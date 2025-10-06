Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.9° 20.2°
2 BF
78%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.9° 17.5°
3 BF
86%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
22.0° 21.6°
3 BF
73%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
68%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
21.9° 21.9°
4 BF
73%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
17°C
16.8° 16.8°
1 BF
78%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
18.4° 18.4°
2 BF
59%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.2° 21.2°
2 BF
84%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.8° 26.1°
3 BF
42%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.7°
4 BF
58%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
5 BF
69%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.4°
2 BF
78%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
4 BF
88%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
64%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.3° 22.3°
2 BF
76%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.3° 23.8°
3 BF
63%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
22.7° 21.8°
2 BF
56%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
20.3° 17.7°
2 BF
82%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.4° 18.4°
2 BF
82%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.4° 17.4°
0 BF
61%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
Nick Cave

Ο Nick Cave ξανά στην Πλατεία Νερού για τα δέκα χρόνια του Release Athens

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Η προπώληση ξεκινάει στις 10 Οκτωβρίου.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ
efsyn.gr

Με μια μεγάλη ανακοίνωση ξεκινούν οι «εορτασμοί» για τα δέκα χρόνια του Release Athens.

Το φεστιβάλ που θα γιορτάσει τα δέκα χρόνια ζωής με σειρά συναυλιών στην Πλατεία Νερού, μόλις ανακοίνωσε την επιστροφή του τεράστιου Nick Cave στην Αθήνα.

Ο χαρισματικός Αυστραλός θα εμφανιστεί με τους Bad Seeds στο Release την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί.

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Περισσότερα σε κατηγορία

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual