Ο John Voyager βγαίνει ξανά on the road

Ο ερχομός του φθινοπώρου βρίσκει τον Jon Voyager (κατα κόσμον Γιάννη Βογιαντζή) και την μπάντα του “καθ’οδόν” - τόσο ως προς την πρώτη περιοδεία της JV full band εκτός Αθηνών με ζωντανές εμφανίσεις σε έξι πόλεις, όσο και προς την ολοκλήρωση και κυκλοφορία νέου υλικού δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου του προσωπικού δίσκου.
Μετά από είκοσι χρόνια μουσικής πορείας ως solo act, τραγουδιστής των progsters Need και των party bands Bejeezus και Yakuza Six, ο Jon Voyager κυκλοφόρησε το 2023 το ντεμπούτο του με τίτλο “Monsters” (One Little Victory Records).
Μέσα στα οκτώ τραγούδια του άλμπουμ χώρεσε ό,τι δεν είχε βρει την θέση του μέχρι τώρα, συστήνοντας στο κοινό μια διαφορετική πλευρά του μουσικού εαυτού του από αυτήν που μέχρι τότε τον είχε συνηθίσει. Παίρνοντας απόσταση από τον βαρύ “μεταλλικό” ήχο, ξεδίπλωσε τις πιο εναλλακτικές πτυχές του, μπολιάζοντας alternative rock αισθητική με ταξιδιάρικες συνθέσεις, στίχους για τις σχέσεις και τα μυστικά της πόλης με λίγο urban ρομαντισμό, και groove ποτισμένο με αλκοόλ και αναμνήσεις.
Από τις 21 Οκτωβρίου και για έξι ημερομηνίες, το σχήμα θα ταξιδέψει σε Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Βόλο, Λάρισα και Σπάρτη, άλλοτε σε σκηνές γνώριμες και άλλοτε σε νέους χώρους, προσκαλώντας το κοινό να ταξιδέψει μαζί του μέσα από την μουσική.
See you “on the road”, then?
- 21/10 Ιωάννινα - Brigada of Domovoi
- 22/10 Θεσσαλονίκη - Rover Bar
- 23/10 Τρίκαλα - Cardinal Bar
- 24/10 Βόλος - Argoriders Club
- 25/10 Λάρισα - Στίλβη Bar
- 30/10 Σπάρτη - Retro Live Bar
