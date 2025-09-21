Merch of the bands: Η γιορτή της ελληνικής σκηνής επιστρέφει

H μεγαλύτερη μουσική συνάντηση της πόλης, το MERCH (of the bands) BAZAAR - Athens επιστρέφει τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα το Σάββατο 20 & την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στον υπέροχο ΠΟΛΥΧΩΡΟ Ω2 του ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ!‍

Tο MERCH (OF THE BANDS) BAZAAR - Αthens (Hip – Hop & Rock edition), επιστρέφει για 5η χρονιά ως σημείο αναφοράς, για όλους εμάς, που αγαπάμε την εγχώρια hip-hop, rock & heavy σκηνή, έχοντας ως μοναδικό σκοπό την στήριξη των μουσικών μας.

‍Το μοναδικό αυτό παζάρι μουσικών και συγκροτημάτων, (σε διοργάνωση της AN Club Productions), έλαβε χώρα για 1η φορά, τον Ιούλιο του 2020 στην Τεχνόπολη, για να επιστρέψει έπειτα από την τεράστια απήχηση και ζήτηση του κόσμου, τον Ιούλιο του 2021 στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.Σ.Υ και να επανέλθει τον Μάιο του 2023 και του 2024 σε έναν από τους πιο εμβληματικούς και όμορφους χώρους, στο κέντρο της πόλης, τον Πολυχώρο Εκδηλώσεων Ω2 του Ωδείου Αθηνών! ‍

Το Merch Of The Bands Bazaar της Αθήνας, δίκαια θεωρείται ως μια από τις μεγαλύτερες μουσικές συναντήσεις της πόλης μας κερδίζοντας κάθε φορά, την σημαντική ανταπόκριση του κοινού, όπου ως μια γροθιά, στηρίζει τους καλλιτέχνες μας.‍

Πάνω από 250 συγκροτήματα και μουσικοί θα διαθέσουν Τ-shirts & hoodies ως δίσκους, Cd, κασέτες, καπέλα, κονκάρδες και πολλά άλλα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε κοινό και fans, να βρουν αμέτρητα μπλουζάκια, να ανακαλύψουν ξεχωριστά brands, κορυφαία σχέδια, αλλά και τις παλιές και νέες κυκλοφορίες Rock συγκροτημάτων και Rap καλλιτεχνών!

Δύο μέρες γιορτής για την εγχώρια μουσική κοινότητα, συναντήσεις με φίλους, φωτογραφίες με τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη, πολύ μουσική, δροσερή μπύρα και αρκετές εκπλήξεις σε περιμένουν στο μοναδικό MERCH (Of The Bands) BAZAAR της Αθήνας! ‍

Ένα παζάρι - θεσμός - για τους λάτρεις της Hip-Hop κουλτούρας και των φίλων της Rock μουσικής!‍‍‍‍‍‍

SUPPORT YOUR LOCAL BANDS

Στα περίπτερα του MERCH (Of The Bands) BAZAAR – Athens (Hip Hop & Rock Edition) συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά) οι:

*Η ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ, MΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ...

1000 MODS

ABSINTHE GREEN

ACID MAMMOTH

AETHERIAN

ALL SINS UNDONE

ANSER

ASCENDING OLYMPUS

Blessed by Perversion

BREAKEVEN

CALYCES

CITIZEN JIM

COMA RECORDS

COYOTE’S ARROW

DAY OoF

DEAD SOUTH DEALERS

DESERT MONKS

DEEP DIVE

DEUS CULPA

DRUNK JACKALS

EMPTY FRAME

EYESEVER

FENRIR ART DESIGN

FF.C

FRENZEE

FUEL EATER

FULL HOUSE BREW CRUE

Funk_a_tron.

GREY RIVER & The Smoky Mountain

GODSLEEP

HEARTBEATINK

HERTA

HONEYBADGER

HUMMINGS

Irie action sound system

I.SEE.RED

INNERSENSE PRODUCTIONS

JUNKHEART

KARMA VIOLENS

KHIRKI

KILLGRAVE

KIDNEY BLACK

KISS ME CLEOPATRA

KIVA

LAST DRIVE

LAZY MAN'S LOAD

LIA HIDE

LITTLE HORRORS

LUPE

ΜΑDE OF STONE RECORDINGS

MAMMOCK

MIDLE EARTH

MY TURN

NEED

ΝEKROLIST

NIGHTSTALKER

NOIZ RITUAL

NONLINEAR

NOTHING THRIVES

OATHSWAN

ON THORNS I LAY

OUGA BOOGA

ΟUT OF MEDIOUM

PALE ROTH

PETROS VOULGARIS

PINATUBO

PSYANIDE

PSYCOREPATH

RETROAMOK Horror, sci fi clothing & accessories

RITA MOSSS

ROUTES OF NEPTUNE

SADHUS

SEBIA

SEREMENT+ Blessed by Perversion

SINEMA

SLOTHER

SOCIAL WASTE

STRESS

STILL DUSK

SUICIDAL ANGELS

SUPER VAN RECORDS

TEMOR

THE LAB RECORDS

Τhe Little Crochet Creature

THE SMOKING HICCUP MACHINE

THE VULCAN ITCH

THIS I OWE

UNITED FIASCO

UNITED FORCES COLLECTIVE

URSTAAT

VIC

VIRGIN MARY'S EYES

VOLYNKA

WARSHIP

WE. OWN. THE . SKY

ΚΟΙΝΟΙ ΘΝΗΤΟΙ

ΛΑΤΕΡΝΑ

MONO ΘΡΑΣ (clothing brand)

ΣΚΙΑΧΤΡΟ

ΣΤΙΧΟΙΜΑ

ΣΦΑΛΜΑ

ΤΕΛΜΑ

INFO

MERCH Of The Bands BAZAAR | Athens Hip Hop & Rock Edition

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 (16:00 - 23:00) & ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (11:00 - 21:00)

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ Ω2 - ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19 Αθήνα

Είσοδος: 3e *(Στην είσοδο του Πολυχώρου Ω2 του Ωδείου Αθηνών)

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Fb event

Fb page

Instagram

Πως ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο πλησιέστερος σταθμός Mετρό είναι η στάση “Ευαγγελισμός”(Γραμμή 3, Αγία Μαρίνα-Δουκίσσης Πλακεντίας/Αεροδρόμιο)

Διερχόμενες γραμμές λεωφορείων από την Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, στάση “Εθνικό Ίδρυμα Έρευνών”: 550 (Π.Φάληρο-Κηφισιά) και 10 (Τζιτζιφιές-Χαλάνδρι)

Στάσεις λεωφορείων επί της Βασιλίσσης Σοφίας: Ρηγίλλης και Βυζαντινό Μουσείο-Ρηγίλλης

Κοντινά πάρκινγκ αυτοκινήτων: Αφοι Κορακιανίτη (Βασ.Γεωργίου B’ 20 – και στο ParkAround) & Polis Park Ριζάρη (Ριζάρη 5 & Βασ.Κωνσταντίνου 45)

ΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ:

στο χάρτη Google Maps

στο χάρτη HERE WeGo