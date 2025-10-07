Ο Diddy θα ασκήσει έφεση για την ποινή των 50 μηνών

Έφεση κατά της απόφασης που καταδίκασε τον άλλοτε πανίσχυρο «βασιλιά» της ραπ, «Diddy» Combs σε 50 μήνες φυλάκισης αναμένεται να καταθέσει η νομική του ομάδα, αμφισβητώντας τη στάση του δικαστή και τη βαρύτητα της ποινής.

Τα παράπονα της υπεράσπισης

Ο 55χρονος ράπερ κρίθηκε ένοχος για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία, ενώ απαλλάχθηκε από τις πιο βαριές κατηγορίες περί σωματεμπορίας και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Ωστόσο, η υπεράσπιση χαρακτηρίζει την ποινή δυσανάλογη και άδικη.

Σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο συνήγορος του Diddy, Μαρκ Ανιφίλο, εξαπέλυσε πυρά κατά του δικαστή Άρουν Σουμπραμανιάν, υποστηρίζοντας ότι «λειτούργησε σαν 13ος ένορκος», παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στην κρίση του σώματος των ενόρκων. «Ο δικαστής αμφισβήτησε την ετυμηγορία τους, παρά το γεγονός ότι ήταν σαφής: δεν υπήρξε σωματεμπορία, δεν υπήρξε εκβιασμός – όλα συνέβησαν συναινετικά, μεταξύ ενηλίκων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπεράσπιση είχε προτείνει ποινή φυλάκισης έως 14 μηνών. Ωστόσο, το δικαστήριο επέβαλε ποινή 50 μηνών, εκ των οποίων ο Κομπς έχει ήδη εκτίσει 12, και αναμένεται να παραμείνει άλλους 36 μήνες σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Ο Ανιφίλο τόνισε ότι η έφεση θα βασιστεί στο γεγονός πως ο δικαστής χρησιμοποίησε τον όρο «εξαναγκασμός» για να δικαιολογήσει την αυστηρότερη ποινή, παρότι, όπως επισημαίνει, αυτό δεν προκύπτει από την ετυμηγορία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, μετά τη λήξη της δίκης, ο Ανιφίλο είχε εκφραστεί με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον Σουμπραμανιάν, δηλώνοντας στο Variety ότι «εργάστηκε σκληρά για να διασφαλίσει μια δίκαιη δίκη» και πως «είναι σπουδαίος άνθρωπος». Η αλλαγή στάσης αποτυπώνει την έντονη δυσαρέσκεια της υπεράσπισης για την τελική απόφαση.