Ο Nick Cave ξανά στην Πλατεία Νερού για τα δέκα χρόνια του Release Athens

Με μια μεγάλη ανακοίνωση ξεκινούν οι «εορτασμοί» για τα δέκα χρόνια του Release Athens.

Το φεστιβάλ που θα γιορτάσει τα δέκα χρόνια ζωής με σειρά συναυλιών στην Πλατεία Νερού, μόλις ανακοίνωσε την επιστροφή του τεράστιου Nick Cave στην Αθήνα.

Ο χαρισματικός Αυστραλός θα εμφανιστεί με τους Bad Seeds στο Release την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί.