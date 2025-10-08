Φόβους για τηλεφωνικές υποκλοπές αποκαλύπτει συνέντευξη του John Lennon

Συνέντευξη του John Lennon που θεωρήθηκε ότι είχε χαθεί και ανακαλύφθηκε σε ένα υπόγειο από ραδιοφωνικό παραγωγό που συζήτησε με τον αείμνηστο μουσικό πριν από 50 χρόνια, αποκαλύπτει ότι το πρώην μέλος των Beatles φοβόταν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρακολουθούσε το τηλέφωνό του.

Ο Νίκι Χορν ήταν 24 ετών και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του σταρ στη Νέα Υόρκη για μια εκτενή συνέντευξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian».

Ενώ μέρη της συνέντευξης μεταδόθηκαν στο Capital το 1975, ο Χορν βρήκε πρόσφατα τις πρωτότυπες κασέτες σε ένα σκονισμένο κουτί στο σπίτι και σκέφτηκε: «Αυτή είναι χρυσόσκονη».

Ο John Lennon, ο οποίος είχε μηνύσει την κυβέρνηση Νίξον για παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και επιτήρηση εν μέσω της μάχης του να αποφύγει την απέλαση, μιλάει για τις υποψίες του. Ο τραγουδιστής των Beatles αναφέρει ότι παρακολουθείται λόγω του αντιπολεμικού ακτιβισμού του.

Εξηγεί ακόμη ότι ήθελε «απλώς να πετάξει» το τέταρτο σόλο άλμπουμ του, Walls and Bridges, μέχρι που φίλοι του τον έπεισαν να μην το κάνει.

Σε συνέντευξη που έδωσε σε ειδικό αφιέρωμα του Boom Radio που θα μεταδοθεί σήμερα ο βετεράνος ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκι Χορν τη συνάντησή του με τον John Lennon στο διαμέρισμά του στην πολυκατοικία Ντακότα, έξω από την οποία, ο τραγουδοποιός πυροβολήθηκε και δολοφονήθηκε πέντε χρόνια αργότερα από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν.

Ο John Lennon διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, στον Χορν ότι ξεχωρίζει πότε το τηλέφωνο είναι κανονικό όταν το σηκώνει και πότε υπάρχουν πολλοί θόρυβοι.

Ανέφερε ότι ενώ δεν μπορούσε να αποδείξει την υποκλοπή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων εκείνη την εποχή, ήξερε ότι γίνονταν πολλές επισκευές στο υπόγειο του κτιρίου Ντακότα.

Η συνέντευξη του John Lennon στον Νίκι Χορν μεταδίδεται σήμερα, παραμονή των 85ων γενεθλίων του τραγουδοποιού.