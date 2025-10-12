Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.5° 16.9°
2 BF
61%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.9° 16.6°
2 BF
53%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.0° 17.7°
2 BF
75%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
15°C
14.9° 14.9°
0 BF
67%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
67%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
67%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
2 BF
50%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.1° 17.1°
2 BF
77%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.8° 17.2°
4 BF
52%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.2° 16.9°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
18°C
18.4° 18.4°
5 BF
55%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
17°C
19.9° 16.7°
0 BF
67%
Κεφαλονιά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
78%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
55%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.7° 15.6°
1 BF
74%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
22°C
21.8° 21.6°
4 BF
44%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
17°C
17.2° 16.8°
0 BF
59%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.3° 14.3°
2 BF
65%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.0° 17.0°
2 BF
58%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
71%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, 2025
Jon Voyager
Tony Kris

Ο John Voyager βγαίνει ξανά on the road

Mini tour στην Ελλάδα μέσα στον Οκτώβριο.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ
efsyn.gr

Ο ερχομός του φθινοπώρου βρίσκει τον Jon Voyager (κατα κόσμον Γιάννη Βογιαντζή) και την μπάντα του “καθ’οδόν” - τόσο ως προς την πρώτη περιοδεία της JV full band εκτός Αθηνών με ζωντανές εμφανίσεις σε έξι πόλεις, όσο και προς την ολοκλήρωση και κυκλοφορία νέου υλικού δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου του προσωπικού δίσκου.

Μετά από είκοσι χρόνια μουσικής πορείας ως solo act, τραγουδιστής των progsters Need και των party bands Bejeezus και Yakuza Six, ο Jon Voyager κυκλοφόρησε το 2023 το ντεμπούτο του με τίτλο “Monsters” (One Little Victory Records).

Μέσα στα οκτώ τραγούδια του άλμπουμ χώρεσε ό,τι δεν είχε βρει την θέση του μέχρι τώρα, συστήνοντας στο κοινό μια διαφορετική πλευρά του μουσικού εαυτού του από αυτήν που μέχρι τότε τον είχε συνηθίσει. Παίρνοντας απόσταση από τον βαρύ “μεταλλικό” ήχο, ξεδίπλωσε τις πιο εναλλακτικές πτυχές του, μπολιάζοντας alternative rock αισθητική με ταξιδιάρικες συνθέσεις, στίχους για τις σχέσεις και τα μυστικά της πόλης με λίγο urban ρομαντισμό, και groove ποτισμένο με αλκοόλ και αναμνήσεις.

Από τις 21 Οκτωβρίου και για έξι ημερομηνίες, το σχήμα θα ταξιδέψει σε Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Βόλο, Λάρισα και Σπάρτη, άλλοτε σε σκηνές γνώριμες και άλλοτε σε νέους χώρους, προσκαλώντας το κοινό να ταξιδέψει μαζί του μέσα από την μουσική.

See you “on the road”, then?

  • 21/10 Ιωάννινα - Brigada of Domovoi
  • 22/10 Θεσσαλονίκη - Rover Bar
  • 23/10 Τρίκαλα - Cardinal Bar
  • 24/10 Βόλος - Argoriders Club
  • 25/10 Λάρισα - Στίλβη Bar
  • 30/10 Σπάρτη - Retro Live Bar

Links

Facebook

Instagram

Bandcamp

Spotify

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual