, το πρωτοποριακό project του Damon Albarn, θα προσφέρουν μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos 2026, για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Το πλήρες lineup θα ανακοινωθεί σύντομα!

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Η προπώληση ξεκινά την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 11:00.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
 
 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual