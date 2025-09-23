Οι τιμές των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden

Στην κυκλοφορία δίνονται για την πρώτη φάση τα εισιτήρια για τη μεγάλη επιστροφή των Iron Maiden στη χώρα μας, στις 23 Μαΐου του 2026 στο ΟΑΚΑ.
Σήμερα ξεκίνησε η προπώληση για τα μέλη του fan club των Βρετανών θρύλων, ενώ οι επόμενες δύο φάσεις έχουν ως εξής:
Η προπώληση για τους subscribers του highpriority.gr ξεκινά την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 11:00
Η γενική προπώληση ξεκινά το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 11:00 από την ticketmaster.gr.
Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από τα 86,25 ευρώ (εισιτήρια στο πέταλο απέναντι από το stage) έως και τα 178, 25 ευρώ (κερκίδες στο πλάι και κοντά στη σκηνή). Η αρένα θα είναι ενιαία, σε αντίθεση με την προηγούμενη συναυλία των Maiden, και θα κοστίζουν 103,50 ευρώ.
Αναλυτικά:
- PL1: 178,25 ευρώ
- PL2: 143 ευρώ
- PL3: 103,50 ευρώ
- PL4: 98 ευρώ
- PL5: 92 ευρώ
- PL6: 86,25 ευρώ
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας