Το άλμπουμ «Black and Blue» των Rolling Stones ζωντανεύει σε νέα έκδοση

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του κλασικού άλμπουμ τους του 1976, «Black And Blue».

Ο δίσκος κυκλοφόρησε αρχικά τον Απρίλιο του 1976 και ήταν το 13ο ολοκληρωμένο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος. Ήταν επίσης το πρώτο μετά την αποχώρηση του πρώην κιθαρίστα Μικ Τέιλορ, ο οποίος τελικά αντικαταστάθηκε από τον Ρόνι Γουντ.

Το θρυλικό συγκρότημα της ροκ θα κυκλοφορήσει το νέο Super Deluxe Box Set στις 14 Νοεμβρίου μέσω της Universal σε δύο εκδόσεις σε βινύλιο και CD οι οποίες θα συνοδεύονται από βιβλίο 100 σελίδων και αντίγραφο αφίσας της περιοδείας που έκαναν οι Rolling Stones για την προώθηση του «Black And Blue».

Οι ηχογραφήσεις λειτούργησαν ως οντισιόν μετά την αποχώρηση του Μικ Τέιλορ και γι’ αυτό στο άλμπουμ υπάρχουν συνεισφορές από τους μεγάλους κιθαρίστες Χάρβεϊ Μάντελ, Γουέιν Πέρκινς, Τζεφ Μπεκ και Ρόμπερτ Α. Τζονσον.

Στη νέα έκδοση περιλαμβάνεται επίσης συνέντευξη του Ρόνι Γουντ, ο οποίος αναφέρεται στην ένταξή του στο συγκρότημα το 1976: «Ακριβώς τότε, εκεί ήταν που έπρεπε να βρίσκομαι».