Merch of the bands: Η γιορτή της ελληνικής σκηνής επιστρέφει

H μεγαλύτερη μουσική συνάντηση της πόλης, το MERCH (of the bands) BAZAAR - Athens επιστρέφει τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα το Σάββατο 20 & την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στον υπέροχο ΠΟΛΥΧΩΡΟ Ω2 του ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ!
Tο MERCH (OF THE BANDS) BAZAAR - Αthens (Hip – Hop & Rock edition), επιστρέφει για 5η χρονιά ως σημείο αναφοράς, για όλους εμάς, που αγαπάμε την εγχώρια hip-hop, rock & heavy σκηνή, έχοντας ως μοναδικό σκοπό την στήριξη των μουσικών μας.
Το μοναδικό αυτό παζάρι μουσικών και συγκροτημάτων, (σε διοργάνωση της AN Club Productions), έλαβε χώρα για 1η φορά, τον Ιούλιο του 2020 στην Τεχνόπολη, για να επιστρέψει έπειτα από την τεράστια απήχηση και ζήτηση του κόσμου, τον Ιούλιο του 2021 στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.Σ.Υ και να επανέλθει τον Μάιο του 2023 και του 2024 σε έναν από τους πιο εμβληματικούς και όμορφους χώρους, στο κέντρο της πόλης, τον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Ω2 του Ωδείου Αθηνών!
Το Merch Of The Bands Bazaar της Αθήνας, δίκαια θεωρείται ως μια από τις μεγαλύτερες μουσικές συναντήσεις της πόλης μας κερδίζοντας κάθε φορά, την σημαντική ανταπόκριση του κοινού, όπου ως μια γροθιά, στηρίζει τους καλλιτέχνες μας.
Πάνω από 250 συγκροτήματα και μουσικοί θα διαθέσουν Τ-shirts & hoodies ως δίσκους, Cd, κασέτες, καπέλα, κονκάρδες και πολλά άλλα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε κοινό και fans, να βρουν αμέτρητα μπλουζάκια, να ανακαλύψουν ξεχωριστά brands, κορυφαία σχέδια, αλλά και τις παλιές και νέες κυκλοφορίες Rock συγκροτημάτων και Rap καλλιτεχνών!
Δύο μέρες γιορτής για την εγχώρια μουσική κοινότητα, συναντήσεις με φίλους, φωτογραφίες με τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, πολύ μουσική, δροσερή μπύρα και αρκετές εκπλήξεις σε περιμένουν στο μοναδικό MERCH (Of The Bands) BAZAAR της Αθήνας!
Ένα παζάρι - θεσμός - για τους λάτρεις της Hip-Hop κουλτούρας και των φίλων της Rock μουσικής!
SUPPORT YOUR LOCAL BANDS
Στα περίπτερα του MERCH (Of The Bands) BAZAAR – Athens (Hip Hop & Rock Edition) συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά) οι:
*Η ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ, MΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ...
- 1000 MODS
- ABSINTHE GREEN
- ACID MAMMOTH
- AETHERIAN
- ALL SINS UNDONE
- ANSER
- ASCENDING OLYMPUS
- Blessed by Perversion
- BREAKEVEN
- CALYCES
- CITIZEN JIM
- COMA RECORDS
- COYOTE’S ARROW
- DAY OoF
- DEAD SOUTH DEALERS
- DESERT MONKS
- DEEP DIVE
- DEUS CULPA
- DRUNK JACKALS
- EMPTY FRAME
- EYESEVER
- FENRIR ART DESIGN
- FF.C
- FRENZEE
- FUEL EATER
- FULL HOUSE BREW CRUE
- Funk_a_tron.
- GREY RIVER & The Smoky Mountain
- GODSLEEP
- HEARTBEATINK
- HERTA
- HONEYBADGER
- HUMMINGS
- Irie action sound system
- I.SEE.RED
- INNERSENSE PRODUCTIONS
- JUNKHEART
- KARMA VIOLENS
- KHIRKI
- KILLGRAVE
- KIDNEY BLACK
- KISS ME CLEOPATRA
- KIVA
- LAST DRIVE
- LAZY MAN'S LOAD
- LIA HIDE
- LITTLE HORRORS
- LUPE
- ΜΑDE OF STONE RECORDINGS
- MAMMOCK
- MIDLE EARTH
- MY TURN
- NEED
- ΝEKROLIST
- NIGHTSTALKER
- NOIZ RITUAL
- NONLINEAR
- NOTHING THRIVES
- OATHSWAN
- ON THORNS I LAY
- OUGA BOOGA
- ΟUT OF MEDIOUM
- PALE ROTH
- PETROS VOULGARIS
- PINATUBO
- PSYANIDE
- PSYCOREPATH
- RETROAMOK Horror, sci fi clothing & accessories
- RITA MOSSS
- ROUTES OF NEPTUNE
- SADHUS
- SEBIA
- SEREMENT+ Blessed by Perversion
- SINEMA
- SLOTHER
- SOCIAL WASTE
- STRESS
- STILL DUSK
- SUICIDAL ANGELS
- SUPER VAN RECORDS
- TEMOR
- THE LAB RECORDS
- Τhe Little Crochet Creature
- THE SMOKING HICCUP MACHINE
- THE VULCAN ITCH
- THIS I OWE
- UNITED FIASCO
- UNITED FORCES COLLECTIVE
- URSTAAT
- VIC
- VIRGIN MARY'S EYES
- VOLYNKA
- WARSHIP
- WE. OWN. THE . SKY
- ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ
- ΛΑΤΕΡΝΑ
- MONO ΘΡΑΣ (clothing brand)
- ΣΚΙΑΧΤΡΟ
- ΣΤΙΧΟΙΜΑ
- ΣΦΑΛΜΑ
- ΤΕΛΜΑ
INFO
MERCH Of The Bands BAZAAR | Athens Hip Hop & Rock Edition
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 (16:00 - 23:00) & ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (11:00 - 21:00)
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Ω2 - ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19 Αθήνα
Είσοδος: 3e *(Στην είσοδο του Πολυχώρου Ω2 του Ωδείου Αθηνών)
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Πως ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ο πλησιέστερος σταθμός Mετρό είναι η στάση “Ευαγγελισμός”(Γραμμή 3, Αγία Μαρίνα-Δουκίσσης Πλακεντίας/Αεροδρόμιο)
Διερχόμενες γραμμές λεωφορείων από την Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, στάση “Εθνικό Ίδρυμα Έρευνών”: 550 (Π.Φάληρο-Κηφισιά) και 10 (Τζιτζιφιές-Χαλάνδρι)
Στάσεις λεωφορείων επί της Βασιλίσσης Σοφίας: Ρηγίλλης και Βυζαντινό Μουσείο-Ρηγίλλης
Κοντινά πάρκινγκ αυτοκινήτων: Αφοι Κορακιανίτη (Βασ.Γεωργίου B’ 20 – και στο ParkAround) & Polis Park Ριζάρη (Ριζάρη 5 & Βασ.Κωνσταντίνου 45)
ΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ:
στο χάρτη Google Maps
στο χάρτη HERE WeGo
