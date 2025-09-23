Αθήνα, 28°C
Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2025
Iron Maiden

Οι τιμές των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden

Ξεκίνησε η προπώληση για τα μέλη του fan club • Σε τρεις φάσεις η διαδικασία για το live στο ΟΑΚΑ.
ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΑ
efsyn.gr

Στην κυκλοφορία δίνονται για την πρώτη φάση τα εισιτήρια για τη μεγάλη επιστροφή των Iron Maiden στη χώρα μας, στις 23 Μαΐου του 2026 στο ΟΑΚΑ.

Σήμερα ξεκίνησε η προπώληση για τα μέλη του fan club των Βρετανών θρύλων, ενώ οι επόμενες δύο φάσεις έχουν ως εξής:

Η προπώληση για τους subscribers του highpriority.gr ξεκινά την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 11:00

Η γενική προπώληση ξεκινά το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 11:00 από την ticketmaster.gr.

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από τα 86,25 ευρώ (εισιτήρια στο πέταλο απέναντι από το stage) έως και τα 178, 25 ευρώ (κερκίδες στο πλάι και κοντά στη σκηνή). Η αρένα θα είναι ενιαία, σε αντίθεση με την προηγούμενη συναυλία των Maiden, και θα κοστίζουν 103,50 ευρώ.

 

Αναλυτικά:

  • PL1: 178,25 ευρώ
  • PL2: 143 ευρώ
  • PL3: 103,50 ευρώ
  • PL4: 98 ευρώ
  • PL5: 92 ευρώ
  • PL6: 86,25 ευρώ
