Οι τιμές των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden

Στην κυκλοφορία δίνονται για την πρώτη φάση τα εισιτήρια για τη μεγάλη επιστροφή των Iron Maiden στη χώρα μας, στις 23 Μαΐου του 2026 στο ΟΑΚΑ.

Σήμερα ξεκίνησε η προπώληση για τα μέλη του fan club των Βρετανών θρύλων, ενώ οι επόμενες δύο φάσεις έχουν ως εξής:

Η προπώληση για τους subscribers του highpriority.gr ξεκινά την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 11:00

Η γενική προπώληση ξεκινά το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 11:00 από την ticketmaster.gr.

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από τα 86,25 ευρώ (εισιτήρια στο πέταλο απέναντι από το stage) έως και τα 178, 25 ευρώ (κερκίδες στο πλάι και κοντά στη σκηνή). Η αρένα θα είναι ενιαία, σε αντίθεση με την προηγούμενη συναυλία των Maiden, και θα κοστίζουν 103,50 ευρώ.

Αναλυτικά: