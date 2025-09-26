Απορρίφθηκε η κατηγορία κατά του Mo Chara για τρομοκρατία: «Κερδίσαμε - Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Δικαστήριο του Λονδίνου απέρριψε την υπόθεση τρομοκρατίας εναντίον του μέλους των Kneecap, Mo Chara, λόγω ενός τεχνικού σφάλματος στον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε η κατηγορία εναντίον του.

Ο Mo Chara, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Liam Óg Ó hAnnaidh, είχε κατηγορηθεί για το... αδίκημα ότι κούνησε σημαία της λιβανέζικης μαχητικής ομάδας Χεζμπολάχ η οποία έχει απαγορευτεί στη Βρετανία ως τρομοκρατική οργάνωση, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Λονδίνο πέρυσι.

Ωστόσο, ο δικαστής Πολ Γκόλντσπρινγκ του δικαστηρίου Woolwich Crown Court δήλωσε ότι η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί λόγω τεχνικού σφάλματος στον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε η κατηγορία εναντίον του.

«Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε παράνομα και είναι άκυρη», είπε.

«Πολιτικά υποκινούμενη προσπάθεια να μη μιλάμε για την Παλαιστίνη»

Οι Kneecap έχουν δεχτεί σφοδρή κριτική για πολιτικές δηλώσεις και τραγούδια τους που υποστηρίζουν την Παλαιστίνη, μπροστά στην εν εξελίξει γενοκτονία τους από το Ισραήλ.

Η Ουγγαρία και ο Καναδάς έχουν ήδη απαγορεύσει το συγκρότημα.

Οι Kneecap κατηγορούν τους επικριτές τους ότι προσπαθούν να τους σιωπήσουν λόγω της υποστήριξής τους στον παλαιστινιακό λαό. Ενώ, σε κριτικές που δέχονται σχετικά με το ότι εξυμνούν τη Χαμάς ή τη Χεζμπολάχ, το συγκρότημα δηλώνει ότι δεν υποστηρίζει τις συγκεκριμένες ομάδες.

Ο Ó hAnnaidh, 27 ετών, είχε ισχυριστεί ότι η δίωξη ήταν μια πολιτικά υποκινούμενη προσπάθεια να σιγήσει η υποστήριξη της μπάντας προς τους Παλαιστινίους.

Το δικαστήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα όταν ο δικαστής εξέδωσε την απόφαση.

Καθώς ο Ó hAnnaidh έφευγε από το δικαστήριο, οι γονείς του τον αγκάλιασαν και δήλωσαν ότι ήταν «ευτυχείς» που όλα τελείωσαν.

«Κερδίσαμε»

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μάνατζερ των Kneecap, Ντάνιελ Λάμπερτ, γράφει:

«Κερδίσαμε.

Ο Liam Og είναι ελεύθερος. Είπαμε ότι θα τους πολεμήσουμε και θα κερδίσουμε. Το κάναμε (δύο φορές). Οι Kneecap δεν έχουν ΚΑΜΙΑ κατηγορία ή καταδίκη σε ΚΑΜΙΑ χώρα, ΠΟΤΕ.

Η πολιτική αστυνόμευση απέτυχε. Οι Kneecap βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Βρετανία όχι. Ελευθερία στην Παλαιστίνη».