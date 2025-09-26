Η επική σύμπραξη Judas Priest και Ozzy για ένα διαφορετικό "War Pigs"

Έχουν περάσει κάτι παραπάνω από δύο μήνες από την ημέρα που ο Ozzy Osbourne έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην παγκόσμια μουσική πραγματικότητα.
Η μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον ήταν γνωστή εδώ και καιρό, όμως είναι ο μόνος θρυλικός μουσικός εκείνης της γενιάς που αντιμετώπισε τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ο Glenn Tipton, ιδρυτικό μέλος και κινητήρια δύναμη πίσω από τους Judas Priest, είναι αντιμέτωπος με το Πάρκινσον εδώ και χρόνια, κάτι που τον έχει αναγκάσει να απέχει από τις ζωντανές εμφανίσεις της εμβληματικής metal πάντας.
Μέσα από αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να δούμε την συνεργασία των Judas Priest με τον Ozzy Osbourne, την νέα εκτέλεση του "War Pigs", στην οποία ο Ozzy τραγουδάει μαζί με τον Rob Halford και η οποία κυκλοφόρησε μόλις σήμερα.
Ο λόγος της κυκλοφορίας είναι σημαντικός, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο The Glenn Tipton Parkinson’s Foundation και την οργάνωση Cure Parkinson’s.
Το συγκεκριμένο βίντεο ήταν προγραμματισμένο να παίζει ως αφιέρωμα στην τελευταία συναυλία του Ozzy και των Black Sabbath, καθώς οι Judas Priest δεν είχαν μπορέσει να δώσουν το «παρών» στον μεγάλο αποχαιρετισμό.
