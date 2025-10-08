Οι Rush ξανά στη σκηνή μετά από δέκα χρόνια

Επιστροφή στη σκηνή για τους θρύλους του prog rock Rush, δέκα χρόνια μετά την τελευταία τους μεγάλη περιοδεία και για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του εμβληματικού ντράμερ Neil Peart.
Οι Geddy Lee και Alex Lifeson, με τη Γερμανίδα Anika Nilles στα τύμπανα, θα πραγματοποιήσουν σειρά συναυλιών στην Βόρεια Αμερική το 2026, με αφορμή και τη συμπλήρωση 50 ετών καριέρας.
Η περιοδεία θα έχει τίτλο "Fifty Something" και θα ξεκινήσει στο Λος Άντζελες στις 7 και 9 Ιουνίου.
Ο Geddy Lee σε δήλωσή του μίλησε για την απόφαση επιστροφής των Rush αναφέροντας «πέρασαν πάνω από δέκα χρόνια από τότε που ο Alex κι εγώ παίξαμε μουσική των Rush μαζί με τον αγαπημένο μας φίλο και συνοδοιπόρο Neil. Τραγούδια μιας ολόκληρης ζωής, στα οποία έχουμε ρίξει ψυχή και σώμα. Τα γράψαμε, τα ηχογραφήσαμε και τα παίξαμε στη σκηνή. Υστερα από όσα έγιναν μετά την τελευταία συναυλία κάναμε μια βαθιά ενδοσκόπηση και καταλήξαμε ότι μας έλειψε όλο αυτό γαμώτο. Ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε τα 50 και κάτι χρόνια μουσικής των Rush».
